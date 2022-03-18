亞馬遜成功收購好萊塢知名片廠米高梅，《007》、《洛基》等熱門吸金系列IP順利入手

去（2021）年5月中，電商龍頭亞馬遜（Amazon）宣布要以84.5億美金收購電影公司米高梅（Metro-Goldwyn-Mayer，MGM），成為震撼全球的重磅交易消息。當時各界認為此交易併購案可能會面臨反壟斷法的嚴格審查，不過，今（2022）年美國時間3月17日，亞馬遜宣布完成這起併購案。這表示米高梅及其4000多部電影和1.7萬部電視節目，正式全數納入亞馬遜旗下。

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米高梅是好萊塢的標誌性片廠，自上個世紀「電影」媒介蓬勃發展以來，米高梅不斷推出經典作品。亞馬遜此次的併購，也將米高梅旗下的重量級IP拿到手，包含《007》系列、《洛基》系列以及其衍生外傳《金牌拳手》等等。最新作品則有名導雷利史考特（Ridley Scott）的《Gucci：豪門謀殺案》以及保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）的《甘草比薩》等片。

至於其中最具商業交易價值的，當然是《007》系列。過去此系列作品為米高梅賺進數十億美金，而丹尼爾克雷格（Daniel Craig）最後一次飾演龐德的新作《007：生死交戰》，更無懼COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情陰霾的籠罩，硬是在全球拿下7.74億美金的票房，可見全球影迷對於這名英國老牌諜報員的熱愛與忠實度。

此外，熱門電視節目則包含《使女的故事》、《冰血暴》、《維京傳奇》等等，米高梅豐富的IP版權，為亞馬遜帶來強悍的影視片庫，能讓亞馬遜旗下的串流平台「Amazon Prime Video」與Netflix、Disney+、HBO Max等知名串流媒體一戰，進而擴大亞馬遜在全世界娛樂影視圈的地盤。

Photo Credit: UIP提供 《007：生死交戰》劇照

亞馬遜併購米高梅的交易案，已先於16日獲得歐盟批准，歐盟反壟斷監管機構認為，亞馬遜與米高梅兩間公司業務的重疊性有限，倘若合併並不會阻礙院線電影及視聽內容市場的競爭，不會引起競爭擔憂。

併購案通過歐盟之後，亞馬遜要做的，就是等待美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）的審查。不過，依照規定美國聯邦貿易委員會需在今年3月中之前，對此併購案提出駁回質疑，如今此期限已到，仍不見駁回質疑，因此亞馬遜宣布完成此重磅併購案。

而亞馬遜在收購後，應不會將米高梅的員工裁員。根據《綜藝報》指出，預計米高梅約800名員工都將轉移至亞馬遜，其中包括米高梅電影集團董事長Michael De Luca以及主席Pamela Abdy。

這兩位好萊塢位高權重的製片人，都因製作過熱門電影而備受讚譽，前者曾擔任《魔球》、《怒海劫》、《社群網戰》等作品的製片；後者則曾擔任《浪人47》、《情歸紐澤西》等作品的製片，他們手上的好萊塢人脈與權位，也是亞馬遜極為倚重的資源之一。而預計米高梅在亞馬遜也將被視作一個獨立品牌運營。

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最後，在COVID-19的推波助瀾之下，小螢幕風起雲湧且千變萬化，以台灣觀眾熟知的Netflix來看，今年全球訂閱戶逼近3億大關，且持續積極佈局全球。迪士尼旗下的Disney+也因為漫威、《星際大戰》等熱門IP蒸蒸日上，訂閱戶約1.4億，且迪士尼集團此前併購21世紀福斯集團大部分資產，成為影視媒體的真正巨獸。至於華納媒體將與Discovery合併，與HBO Max相輔相成擴展用戶族群。

如今亞馬遜則併購了米高梅，豐厚了旗下影視作品，整裝待發參與這場影視產業串流的軍備競賽，美國大企業之間的影視戰場，將在串流小螢幕上如火如荼地開打。

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核稿編輯：楊士範