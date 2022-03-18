馬來西亞官方「LGBT扭轉治療」應用程式遭Google Play下架，宗教事務部長對此表達遺憾

一款由馬來西亞政府部門研發的手機應用程式宣稱能協助LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別）「重返自然」，目前遭到Google Play商店移除下架，理由為此應用程式違反了該平台的政策指引。

此款應用程式名為「Hijrah Diri」，最早在2016年7月發佈，引起注意則是因為馬來西亞馬來西亞伊斯蘭教發展署（Department of Islamic Development Malaysia，JAKIM）在推特上的分享。該署宣稱此應用程式能夠使LGBT重返自然或純潔狀態，並內含一本電子書詳述一名男同性戀在齋戒月「放棄」同性戀行為的經驗。

Hijrah Diri ialah sebuah aplikasi inisiatif JAKIM bersama Yayasan Ihtimam Malaysia untuk bantu golongan LGBT kembali kepada fitrah.



Buat masa ini hanya ada di Google Play Store.



Untuk muat turun, sil klik pautan di https://t.co/VjGJ7fsfIV pic.twitter.com/KJ7koDZ2M4 — JAKIM (@MyJAKIM) March 9, 2022

應用程式裡有些什麼？網友買不買單？

《Malaysia Trend》報導，應用程式裡還提供了伊斯蘭觀點如何看待LGBT的禱告以及相關內容，使用者甚至可以用聆聽的方式。

其他的設計還包含了，應用程式裡有一面互動牆能夠讓使用者相互聊天。除此之外，還有一部分的欄位包含了馬來西亞LGBT議題各式各樣的文章。

其他像是與LGBT相關的演講影音，如何治療LGBT的討論以及電子書，都可以在此應用程式上找到。

網友對此款應用程式的評價兩極，部分的人讚許伊斯蘭教發展署的作為，另一部分的人則批評這做法是在浪費納稅人的錢。

英國《衛報》聯繫Google時，該公司透過聲明表示，他們會依據商店的政策進行調查，如果有發現任何違反相關政策的行為，Google會採取適當的行動，以利維護與所有使用者的信任關係。

此應用程式目前已從Google Play商店中被移除，其指引不允許應用程式企圖欺騙使用者，或是讓使用者發展出不誠實的行為。

馬來西亞LGBT權益倡議組織「Pelangi Campaign」創辦人Numan Afifi表示，Google和其他平台應該改善經過其允許而上架的應用程式內容。他表示那些想要打擊仇恨內容的團體早已面臨到愈來愈多的阻礙，包含被監視的風險、審查，甚是碰面聚會遭到突襲。

Numan Afifi表示，隨著馬來西亞即將在2023年迎來大選，他敢保證對LGBT的妖魔化會愈來愈激烈，「尤其是對那些想要贏得保守選票的候選人」。

《Free Malaysia Today》報導，宗教事務部長伊德里斯・艾哈邁德（Idris Ahmad）則在其臉書粉專，表達此款應用程式遭Google Play商店移除的遺憾。

艾哈邁德表示，「令人失望的是，一款企圖協助人們『回歸正軌』的應用程式因為某些團體的緣故而被拒絕，而平台上卻仍有這麼多應用程式在鼓勵放蕩」。

艾哈邁德補充說明，他已指示馬來西亞伊斯蘭發展局與通訊及多媒體部聯繫，以利後續澄清以及未來該採取的行動。

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核稿編輯：楊士範