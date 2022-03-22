缺水是堪比戰爭的人道危機！我們能做的是，盡可能把救命水送往每個地方

文：范琪斐／資深駐美特派記者，一個生活在紐約二十多年的臺灣媒體人，長期觀察臺美兩地文化差異。

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水是我們生命所不可或缺的重要角色，在台灣，我們打開水龍頭，就有乾淨的水可用，但在世界上的許多角落，水卻沒有來的這麼理所當然。

「缺水」是人類面臨最大的人道危機之一

根據聯合國2019年的統計，全球有三分之一的人口、約22億人缺少乾淨的用水，有14.5億人居住在「水資源極端脆弱」的區域。有些地區缺水的原因是氣候變遷造成的乾旱或者洪災，有些地區缺水的原因則是嚴重的污染，另外有些地方則是因為戰亂、天災或缺乏合適的消毒設備，讓人們很難取得乾淨的飲用水。

缺水也不只是特定區域才需要擔心的問題，臺灣前幾年就曾因為乾旱氣候，出現嚴重的缺水危機。三月初澳洲出現大規模的洪災，許多居民被迫撤離，供水安全也受到影響；同時在索馬利亞與馬達加斯加，20年罕見的大規模乾旱正在摧毀當地人的生計。

不只天災會影響水資源，戰爭也一樣，在烏克蘭有許多城市正陷入戰火包圍，許多受困在城市裡的居民缺少食物與暖氣，當然也缺少乾淨的飲用水。其他像是加薩走廊、衣索比亞等地，戰爭與封鎖讓居民只能仰賴品質不佳的水源，帶來疾病與健康風險。

Photo Credit：世界展望會 缺水危機下最大的受害者，往往是兒童，而且特別是女孩。這些女童平均每天走六公里路取水，大大犧牲了上學的時間，而且也只能取得不潔淨的髒水。

每天700位兒童死於不安全的飲用水和衛生環境

缺少清潔的水，受害最深的通常是兒童。根據聯合國兒童基金會的數據，全球有4.5億兒童生活在水資源脆弱區域，貧窮、戰爭與天災也會進一步傷害兒童，讓他們無水可用。缺少乾淨的水讓人們沒辦法保持清潔，醫院與學校也無法進行有效的消毒工作，這讓兒童在疾病面前異常脆弱。每天全球就有700位兒童死於不安全的飲用水和衛生環境，而這些問題只要有肥皂、淨水設備就能遏止。

為了解決水資源安全問題，聯合國在制定「可持續發展目標 (SDGs) 」的時候，第6項目標就是「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」。藉由擴大保護水資源與環境、普及淨水消毒與衛生設備、推動水回收再利用等措施，聯合國希望在2030年以前，讓全世界的人都有乾淨的水可以飲用、清潔，以降低缺水對人們健康的危害。

Photo Credit：世界展望會 每天全球有700位兒童死於不安全的飲用水和衛生環境，然而這些問題只要有肥皂、淨水設備就能遏止。

支持倡議團體的行動，把水送進最遠的地方

守護水資源，也不只是政府或國際組織的工作。我們每一個人也是國際社會重要的一份子，透過遊說與捐款，我們可以募集資源、請求政府投入資金向最需要水的地方送去救命的水。或者我們也可以在台灣守護我們自己的水資源，透過推廣省水、節水措施，提高對水污染的監管措施，更可以確保未來台灣人持續有水可用。

世界展望會多年來持續推動全球水資源暨衛生工作，要向那些最難到達、最迫切需要的地方，提供水資源與衛生服務。藉由世界展望會的努力，每10秒世上就多1個人獲得乾淨的水，每1天就多3所學校因安全飲用水受益。

2021年，在台灣愛心投入下，全球有超過50萬人次受益於台灣世界展望會水資源暨衛生服務工作。相信未來世界展望會也會繼續努力，在SDGs的目標指引下，協助更多需要水的人獲得他們急需的生命之泉。

Photo Credit：世界展望會 世界展望會於全球展開#WASH計畫，在缺水地區建置淨水設備、宣導衛生教育，幫助人們獲得安全的水源與淨水生活。

讓改變看的見！共同響應「#WASH for every child 手護孩童 洗樂上學」水資源行動，讓生活在最缺乏水資源地區的孩童，能夠健康成長、順利上學。