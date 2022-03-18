你們的政府在撒謊：阿諾史瓦辛格向俄羅斯人喊話，普亭稱「俄羅斯人能區分愛國者和叛徒」

「親愛的俄羅斯朋友們，包括在烏克蘭服役的俄羅斯士兵......你們的政府說的話，不是事實。」俄羅斯入侵烏克蘭來到第4週，戰火仍未有減緩跡象，前加州州長、演員阿諾．史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）週四（17日）向俄羅斯人民喊話，他們接受到與烏克蘭衝突有關的錯誤訊息，包括 俄羅斯政府聲稱他們入侵的目的是「讓烏克蘭去納粹化」的說詞，他並呼籲俄羅斯總統普亭停止這場戰爭。不過普亭日前才表示， 俄羅斯人「能夠把真正的愛國者跟人渣跟叛徒區別開來」。

週四（17）日，史瓦辛格在社群網站上傳了一則9分鐘的影片，聲稱是要透過 分享俄羅斯入侵烏克蘭的「真相」，來消除俄羅斯當局對公民和軍人散播的錯誤訊息。

「俄羅斯人民的力量和心靈一直激勵著我」，他說。「這是為什麼我想告訴你，關於烏克蘭戰爭的真相以及那裡正在發生的事情。沒有人喜歡聽到批評他們政府的事情，我理解這一點。但作為俄羅斯人民的老朋友，我希望你能聽到我要說的話。」

史瓦辛格表示，俄羅斯當局 稱入侵烏克蘭是為了「使烏克蘭去納粹化」，將其行動描述為「特殊行動」。但他說烏克蘭國總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky） 是猶太人，澤倫斯基的父親的3個兄弟甚至被納粹殺死，「烏克蘭沒有發動這場戰爭，民族主義者或納粹分子也沒有，是那些在克里姆林宮裡掌權的人發動戰爭。」

在俄羅斯當局封鎖社交媒體網站、幾間獨立媒體被迫停止播報新聞後，俄羅斯境內人們可獲得的新聞來源的數量和多樣性大幅縮減。《路透社》指，目前尚不清楚俄羅斯有多少人真正了解這場戰爭。

史瓦辛格的影片上了俄語字幕，也 分享了現在的烏克蘭照片和影片，包括被炸毀的建築物、擠在擁擠房間裡避難的人們，以及家人們在分離前的感傷告別。

他對俄羅斯人民喊話，「 所有在街頭抗議入侵烏克蘭的俄羅斯人：全世界都看到了你們的勇敢。我們知道你們因勇敢而承擔 被逮捕、被監禁、被毆打的結果。 你們是我新的英雄，你們擁有真正的俄羅斯的精神。 」

史瓦辛格也提到，有上千名俄羅斯士兵死於戰爭，他並對普亭喊話：「 你發動了這場戰爭。你正在領導這場戰爭。你可以阻止這場戰爭。」

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV — Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022

「俄羅斯人能區分愛國者和叛徒」：普亭呼籲社會「自我淨化」

另一方面，俄羅斯總統普亭才於週三（16日）在電視發表演說，表示西方國家試圖分裂俄羅斯社會，利用不忠的俄羅斯人組成「第五縱隊」以製造社會動亂，「而且只有一個目標，就是造成俄羅斯的毀滅」。

普亭說，俄羅斯將抵制這樣的行為，「我相信，一種社會自然和必要的『自我淨化』，將會強化我們的國家，讓我們團結、凝聚並迎接任何挑戰。」

普亭說，俄羅斯人「將永遠能夠把真正的愛國者跟人渣跟叛徒區別開來，也將像是不小心飛進嘴裡的蟲子一樣，簡單地把他們吐出來。」

I have translated and added subtitles to the latest video speech by Vladimir Putin from two hours ago. Please don’t let it go in vain - I want everyone to see what a speech of true fascism looks like.



