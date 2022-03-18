台中火力發電廠是否全開？盧秀燕指對中部民眾不公平，王美花回覆有遵守環保承諾、應盡快以氣換煤

台中近日空氣品質不佳，連日呈現「紅害」。對此台中市長盧秀燕表示，為了應對全國的缺電情形，而讓台中火力發電廠「火力全開」製造空污，對台中市以及中部地區民眾而言，並不公平。

經濟部長王美花與台灣電力公司則在今（18）日回覆，指出台中火力發電廠只有開啟10部機組中的7部，有遵守中部的環保承諾。另外盡快興建燃氣機組，以取代燃煤，才是當務之急。

盧秀燕：中火「火力全開」，對中部民眾不公平

《聯合報》報導，台中市長盧秀燕指出，在303大停電後，為了支援各縣市的停電、跳電情形，台中火力發電廠機組「火力全開」，造成空氣污染的問題。她也表示，全國一旦缺電，往往就須仰賴台中火力發電廠以燃煤發電，然而如此一來將造成更嚴重的空污，對台中市民以及中部地區的民眾來說「不公平」。

盧秀燕也說，燒煤炭以拯救全國的用電問題「不是長久辦法」，希望國家能思考能源政策，採取乾淨能源發電，同時分散電力供應。

王美花：有遵守環保承諾、台電：盡快興建燃氣機組才是當務之急

另一方面經濟部長王美花今日回應，指出一直有遵守中部的環保承諾。即使是303大停電，也只有開啟台中火力發電廠的7部機組，並沒有全開。而她認為，應該要盡快讓燃氣取代燃煤，以穩定供電與降低空污。

台電公司也反駁，除了證實台電在空污季時，10台機組只會開7台，並沒有「火力全開」之外，也指出，從2021年10月份的空污季到2月以來，中火平均發電量為282萬瓩，大約只有5.13部機組發電量，維持小於6部滿發電量的承諾。

台電公司也同意，如果要大幅減少中火空污排放，必須加速燃氣機組的興建。不過由於過去台中市政府始終杯葛，才導致空污較少的燃氣機組延遲上陣。

而針對台電公司的指控，盧秀燕今日回應，指出台中市政府對「以『氣』換『煤』」樂觀其成，不過希望中央允諾拆除燃煤機組。她表示，目前台中火力發電廠已開工興建2部燃氣機組，因此希望未來至少要「等值」，拆掉4部燃煤機組。

燃氣機組能否解決缺電問題？台灣燃氣機組的興建，現況為何？

那麼，讓燃氣機組上陣，是否能解決缺電問題？而現今台灣的燃氣發電，現況如何？

《環境資訊中心》報導，由於用電量增加，北中南部都有業者要興建天然氣機組。包含計畫於桃園設置機組的長生電力、擬於台南社機組的森崴能源。至於台中，則有中佳燃氣複循環電廠，計畫在台中火力發電廠旁邊建立一部61萬瓩的燃氣機組。預估每年會消耗60萬噸天然氣，造成超過150萬噸碳排。

報導指出，目前北中南業者的計畫，加起來可以增加超過半座台中火力發電廠的電力，不過這些燃氣機組，仍有輸氣安全、碳排以及空污等諸多問題，因此還有待環評把關。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範