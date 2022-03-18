央行閃電式升息1碼如何影響民眾荷包？房貸族、投資理財須知4大關鍵

（中央社）央行閃電式升息1碼，不僅跌破專家學者預期，也宣告著央行正式啟動貨幣緊縮，風向改變牽動著房市與股市，睽違10年大幅度調升1碼，關乎民眾荷包變化，整理4大關鍵。

1. 房貸、車貸、學貸等是否受影響？

在央行宣布升息後，車貸、房貸等貸款族將首當其衝，其中房屋總價高，房貸族受影響也最為劇烈。

央行內部試算，全國去年第3季新承作房貸金額平均為763萬元，升息1碼會使得1年利息負擔增加1萬9075元。

也就是說，若貸款總額更高、升息幅度更大，房貸族增加的支出也將更為沉重。

2. 定存族有望受惠利率調升，迎來小確幸？

除了貸款利率隨升息走高，另一方面，存款利率也會隨之走高，長期而言對定存戶預期會有比較正面的效益。

不過金融研訓院金融研究所長林士傑也點出，短期內先反應的會是放款利率，以現在央行升息步調來看，銀行定存和活存利率不會這麼快有動作，至少3個月內可能都僅是微調，民眾荷包恐怕很難快速有感。

3. 對國內經濟與股市影響？投資理財需調整？

台新金首席經濟學家李鎮宇研判，今年仍會延續股優於債的態勢，從台股本益比來看，即使今年升息2碼，對殖利率影響都很有限。

他進一步說，升息對金融股是利多，不過烏俄戰爭讓壽險持有投資部位風險升溫，預期以銀行為主體的金融股將較受惠；另受到美國聯準會上半年加速升息預期、烏俄戰爭影響，上半年市場風險變數較多，若民眾要投資，目標必須放遠，他並建議針對抗通膨資產進行適當布局。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任說，央行升息1碼，多屋貸款族壓力會顯著增加，對房價一定會有壓抑作用，不過升息為全面性影響，一般民眾房貸支出也勢必增加，在家庭所得沒有上升下，將對其他消費產生排擠效應，可能會影響內需消費相關產業的復甦。

4. 專家解讀央行升息1碼

李鎮宇說，央行跟進升息1碼是種表態，市場先前對央行總裁楊金龍有錯誤預期，楊金龍在升息上相當果決，預估台灣央行這次升息1碼後，6月會再升1碼，下半年升息腳步才會放緩。

吳大任直言，「對央行這次就啟動升息感到意外」，美國聯準會才宣布升息1碼，目前國際原油價格也已下跌，雖然台灣有物價壓力，但不像美國通膨率嚴重，台灣可以等聯準會升息幅度更大再跟進，「央行在這時升息，動作有點急」。

他認為，央行後續動向會視聯準會升息步伐而定，當聯準會持續升息、幅度大幅超過台灣，台灣央行才會再跟進，「後面應該不會再跟這麼緊」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航