2022/03/18,
國際

柬埔寨20名反對派成員遭監禁最高10年，人權組織批扼殺國家民主

柬埔寨20名反對派成員遭監禁最高10年，人權組織批扼殺國家民主
民眾不滿法庭宣判，在法院外於保安人員發生正面衝突。Photo Credit: AP / 達志影像

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自從洪森2018年上任以來，他積極打壓反對黨聲浪，17日法庭宣判20名政治人物及積極份子監禁。當天法庭外民眾因不滿法院結果示威抗議，人權組織也痛批該判決不公平，是政府消除反對派的行為。

柬埔寨金邊市（Phnom Penh）法院17日宣布， 20名前政治家及積極份子將以煽動叛亂罪行判處最高10年有期徒刑。人權組織表示此判決不公平，是政府鎮壓反對聲浪的行為，將遭到國際譴責。

法院指已解散的柬埔寨救國黨（Cambodia National Rescue Party, CNRP）創始人山姆．蘭西（Sam Rainsy）發表密謀推翻政府的言論，宣判煽動叛亂罪成立，而山姆當時也已身負多項罪行。另外6名流亡海外的前救國黨成員也被判處10年監禁，包括副領導人莫淑華（Mu Sochua）及前領導人金索卡 (Kem Sokha)，他們都是在缺席的情況下接受法庭的審判。

山姆辯護律師薩姆．蘇孔（Sam Sokong）聲稱，遭到扣押的另外13名支持者被判處監禁3年8個月。他說：「我們的客戶想表達的只是憲法上保護言論自由的權利。」薩姆解釋，此案源自於政治動機，因為他辯護的被告者都表達山姆歸國的期望。

2015年，山姆因在國內遭到政治迫害而逃亡法國，他在推特上發文譴責法院的判決，「洪森政府利用司法系統作為鎮壓反對聲音的政治工具。反對獨裁者是一種義務，不是罪行。」然而，柬埔寨政府否認判決含有政治意圖，並強敵沒有針對反對派。

「判決宣佈之後，被宣告監禁的客戶大喊不公平，他們對判決感到非常憤怒。」蘇孔告訴《美聯》。法庭外現場混亂，保安人員嘗試爭奪支持者手上的舉牌，甚至一些人被打倒在地。一名被告的妻子向記者表示，「這是非常不公平的，我預計他今天會被釋放，請國際社會幫助我的丈夫。」

半島電視台》報導，檢察官在審判期間表明，被流放的山姆在2019年歸國，有「推翻政府」的意圖。他在沒有實質證據的情況下稱，救國黨成立「地下組織」來破壞柬埔寨經濟並利用COVID-19來推翻洪森政府，他們也共同策劃一場人民抗議。

人權組織「人權觀察（Human Rights Watch）」副主任菲爾．羅伯森（Phil Robertson）表示，「毫無根據的指控及大規模審判反對黨成員是一場政治迫害，有損柬埔寨政府和國家法院的聲譽。」他也呼籲國外政府及聯合國捍衛反對派立場，並維護柬埔寨僅存無幾的民主聲音。

羅伯森告訴《全國公共廣播電台》，「洪森政府正在利用虛假的審判來禁止流亡的救國黨領導人返國，並透過監禁那些仍留在國內的政客及積極份子來徹底消除柬埔寨的反對黨。」他也透露，政府的舉動是為了確保在 6月舉行的公社選舉之前完全摧毀救國黨網絡，消滅所有政治上的挑戰。

洪森是世界上執政時間最長的領導人之一，1985年首度擔任首相至今已有37年。自2018年柬埔寨大選以來，洪森所屬政黨——人民黨獲勝，令再次當上首相的他更強烈打擊救國黨。當時救國黨領導人金索卡被逮捕，在兩年後該黨被強行解散。

約有150反對派政客、積極份子及工會成員被控告觸犯叛國及煽動法令，主要是在社群媒體上分享支持山姆返回柬埔寨的資訊，他們目前正等待被審判。

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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：楊士範


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