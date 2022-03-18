小人物音樂祭 3/17開賣，首波卡司康士坦的變化球、FAAS、達摩樂隊大拚台

由風潮音樂子廠牌 WINDIE Music 主辦的台味音樂祭「小人物音樂祭」即將在 2022 年 5 月 28 日於圓山花博花海廣場舉辦，售票於今日（3/17）正式啟動。WINDIE過往曾主辦許多特色活動，今年更是聚集過往活動精華，推出第一屆新台味草根音樂慶典「小人物音樂祭」，將以發財車為載體做創意二手市集，更決定把舞台車開進花博園區！用兩台舞台車打造「雙舞台」，並打破以往音樂祭對台的演出模式，而是採用傳統布袋戲的「拚台」，讓兩個舞台同時有音樂演出，使樂團在演出時能以音樂相互較勁，打造最具臺灣文化特色的音樂祭。日前公布首波卡司名單中包含康士坦的變化球、FUTURE AFTER A SECOND、達摩樂隊，讓樂迷直呼「這卡司太讚」、「準備好要買票了」。

Photo Credit：WINDIE Music

小人物音樂祭由「小人物們的生活拚勁」出發，意旨每個小人物都是構築社會的重要角色。值得一提的是，小人物音樂祭的主視覺上不只畫出百工形象，一旁的趣味對聯「頂天立地小人物，穩扎穩打邁大步」也象徵不論職業類別，都值得為自己謀個放鬆的好假日，歡迎各行各業一起參與這場音樂祭。除視覺和命名上取其意涵，活動也特別訂在代表勞動者的五月，期許小人物音樂祭能成為屬於每個勞動者的慶典。

除此之外，小人物音樂祭的活動內容也融入台灣在地文化元素，表達認同、接納與前進。在音樂舞台上，融入臺灣草根創意的舞台車作為雙舞台主體，更特別企劃「拚台」演出，將傳統布袋戲戲班「拚台」的概念搬上舞台，讓樂團以同時演出的方式，進行音樂上的互動較勁。而在市集上，則以發財車作為載體，並設計以物易物的二手市集，讓大眾透過發財車實現「生財」的概念，期望打造新式臺味的文化場景，讓樂迷紛紛留言「拚台演出好酷」、「想去！」

小人物音樂祭將帶入發財車二手市集。 Photo Credit：臺灣當代文化實驗場C-LAB提供

在邀約樂團類型上，小人物音樂祭旨在呈現多元風格，包含新生代搖滾、跨界融合、母語本土等，首波卡司有曾入圍金曲最佳樂團的「康士坦的變化球」、2020年以專輯《OFiN》獲得金音最佳樂團、最佳搖滾單曲、最佳樂手三項大獎的「FUTURE AFTER A SECOND」，以及全球第一支以佛教現場念誦融合死亡金屬的「達摩樂隊」。FUTURE AFTER A SECOND也向樂迷喊話這次演出將會「放出合體技，把脖子甩爆」。

Photo Credit：WINDIE Music 達摩樂隊

風潮音樂成立逾30年，自製及引進許多膾炙人口的作品，而子廠牌 WINDIE Music 則聚焦在當代獨立音樂，除了製作、發行獨立音樂作品外，更以多元而趣味的企劃內容，如「空總音樂綠洲：搖滾發財夢」、「WINDIE陰涼祭」等，持續累積聲量與能見度。由 WINDIE Music 一手策劃的「小人物音樂祭」即將在 2022 年 5 月 28 日登場，致力帶給觀眾創新的台味音樂祭。更多小人物音樂祭活動消息，請上小人物音樂祭官方粉絲專頁、Instagram（@hardworkingmusicfestival）查詢。

2022 小人物音樂祭 Hard-working Music Festival

▧ 活動日期 │ 2022.05.28（六）

▧ 活動時間 │ 13:30 - 21:00

▧ 活動地點 │ 圓山花博花海廣場

▧ 拚台陣容 │ 康士坦的變化球、FUTURE AFTER A SECOND、達摩樂隊...and more!

▧ 活動票價｜

單人發財預售票 $888

雙人一路發套票 $1688（加贈揮汗毛巾兩條）

雲端線上同樂票 $168

▧ 現場票、線上票 3/17(四) 00:00 同步啟售，購票請上KKTIX或全台全家便利商店，預售票經完售即不開放現場票。

▧ 售票頁面：https://windiemusic.kktix.cc/events/hard-working