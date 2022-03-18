大堡礁面臨第6次白化危機，科學家：減少溫室氣體排放是關鍵

全球最大熱帶珊瑚礁系統—澳洲大堡礁，目前被科學家發現正在經歷第6次的大規模白化現象。大堡礁海洋公園管理局（GBRMPA）證實，相關人員正在這片綿延2300公里的海域進行飛行監測，具體白化範圍最晚於3月底公布。

大堡礁曾經分別於1998、2002、2016、2017、2020年發生5次大規模白化現象，原因被認定與溫室氣體排放導致海洋溫度上升有關。

專門研究珊瑚白化的教授Terry Hughes在報告中指出，過去30年，大堡礁有超過98%的珊瑚至少經歷過一次白化。雖然該地區北部大多數的珊瑚正在逐漸恢復，但部分較為脆弱的珊瑚現在不是容易受到影響，就是正在白化。

澳洲氣象局的觀測結果顯示，大堡礁水域的溫度比平均高出1度至2度。每年3月初至3月中旬，珊瑚礁的熱應力（heat stress）往往會達到高峰。然而早在去年12月科學家就發現當時的溫度已創下新高。

輕微的白化現象中，珊瑚其實能夠慢慢恢復，但熱應力若加劇，將會導致珊瑚死亡。

澳洲海洋科學研究所專家Neal Cantin說道，每年夏天大家都必須警惕白化現象，聖嬰現象或是反聖嬰現象都不再重要。無論如何，現在的氣溫都比工業化前的平均高出一度，夏天變長，也更早變熱。

政府間氣候變化專門委員會（IPCC）報告直指大堡礁因受到氣候變遷的嚴重影響，現在正處於危機之中。海洋溫度的升高導致珊瑚頻繁白化，而且越趨嚴重。2016年的白化現象為最嚴重的一次，90%以上的珊瑚都受到影響，使得整個珊瑚礁系統北部及中部區域處於「高度退化狀態（highly degraded stage）」。

報告進一步指出，白化現象持續發生將是必然的事實。更糟的是，要完全阻止珊瑚礁白化已經太晚了。即使未來全球將上升溫度控制在1.5度之內，也不足以防止大規模白化現象的頻繁發生。

IPCC預測，海洋溫度升高、海洋熱浪（marine heatwaves）會造成熱帶淺海的珊瑚礁退化，擴大對珊瑚礁生態系的破壞。2016至2020年之間所發生的3次白化事件其實已經導致珊瑚嚴重流失，一些物種已出現大規模死亡。

《美聯社》報導中提到一名在大堡礁擔任超過40年的潛水指導員說：「你將意識到剛剛你遊過的珊瑚礁，幾星期之前還充滿了生機與活力，而現在它就如同經歷一場森林大火，珊瑚死了，其他的海洋生物只能繼續前進，否則他們將會死亡。」他表示這是一件極度悲傷、痛心的經歷。

澳洲政府表示，目前正在對大堡礁進行航空監測，希望清楚的了解全區是否皆出現白化現象，珊瑚的健康狀況也將在每週五更新。

目前，澳洲的溫室氣體減排表現落後於其他高度發展國家。《美聯社》報導，根據一個氣候智庫的調查，澳洲是巴黎協定中，承諾將阻止全球暖化的已開發國家裡，表現最差的一個。

澳洲是世界最大的煤炭及天然氣出口國之一，同時也因極度仰賴燃煤發電，溫室氣體排放量也名列前茅。上個月，澳洲政府承諾未來9年內，將再投入10億澳元來改善大堡礁的情況。但有人批評，海水溫度的上升才是珊瑚面臨的主要威脅，這筆資金將不會有任何助益。

疫情爆發前，大堡礁每年為澳洲帶來64億澳元的經濟效益，由於旅遊業興盛，更提供了6.4萬個就業機會。然而根據IPCC的估計，白化現象將導致旅遊業每年損失1萬個工作機會以及10億澳元的收入。

澳洲James Cook大學的珊瑚礁專家Scott Heron向《美聯社》表示，這將會影響到澳洲民眾的生活，尤其是那些依靠珊瑚礁維生的人們，都將面臨巨大改變。因此大家必須把白化現象以「危及人類生命」的格局來思考。

《衛報》指出，也有許多珊瑚科學家表示，若不盡快減少溫室氣體的排放，克服白化問題所付出的努力，例如：尋找耐高溫珊瑚品種、蓋善水質、移除專吃珊瑚的海星，將會付諸流水。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範