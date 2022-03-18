在花草茶香中療癒，台東【自然醒慢活祭】春季號登場

由臺東縣政府主辦的【自然醒慢活祭】，2021年底在杉原灣海灘揭開活動序幕，成功打響身心靈休閒美學品牌。今(111)年起將一連舉辦春、夏、秋、冬四季系列活動，首場春季號記者會於3月16日(三)下午臺東市民權里日式建築群舉辦。在來自臺北的月牙樂團、在地心靈舞者董桂汝、鹿野紅烏龍品牌「女兒不懂茶」林廷瑀等春季號講師的共創下，加上「香草植物&靈魂香氣講師」張逸葦Iris的療癒互動體驗，記者會以音樂、舞蹈、茶席進行一場結合身心靈藝術的精彩演出，搶先呈現春季號的精華活動內容。

Photo Credit：自然醒慢活祭 活動單位

為推廣臺東獨有的「慢」品牌，臺東縣政府於2021年底推出最後一塊慢活城市拼圖【自然醒慢活祭】，運用天然環境優勢，與在地人才及地方社區深度合作，並向國發會及衛福部爭取花東基金補助，打造全國獨一無二的「身心靈療癒產業城市」。一年四季活動主題包括：春季號【花草茶香的鼻尖紓壓】、夏季號【電子音療的四肢解放】、秋季號【放之自然的五感覺醒】、冬季號【被窩中的腦內甦活】。每季號預計將與不同社區團體或發展協會合作，針對不同場域設計療癒工作坊、紓壓音樂會、心靈市集及藝術共創區，期待吸引想要放鬆身心、紓解各種壓力的朋友一起相約到臺東，為自己按下生活的暫停鍵，找到適合自己的紓壓方式。

臺東縣長饒慶鈴體驗花精噴霧製作課程。 Photo Credit：自然醒慢活祭 活動單位

縣長饒慶鈴表示，【自然醒慢活祭】不只是屬於臺東的活動，更是屬於全國的放鬆療癒體驗。縣長期望能透過不同的季節主題活動，邀請對身心靈領域體驗有興趣的民眾，踏上臺東這片土地感受安定、安心的力量。2022年是「自然醒」元年，除了集結地方社區資源與師資，也讓當地參與者成為活動主角及代言人，提升地方創生能量，更邀請 ness wellness 身心靈健康平台合作宣傳，將臺東的慢活、靈性氣質活化與放大，推廣屬於臺東的身心靈品牌。

左起：臺東縣長饒慶鈴及香草植物互動講師張逸葦Iris。 Photo Credit：自然醒慢活祭 活動單位

首季春季號活動主題為【花草茶香的鼻尖紓壓】，將「春日」與「嗅覺療癒」串聯，集結茶藝、香氛、芳療、香草等嗅覺體驗內容，讓參與者與萬物一同打造一場自然盛典。本季活動地點為臺東縣鹿野鄉，分別於4月16~17日在新良人工濕地舉辦「紓壓音樂會」及「心靈市集」，5月14~15日將舉辦療癒工作坊於高台饗嚮台東遊客中心、永安社區上將茶園及玉龍泉生態步道，療癒工作坊為收費課程，有興趣者可至官方粉絲專頁貼文之連結報名。

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