No further comment needed, it’s all here, in his speech pic.twitter.com/QEzsG9BODX — Michael Elgort 🤍❤️🤍🇺🇦✡️ (@just_whatever) March 16, 2022

俄羅斯專家表示，普亭的演說傳遞的訊息令人不寒而慄。駐莫斯科的政治分析家Andrei Kolesnikov表示，普亭以「歐威爾式」將俄羅斯公民分化為乾淨與不乾淨。

克里姆林宮發言人 培斯科夫（Dmitry Peskov）週四補充普亭這番聲明說，許多人正表現出自己是叛徒。

「 他們自己正在從我們的生活中消失。有些人正在離開他們的職位，有些人正在離開他們原來積極的工作和生活，有些人離開這個國家並搬到其他國家。這就是『淨化』如何發生。」

在普亭發表演說後， 執法機構調查委員會公佈了被調查的第一人姓名，一名美食部落客被控在部落格上散播有關俄羅斯軍隊的「假消息」被調查。

自2月24日入侵烏克蘭以來，俄羅斯的異議份子處境變得更加危險。 俄羅斯在3月4日通過的一項法律規定， 公開詆毀俄羅斯軍隊的行爲是非法，並禁止傳播假新聞或關於俄羅斯武裝部隊的假消息。

上千人因抗議戰爭時被拘留，包括本月14日闖入 俄羅斯國營電視台《 第一頻道》（ Channel One ）直播間、手上高舉寫著「不要戰爭」、「不要相信政府宣傳，他們在騙你」等標語的女記者 Marina Ovsyannikova。她被拘留十多小時後，因「未經授權組織公開活動」遭罰款3萬盧布（280美元），但她告訴《法新社》這恐怕不是最終結果，她仍然可能因公開抗議而面臨最高15年的監禁。

Marina Ovsyannikova, who interrupted a live Russian news broadcast holding an anti-war sign, says her interrogators could not believe her decision to protest war in Ukraine was her own decisionhttps://t.co/UuIVIS51kj pic.twitter.com/e7hjw8FCo5 — BBC News (World) (@BBCWorld) March 17, 2022

Marina並不後悔她的行動，她表示自己需要擺脫「作為俄羅斯宣傳機器中的齒輪」，並敦促其他俄羅斯人抵制俄羅斯當局的政治宣傳。

不過在Marina出現在電視台抗議沒多久，俄羅斯掀起了一波離職潮。同樣為《 第一頻道》工作的 Zhanna Agalakova也辭去歐洲特派員的工作，《俄羅斯獨立電視台》（NTB）也有2名新聞工作者辭職，包括2006年起擔任主播的Lilia Gildeyeva，以及任職超過30年的Vadim Glusker。

Journalists of Russian propaganda channels continue to resign. It became known that Zhanna Agalakova resigned from Channel One, and Vadim Glusker - from NTV. He worked there since 1993. #FreeSpeech #UkraineRussiaWar #Ukraine #Russia pic.twitter.com/lIKg3jhicA — Balkan Free Media Initiative (@BalkanFreeMedia) March 15, 2022

繼馬里烏波爾劇院轟炸，烏克蘭多地遭攻擊

俄羅斯入侵烏克蘭進入第4週，雙方官員再次舉行和談，但他們表示彼此立場仍然相距甚遠。

週三（16日），俄軍轟炸烏克蘭馬里烏波爾劇院，該劇院因為內建完善防空洞，被指定為馬里烏波爾的避難所，那裡有數百人正在避難，而建築物兩側的地面上用俄語寫著「兒童」的標語，市政府表示，他們無法估計劇院遭空襲造成的傷亡人數。

頓內次克州行政長官基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）聲稱，俄軍當天也空襲馬里烏波爾市中心的一間室內游泳池，「現在那裡有孕婦和帶著孩子逃難的婦女，我們還沒有辦法確認這些空襲造成的傷亡人數。」