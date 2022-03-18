2022/03/18,
音樂

小人物音樂祭 3/17開賣，首波卡司康士坦的變化球、FAAS、達摩樂隊大拚台

小人物音樂祭 3/17開賣，首波卡司康士坦的變化球、FAAS、達摩樂隊大拚台

我們想讓你知道的是

小人物音樂祭由「小人物們的生活拚勁」出發，意旨每個小人物都是構築社會的重要角色。值得一提的是，小人物音樂祭的主視覺上不只畫出百工形象，一旁的趣味對聯「頂天立地小人物，穩扎穩打邁大步」也象徵不論職業類別，都值得為自己謀個放鬆的好假日，歡迎各行各業一起參與這場音樂祭。

由風潮音樂子廠牌 WINDIE Music 主辦的台味音樂祭「小人物音樂祭」即將在 2022 年 5 月 28 日於圓山花博花海廣場舉辦，售票於今日（3/17）正式啟動。WINDIE過往曾主辦許多特色活動，今年更是聚集過往活動精華，推出第一屆新台味草根音樂慶典「小人物音樂祭」，將以發財車為載體做創意二手市集，更決定把舞台車開進花博園區！用兩台舞台車打造「雙舞台」，並打破以往音樂祭對台的演出模式，而是採用傳統布袋戲的「拚台」，讓兩個舞台同時有音樂演出，使樂團在演出時能以音樂相互較勁，打造最具臺灣文化特色的音樂祭。日前公布首波卡司名單中包含康士坦的變化球、FUTURE AFTER A SECOND、達摩樂隊，讓樂迷直呼「這卡司太讚」、「準備好要買票了」。

小人物音樂祭海報－藍色
Photo Credit：WINDIE Music

小人物音樂祭由「小人物們的生活拚勁」出發，意旨每個小人物都是構築社會的重要角色。值得一提的是，小人物音樂祭的主視覺上不只畫出百工形象，一旁的趣味對聯「頂天立地小人物，穩扎穩打邁大步」也象徵不論職業類別，都值得為自己謀個放鬆的好假日，歡迎各行各業一起參與這場音樂祭。除視覺和命名上取其意涵，活動也特別訂在代表勞動者的五月，期許小人物音樂祭能成為屬於每個勞動者的慶典。

除此之外，小人物音樂祭的活動內容也融入台灣在地文化元素，表達認同、接納與前進。在音樂舞台上，融入臺灣草根創意的舞台車作為雙舞台主體，更特別企劃「拚台」演出，將傳統布袋戲戲班「拚台」的概念搬上舞台，讓樂團以同時演出的方式，進行音樂上的互動較勁。而在市集上，則以發財車作為載體，並設計以物易物的二手市集，讓大眾透過發財車實現「生財」的概念，期望打造新式臺味的文化場景，讓樂迷紛紛留言「拚台演出好酷」、「想去！」

發財車市集。照片：臺灣當代文化實驗場C-LAB提供
小人物音樂祭將帶入發財車二手市集。 Photo Credit：臺灣當代文化實驗場C-LAB提供

在邀約樂團類型上，小人物音樂祭旨在呈現多元風格，包含新生代搖滾、跨界融合、母語本土等，首波卡司有曾入圍金曲最佳樂團的「康士坦的變化球」、2020年以專輯《OFiN》獲得金音最佳樂團、最佳搖滾單曲、最佳樂手三項大獎的「FUTURE AFTER A SECOND」，以及全球第一支以佛教現場念誦融合死亡金屬的「達摩樂隊」。FUTURE AFTER A SECOND也向樂迷喊話這次演出將會「放出合體技，把脖子甩爆」。

Photo Credit：WINDIE Music
達摩樂隊

風潮音樂成立逾30年，自製及引進許多膾炙人口的作品，而子廠牌 WINDIE Music 則聚焦在當代獨立音樂，除了製作、發行獨立音樂作品外，更以多元而趣味的企劃內容，如「空總音樂綠洲：搖滾發財夢」、「WINDIE陰涼祭」等，持續累積聲量與能見度。由 WINDIE Music 一手策劃的「小人物音樂祭」即將在 2022 年 5 月 28 日登場，致力帶給觀眾創新的台味音樂祭。更多小人物音樂祭活動消息，請上小人物音樂祭官方粉絲專頁、Instagram（@hardworkingmusicfestival）查詢。

2022 小人物音樂祭 Hard-working Music Festival

▧ 活動日期 │ 2022.05.28（六）

▧ 活動時間 │ 13:30 - 21:00

▧ 活動地點 │ 圓山花博花海廣場

▧ 拚台陣容 │ 康士坦的變化球、FUTURE AFTER A SECOND、達摩樂隊...and more!

▧ 活動票價｜

單人發財預售票 $888

雙人一路發套票 $1688（加贈揮汗毛巾兩條）

雲端線上同樂票 $168

▧ 現場票、線上票 3/17(四) 00:00 同步啟售，購票請上KKTIX或全台全家便利商店，預售票經完售即不開放現場票。

▧ 售票頁面：https://windiemusic.kktix.cc/events/hard-working


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。