「美國堅定盟友」與毒梟掛勾，宏都拉斯最高法院同意引渡前總統葉南德茲至美受審

文:吳宗宜

與毒梟掛勾,宏都拉斯前總統葉南德茲將引渡至美國

甫於今年1月26日卸任、53歲的宏都拉斯前總統葉南德茲(Juan Orlando Hernandez),因被美國法院指控協助販運毒品,才卸任不到一個月就於2月中被捕,並於3月遭宏都拉斯最高法院批准引渡到美國受審。

宏都拉斯最高法院於3月16日表示,承審法官「決定同意美國紐約南區聯邦地區法院(Court of the Southern District of New York)針對前總統葉南德茲提出的引渡請求。」3月28日,宏都拉斯最高法院發言人杜華德(Melvin Duarte)表示,最高法院已駁回的葉南德茲上訴。葉南德茲若遭美國法院定罪,最高恐被處以終身監禁。

葉南德茲曾擔任宏都拉斯國會議長,在其任職總統的8年期間(2014至2022年)曾是美國堅實的打擊毒梟盟友。然而,美國檢方指控葉南德茲自2004年起,已協助將大約500噸、主要來自哥倫比亞和委內瑞拉的毒品經宏國運到美國,並收取毒梟集團數百萬美元的保護費,其中曾繳交此保護費的甚至包括墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼(Joaquín "El Chapo" Guzmán)。

葉南德茲曾任議員的弟弟東尼(Tony Hernandez)已於2021年3月因毒品販運在美國被判處終身監禁,紐約檢方則在審理本案時,發現葉南德茲也有涉案。

葉南德茲面臨3項指控,分別是共謀將管制毒品進口到美國、使用或持有槍械(包括機槍)、共謀使用或持有槍械犯罪。

在第一項指控中,宏國最高法院的15名法官一致投票贊成引渡,兩項與槍支有關的指控,則有13票贊成和2票反對。

葉南德茲則強烈否認這些指控,在近日公布的一封信函中他堅稱自己是清白的,並稱自己是「報復與陰謀的受害者」,那些他協助引渡到美國的毒販,試圖為報復他而誣指他參與其中:「我從沒想過這場為我們宏都拉斯人爭取和平的毒品戰爭,到頭來會讓我們被視為一個毒品國家。我知道這場戰鬥並不容易,風險很大。」

葉南德茲表示與親人分別非常痛苦,「三個無期徒刑會讓我成為一個活死人。」

《衛報》報導,葉南德茲的妻子加西亞(Ana Garcia)是一名律師,在特古西加巴(Tegucigalpa)的法院外,與數十名抗議者一起宣稱他是無辜的。她告訴記者,她相信真相最終會水落石出,她的丈夫會被無罪釋放。

「我很遺憾這種事發生在美國的盟友身上,我問自己,從今天開始,還有誰願意努力與美國合作打擊拉美地區任何國家或宏都拉斯的販毒活動,如果今天他們對那個努力挺身而出的人都這樣做,我們還能期待什麼?」

《美國之音》報導,葉南德茲所屬的宏都拉斯國民黨(National Party)表態支持這位前總統:「我們對宏都拉斯共和國前總統葉南德茲的個人情況表示同情,他曾是我們國家受人景仰的領導者。」

美國堅定盟友終下馬,左派政府重新上台

葉南德茲在擔任總統的8年裡,與華盛頓建立了密切的關係,儘管宏都拉斯毒品猖獗、政治腐敗等問題廣為人知,但美國依舊堅定支持他的政權。

根據白宮的聲明,2017年,時任美國副總統的拜登(Joe Biden)致電給葉南德茲,「稱讚宏都拉斯在改善安全和稅收管理方面取得的進展。」

而在葉南德茲的弟弟東尼因涉嫌販毒在美國被定罪後的兩個月,時任美國總統川普(Donald Trump)仍在佛羅里達州的以色列裔美國人峰會(summit of the Israeli American Council)上歡迎他作為嘉賓。「我必須告訴你們,我要謝謝葉南德茲總統,他正與美國密切合作,經過多年的失敗,我們已在(毒品戰爭中)取勝,我們打擊毒品的成效是前所未見的。」

多年來,葉南德茲在公開場合都對毒品問題展現強硬的態度,2012年,在擔任國會議長期間,他支持一項憲法修正案,授權宏國引渡毒梟受審,但據傳私底下他卻向毒梟盟友收保護費拉攏其等的政治支持。

《金融時報》報導,美國佛蒙特州民主黨聯邦參議員雷希(Patrick Leahy)嚴厲批評華盛頓的做法,「歷屆美國政府都將葉南德茲視為朋友和夥伴,這玷污了美國的聲譽,多年來,我們一直為一個沒有正當性且運作得像犯罪集團的政府找一個又一個藉口,美國官員在此忘卻了我們信仰的價值。」

智庫美洲對話(Inter-American Dialogue)主席希夫特(Michael Shifter)指出,葉南德茲能贏得美國的支持,主要是因為他配合美方做他們最想做的事情:合作減少宏都拉斯移民流入美國,「葉南德茲在這方面非常精明。」

紐約時報報導,宏都拉斯人權法專家梅亞(Joaquín Mejía)表示,「他是宏都拉斯的頭號人物,毒品來自哥倫比亞和委內瑞拉,然後透過宏國流到瓜地馬拉和墨西哥,他創造了一個涉及所有這些國家政經高層的犯罪結構。」

宏都拉斯人似乎也同樣厭倦了葉南德茲的腐敗而希望改變。去(2021)年左派自由重建黨(Liberty and Refoundation)的卡蕬楚(Xiomara Castro)以壓倒性優勢打敗執政黨國民黨成為宏都拉斯總統。金融時報報導,選前與卡蕬楚結盟的副總統納斯拉亞(Salvador Nasralla)指出,「毒梟存在於我們國家的體制、各部會、國會和最高法院中,宏都拉斯是毒品肆虐全國最活生生的例子。」

