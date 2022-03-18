藍綠為「反質詢」槓上、黨團協商破局，蘇貞昌：把官員當狗罵的時代應該過去了

行政院長蘇貞昌最近和國民黨立委蔣萬安在總質詢中的「反質詢」風波惹議，游錫堃昨（17）日召集朝野黨團協商，國民黨團在會議中再次抗議立法院長游錫堃面對此事處理不公正，並有人提出讓「官員不得反質詢」入法；但民進黨團反對，協商最後沒結論。蘇貞昌今天出席院會前受訪則表示，過去那種把官員當狗罵的時代應該過去了，希望透過詢答，好好地說明政策。

蘇貞昌和蔣萬安的「反質詢」風波延燒

近來蘇貞昌與蔣萬安多次針鋒相對，立法院11日院會總質詢，國民黨立委蔣萬安為303全台大停電，指政府已花了一千多億要老舊線路更新、全面檢修，要求蘇貞昌「承諾不停電」，蘇貞昌則當場回應，「你祖父還承諾要反攻大陸咧，要講這個不會輸你啦」。引發討論後，蘇貞昌隔天出席公開活動受訪時更說，國會殿堂質詢變成如「街頭小混混」挑釁，他一直耐著性子回答，如果是這樣，「是可忍、孰不可忍」，所以才回應蔣萬安。

Photo Credit: 中央社 國民黨立委蔣萬安11日質詢時，指行政院長蘇貞昌不敢承諾未來不缺電，蘇貞昌則回應，故總統蔣經國和國民黨昔日承諾要反攻大陸，到現在都沒反攻大陸，雙方隔空交火。對此，蔣萬安在受訪時表示， 這樣的比喻非常不倫不類。 中央社實習記者陳亮至攝 3月11日

昨天朝野協商「18歲公民權修憲案」，不過各黨則花了不少時間討論，最近蘇貞昌在總質詢的風波，是否落實《立法院職權行使法》規範。

國民黨團總召曾銘宗表示，《立法院職權行使法》規定，被質詢不得拒絕答覆質詢，答覆也不可超過質詢範圍之外，若違反主席可以制止。反質詢爭議涉及憲法層次與立院尊嚴，游錫堃應該保持中立並制止不當的行為。曾也舉例，過去包含交通部前部長林佳龍擔任立委時，現任立委陳歐珀、管碧玲都曾抗議遭官員反質詢。

曾銘宗表示，國民黨團並沒有要求修法將官員不得反質詢入法，因為現行《立法院職權行使法》就已有所規定，「質詢之答復，不得超過質詢範圍之外」，黨團是要求依法執行。曾銘宗也引用《憲法增修條文》第3條相關規定，指出憲法賦予立委向行政院長及行政院各部會首長質詢之權。他也呼籲游錫堃維護立法院議事公平處理。

民進黨團總召柯建銘則回應，立法院是最大競技場，朝野攻防很常見，過去國民黨執政時，很多立委也被行政院前院長吳敦義答詢時「電過」，吳敦義的口才好，對立委都是很大挑戰，「我們也是這樣走過來」，柯建銘表示，反質詢很難入法規範。管碧玲也附和，「沒有要入法」。

主持協商會議的游錫堃則還原當時的衝突現場，蔣萬安質詢時，有稍微提一下，要他制止蘇貞昌，但當他要處理，蔣就閃過去了繼續說別的，沒有停止質詢正式提出要求，而就算蔣提出，他也是「得」制止蘇，而非「應」制止蘇。游錫堃認為，蔣萬安當天的質詢，若就停電跟反攻大陸那就「不搭嘎」超過質詢範圍；但就蔣質疑蘇貞昌「不敢承諾」，蘇貞昌舉例回應，那沒有超出範圍。

游錫堃說，議場攻防，每個立委都要「攻守兼備」，有辦法攻就要有辦法守，「充實自己」才是上策。質詢本來就是講了以後，講得好壞都讓人民評斷，他以前當省議員時也不是說了就贏，也曾因為遭官員反質詢「被漏氣」，但「我也要培養反反質詢的能力」，

游錫堃表示，現行中華民國法律中，未有反質詢之規定，反質詢定義在法律上並不清楚，此觀國民黨前主席江啟臣委員正式提出相關修法草案，游錫堃表示：「如果法有依據，何必提案修法？」

蘇貞昌：還要修法保護的立委也太弱了

立法院今天繼續進行施政總質詢。蘇貞昌會前受訪時表示，立委已經有言論免責權的保護，「這樣還要修法保護立委，會不會讓人覺得這樣的立委太弱了？立委拿著牌子圍著官員不斷叫囂，這樣叫質詢官員，相信國人也看不下去。」

蘇貞昌說，很多時候在質詢時，官員好想解釋講話，但立委就是不肯，一開口就是罵，有時候連三字經都罵出來；因此常常要邀請優秀人才到政府來，人才不肯來的理由就是不願意面對謾罵式的立委。蘇貞昌表示，過去那種把官員當狗罵的時代，應該讓它過去了，這個時代連狗都不應該這樣亂罵，很希望透過詢答，好好地說明政策。

對於蘇貞昌的態度依然強硬，蔣萬安今天則回應表示，蘇院長一開口就是猴子、狗；立法院是國會殿堂，不是動物園；立委就是把質詢的工作做好，立法院長游錫堃就是把維持議事中立的工作做好，行政官員依法回答問題，質詢是為國家找未來，立委透過問政監督政府 ，不是攻擊防守的問題，蘇院長不斷用漫罵、人身攻擊方式，是無法掩蓋政府至今無法解決用電問題，以及電網脆弱的事實。民眾都會看在眼裡。

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核稿編輯：翁世航