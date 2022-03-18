2022/03/18,
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馬來西亞官方「LGBT扭轉治療」應用程式遭Google Play下架，宗教事務部長對此表達遺憾

馬來西亞官方「LGBT扭轉治療」應用程式遭Google Play下架，宗教事務部長對此表達遺憾
圖為馬來西亞伊斯蘭教發展署研發的一款手機應用程式，目的為協助LGBT「重返自然」。｜Photo Credit: JAKIM 

我們想讓你知道的是

馬來西亞LGBT權益倡議組織「Pelangi Campaign」創辦人Numan Afifi表示，Google和其他平台應該改善經過其允許而上架的應用程式內容。他表示那些想要打擊仇恨內容的團體早已面臨到愈來愈多的阻礙，包含被監視的風險、審查，甚是碰面聚會遭到突襲。

一款由馬來西亞政府部門研發的手機應用程式宣稱能協助LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別）「重返自然」，目前遭到Google Play商店移除下架，理由為此應用程式違反了該平台的政策指引。

此款應用程式名為「Hijrah Diri」，最早在2016年7月發佈，引起注意則是因為馬來西亞馬來西亞伊斯蘭教發展署（Department of Islamic Development Malaysia，JAKIM）在推特上的分享。該署宣稱此應用程式能夠使LGBT重返自然或純潔狀態，並內含一本電子書詳述一名男同性戀在齋戒月「放棄」同性戀行為的經驗。

應用程式裡有些什麼？網友買不買單？

《Malaysia Trend》報導，應用程式裡還提供了伊斯蘭觀點如何看待LGBT的禱告以及相關內容，使用者甚至可以用聆聽的方式。

其他的設計還包含了，應用程式裡有一面互動牆能夠讓使用者相互聊天。除此之外，還有一部分的欄位包含了馬來西亞LGBT議題各式各樣的文章。

其他像是與LGBT相關的演講影音，如何治療LGBT的討論以及電子書，都可以在此應用程式上找到。

網友對此款應用程式的評價兩極，部分的人讚許伊斯蘭教發展署的作為，另一部分的人則批評這做法是在浪費納稅人的錢。

英國《衛報》聯繫Google時，該公司透過聲明表示，他們會依據商店的政策進行調查，如果有發現任何違反相關政策的行為，Google會採取適當的行動，以利維護與所有使用者的信任關係。

此應用程式目前已從Google Play商店中被移除，其指引不允許應用程式企圖欺騙使用者，或是讓使用者發展出不誠實的行為。

馬來西亞LGBT權益倡議組織「Pelangi Campaign」創辦人Numan Afifi表示，Google和其他平台應該改善經過其允許而上架的應用程式內容。他表示那些想要打擊仇恨內容的團體早已面臨到愈來愈多的阻礙，包含被監視的風險、審查，甚是碰面聚會遭到突襲。

Numan Afifi表示，隨著馬來西亞即將在2023年迎來大選，他敢保證對LGBT的妖魔化會愈來愈激烈，「尤其是對那些想要贏得保守選票的候選人」。

《Free Malaysia Today》報導，宗教事務部長伊德里斯・艾哈邁德（Idris Ahmad）則在其臉書粉專，表達此款應用程式遭Google Play商店移除的遺憾。

艾哈邁德表示，「令人失望的是，一款企圖協助人們『回歸正軌』的應用程式因為某些團體的緣故而被拒絕，而平台上卻仍有這麼多應用程式在鼓勵放蕩」。

艾哈邁德補充說明，他已指示馬來西亞伊斯蘭發展局與通訊及多媒體部聯繫，以利後續澄清以及未來該採取的行動。

新聞來源

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核稿編輯：楊士範


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