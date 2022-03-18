學生上課起爭執：補習班師要小六童互搧巴掌10餘下，稱「贏的可拿15元獎金」

新北市汐止區一間補習班的李姓老師，因上課時班上兩名學生發生爭執，竟要求兩人互搧耳光10餘下，同時請邱姓高中生全程以手機拍攝，並於每次掌摑之際以手托住受掌摑學生臉部，以防止受掌摑者有閃躲動作，還說出「隔日再打，贏的可拿15元獎金」等戲謔話語。家長看見兒子回家後臉頰有明顯瘀青，詢問詳細情況，才讓事件曝光。

目前警方已將李姓老師依妨害兒童發展罪、傷害、強制等罪嫌，移送士林地檢署複訊，檢察官複訊後諭知3萬元交保。

叫學生互搧耳光，師：贏的可拿15元獎金

新北市議員張錦豪昨（17）日於臉書上披露，指汐止區一家補習班李姓老師，3月11日因看見兩名男童推擠發生糾紛，竟要求2童互搧耳光，還叫人錄影拍下，更稱隔日再打，贏的可拿15元獎金等戲謔說法。

學童的父親氣憤地指出，看見兒子回家後臉頰有明顯瘀青，詢問之下得知是被「同學」打的，趕緊詢問案發過程，一問才知道，是他與同學在安親班內遊玩時，兩人稍微發生推擠，被李姓老師發現，竟要求二人互搧耳光；更惡劣的是，還找了一名高年級生幫忙扶住兩人的後腦勺且錄影戲謔。

張錦豪表示，自己透過管道取得搧耳光影像後，看見孩子被用力搧耳光，感覺就像歐美學校影集中的校園霸凌案件，或俄羅斯戰鬥民族呼巴掌比賽。心痛之餘，家長隔天馬上退出安親班，雖然過程中補習班負責人與老師有表達歉意，但對孩子的身心已造成嚴重傷害。

據悉，該補習班何姓負責人與教唆學童互搧耳光的李姓老師為夫妻，雖名義上為短期外語補習班，但實質上卻有經營安親班業務，有照顧學童們課後輔導等工作。但對於成績較差的學生，卻經常口出惡言，甚至會罵小朋友笨、白癡、該吃藥了等語。

李男3萬元交保，稱「小孩有同意」

《聯合新聞網》報導，汐止分局警方表示，經瞭解，兩名小六學童發生爭吵後，因一人丟對方作業，一人撕破對方考卷，產生肢體衝突，補習班李姓老師竟未制止，反而要求該2名學生互相掌摑對方臉部10餘下，並要求在該補習班補習的高中生邱姓少年全程以手機拍攝，並於每次掌摑之際以手托住受掌摑學生臉部，以防止受掌摑者有閃躲動作。

《自由時報》報導，新北市社會局表示16日已接獲通報，將安排社工訪視兒少及父母，提供心理諮商等扶助。

《聯合新聞網》報導，由於事關兒童，汐止分局警方已向士林地檢署聲請拘票，3月16日拘提李姓老師到案說明。李男強調，有問過小孩意見，小孩有同意。全案依妨害兒童發展罪、傷害、強制等罪嫌，移送士檢複訊，檢察官複訊後諭知3萬元交保。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範