借鏡德國經驗：在狗咬死人之後，安樂死與訓練教化之間如何抉擇？

德國在2018年發生兩起狗攻擊人致死的事件，飼養狗的議題再度躍上新聞版面。這兩起攻擊事件是一隻狗在黑森邦小城咬死一個七個月大的嬰孩，另一起是在漢諾威攻擊一家母子（母親52歲，兒子27歲）兩人致死。這兩起在前後一個星期左右發生的攻擊事件，肇事的兩隻狗都是一般廣為所知、多飼養作為攻擊用的斯塔福郡㹴（Staffordshire-Terrier）的混品系犬隻。

這樣的事件怎麼會發生？到底狗攻擊人，是人的錯還是狗的錯？

在漢諾威攻擊主人的狗「Chico」最後被當局處以安樂死，但有高達將近29萬德國人連署，希望給這隻攻擊人致死的狗一條活路；也有人試圖破壞收容所救狗，另有訓犬師自願騰出收容所的位子，表明願意教化牠，希望為攻擊人的狗留一條生路。

不過，德國聯邦政府為消弭紛擾，並考量到這樣攻擊人致死的狗，已經不適合與人或與其他狗生活，故給予安樂死。而另外一隻咬死七個月大嬰孩的狗，因有還有法律責任問題要釐清，當時暫且隔離觀察監管中。

狗是同伴動物，但牠確實不是玩具，並具有一定的攻擊性，這是飼養的人要有意識認知的事實。有一些狗的品種，容易被選擇出來用以作為攻擊功能者，大多數人稱之為鬥犬。但是其實沒有專門的品種叫鬥犬。

一般來說，人為了繁殖攻擊功能用的狗，在繁殖上做了品種上的篩選，才有俗稱鬥犬的說法。如果這些品系的狗，沒有在飼養時對牠做攻擊的訓練，牠們其實也是與一般狗一樣的溫馴可親。不過，這些嘴大頭大的品系犬隻，咬了東西以後，幾乎不鬆口，所以造成的傷害也會比較大。

德國過去幾年也發生過狗攻擊小孩致死的案例，因此某些邦政府，會對進口與飼養某些特定被認為是具有攻擊性的犬隻列管，並且要求飼養者必須做狗在壓力下的行為反應，藉此了解其危險性與攻擊行為。德國某些城市會對養這類犬隻的人，徵收超高的狗稅，徵收這類狗的飼養狗稅超過一般狗稅的六倍以上，部份城市希望用超高狗稅來阻止一般人飼養，藉此也讓飼養者做慎重的考慮。

這次漢諾威攻擊主人母子的狗Chico，其實是列管的狗。2011年有社工探訪及訓狗師鑑定過Chico，鑑定報告上呈現牠有攻擊性，被形容是如同「武器」，與母親同住的兒子也曾在鑑定上承認，要駕馭這隻狗有困難度。因此給官方的報告上也清楚記載，認為這家人不適合飼養這隻狗。但是當初官方並沒有做出相對的反應措施。

養這隻狗的女主人，本身是殘障者，必須坐輪椅。她因為害怕剛從監獄出來的前夫暴力相向（曾經拿斧頭要傷害她），因此決定養Chico來保護自己及家人。

也就是說，當初她養狗的原因是出自於自己的害怕。但是狗是在團體生活中，是根據群體中強弱位階的生存原則，如果群體中的主人，讓狗認為是群體中的弱者，狗就會認為自己比主人強，那狗就不會聽主人的話，也不會馴服於主人。而此案，也因主人馴服不了狗，最終因為不了解狗的本能與性格而命喪自己所養狗的攻擊，令人扼腕！

德國訓犬師及相關專家認為，有些混種品系，或者我們印象中「聽話」的狗，例如拉布拉多，雖然不在攻擊性犬隻的名單中，但是狗的本性是群體生活，有合群、服從團體領袖、保護幼子、食物與獵食的天性，牠們仍可能會做出攻擊的行為，嚴重者會造成傷殘或致人於死。

若有不了解狗性的人，經常會誤判狗的行為，而被狗攻擊。德國一位訓犬師，自己就設立具攻擊危險性狗的收容所，專門收一般人無法接受的攻擊性犬隻，她的目的就是要給狗教化，嚴格的訓練狗，減少他們攻擊行為。

德國訓犬師建議建立「養狗駕照」制度

這名訓犬師接受專訪談到，她不認為世界上有天生品種是「鬥犬」，她認為每個養狗人都需要對狗負責任，並且要有基本的認識，德國政府應該規定養狗者要有「養狗駕照」，因為每隻狗都有潛在的危險性，我們不應該讓不懂的人養狗，這樣對狗與人都會造成傷害與不幸。

她自己在受訪的前兩天，嘴唇與鼻下就被自己的狗給咬傷。因為她在為兩隻狗訓練時，一隻狗有讓牠戴防護口罩，另一隻沒有戴防護口罩。為了減少一隻狗的攻擊，她讓一隻狗服從趴下，但她忘了不能背對另一隻狗。她記得領養這隻攻擊她的狗時，收容所的人有警告她，沒帶防護口罩的另一隻狗，人不能背對著牠。結果她在馴服一隻時，她蹲了下來，不小心背對另一隻沒有帶防護口罩的狗，因為姿勢上錯誤，讓她受到攻擊。

不過，儘管臉上被咬傷，這名訓犬師還是不怪狗。每隻狗都有其性情，就像我們的孩子一樣，每個狗父母要養狗除了考慮空間、時間外，更要負責認真地教養牠們，小孩教不好會成為社會的敗類，傷害他人。同樣地，狗教不好，也會害人害己。

狗可以無私地信任與保護我們人類，我們更要多多深入了解牠們的本質個性，發揮他們忠誠、溫馴接納人的長處，不要讓牠本來要保護的本性成了傷人的行為，而造成不可挽回的損害。

附註：

有專家認為，Chico的犬齒有損壞及上顎到鼻竇有缺損，口腔的疼痛可能導致牠攻擊行為。 德國官方在「處死」Chico後，仍持續調查是否有人為疏失，導致狗過失殺人。而檢調單位除了調查官方的失職外，也將追查七年前狗到被害家人時，提供者是否隱匿狗的潛在危險。

本文經劉威良授權轉載

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航