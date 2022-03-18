2022/03/18,
歐洲

你們的政府在撒謊：阿諾史瓦辛格向俄羅斯人喊話，普亭稱「俄羅斯人能區分愛國者和叛徒」

你們的政府在撒謊：阿諾史瓦辛格向俄羅斯人喊話，普亭稱「俄羅斯人能區分愛國者和叛徒」
阿諾史瓦辛格2018年資料照。Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

阿諾史瓦辛格的影片上了俄語字幕，也分享了現在的烏克蘭照片和影片，聲稱是要透過分享俄羅斯入侵烏克蘭的「真相」，來消除俄羅斯當局對公民和軍人散播的錯誤信息。

「親愛的俄羅斯朋友們，包括在烏克蘭服役的俄羅斯士兵......你們的政府說的話，不是事實。」俄羅斯入侵烏克蘭來到第4週，戰火仍未有減緩跡象，前加州州長、演員阿諾．史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）週四（17日）向俄羅斯人民喊話，他們接受到與烏克蘭衝突有關的錯誤訊息，包括俄羅斯政府聲稱他們入侵的目的是「讓烏克蘭去納粹化」的說詞，他並呼籲俄羅斯總統普亭停止這場戰爭。不過普亭日前才表示，俄羅斯人「能夠把真正的愛國者跟人渣跟叛徒區別開來」。

週四（17）日，史瓦辛格在社群網站上傳了一則9分鐘的影片，聲稱是要透過分享俄羅斯入侵烏克蘭的「真相」，來消除俄羅斯當局對公民和軍人散播的錯誤訊息。

「俄羅斯人民的力量和心靈一直激勵著我」，他說。「這是為什麼我想告訴你，關於烏克蘭戰爭的真相以及那裡正在發生的事情。沒有人喜歡聽到批評他們政府的事情，我理解這一點。但作為俄羅斯人民的老朋友，我希望你能聽到我要說的話。」

史瓦辛格表示，俄羅斯當局稱入侵烏克蘭是為了「使烏克蘭去納粹化」，將其行動描述為「特殊行動」。但他說烏克蘭國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）是猶太人，澤倫斯基的父親的3個兄弟甚至被納粹殺死，「烏克蘭沒有發動這場戰爭，民族主義者或納粹分子也沒有，是那些在克里姆林宮裡掌權的人發動戰爭。」

在俄羅斯當局封鎖社交媒體網站、幾間獨立媒體被迫停止播報新聞後，俄羅斯境內人們可獲得的新聞來源的數量和多樣性大幅縮減。《路透社》指，目前尚不清楚俄羅斯有多少人真正了解這場戰爭。

史瓦辛格的影片上了俄語字幕，也分享了現在的烏克蘭照片和影片，包括被炸毀的建築物、擠在擁擠房間裡避難的人們，以及家人們在分離前的感傷告別。

他對俄羅斯人民喊話，「所有在街頭抗議入侵烏克蘭的俄羅斯人：全世界都看到了你們的勇敢。我們知道你們因勇敢而承擔被逮捕、被監禁、被毆打的結果。你們是我新的英雄，你們擁有真正的俄羅斯的精神。

史瓦辛格也提到，有上千名俄羅斯士兵死於戰爭，他並對普亭喊話：「你發動了這場戰爭。你正在領導這場戰爭。你可以阻止這場戰爭。」

「俄羅斯人能區分愛國者和叛徒」：普亭呼籲社會「自我淨化」

另一方面，俄羅斯總統普亭才於週三（16日）在電視發表演說，表示西方國家試圖分裂俄羅斯社會，利用不忠的俄羅斯人組成「第五縱隊」以製造社會動亂，「而且只有一個目標，就是造成俄羅斯的毀滅」。

普亭說，俄羅斯將抵制這樣的行為，「我相信，一種社會自然和必要的『自我淨化』，將會強化我們的國家，讓我們團結、凝聚並迎接任何挑戰。」

普亭說，俄羅斯人「將永遠能夠把真正的愛國者跟人渣跟叛徒區別開來，也將像是不小心飛進嘴裡的蟲子一樣，簡單地把他們吐出來。」

俄羅斯專家表示，普亭的演說傳遞的訊息令人不寒而慄。駐莫斯科的政治分析家Andrei Kolesnikov表示，普亭以「歐威爾式」將俄羅斯公民分化為乾淨與不乾淨。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）週四補充普亭這番聲明說，許多人正表現出自己是叛徒。

他們自己正在從我們的生活中消失。有些人正在離開他們的職位，有些人正在離開他們原來積極的工作和生活，有些人離開這個國家並搬到其他國家。這就是『淨化』如何發生。」

在普亭發表演說後，執法機構調查委員會公佈了被調查的第一人姓名，一名美食部落客被控在部落格上散播有關俄羅斯軍隊的「假消息」被調查。

自2月24日入侵烏克蘭以來，俄羅斯的異議份子處境變得更加危險。俄羅斯在3月4日通過的一項法律規定，公開詆毀俄羅斯軍隊的行爲是非法，並禁止傳播假新聞或關於俄羅斯武裝部隊的假消息。

上千人因抗議戰爭時被拘留，包括本月14日闖入俄羅斯國營電視台《第一頻道》（Channel One）直播間、手上高舉寫著「不要戰爭」、「不要相信政府宣傳，他們在騙你」等標語的女記者Marina Ovsyannikova。她被拘留十多小時後，因「未經授權組織公開活動」遭罰款3萬盧布（280美元），但她告訴《法新社》這恐怕不是最終結果，她仍然可能因公開抗議而面臨最高15年的監禁。

Marina並不後悔她的行動，她表示自己需要擺脫「作為俄羅斯宣傳機器中的齒輪」，並敦促其他俄羅斯人抵制俄羅斯當局的政治宣傳。

不過在Marina出現在電視台抗議沒多久，俄羅斯掀起了一波離職潮。同樣為《第一頻道》工作的Zhanna Agalakova也辭去歐洲特派員的工作，《俄羅斯獨立電視台》（NTB）也有2名新聞工作者辭職，包括2006年起擔任主播的Lilia Gildeyeva，以及任職超過30年的Vadim Glusker。

繼馬里烏波爾劇院轟炸，烏克蘭多地遭攻擊

俄羅斯入侵烏克蘭進入第4週，雙方官員再次舉行和談，但他們表示彼此立場仍然相距甚遠。

週三（16日），俄軍轟炸烏克蘭馬里烏波爾劇院，該劇院因為內建完善防空洞，被指定為馬里烏波爾的避難所，那裡有數百人正在避難，而建築物兩側的地面上用俄語寫著「兒童」的標語，市政府表示，他們無法估計劇院遭空襲造成的傷亡人數。

頓內次克州行政長官基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）聲稱，俄軍當天也空襲馬里烏波爾市中心的一間室內游泳池，「現在那裡有孕婦和帶著孩子逃難的婦女，我們還沒有辦法確認這些空襲造成的傷亡人數。」


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。