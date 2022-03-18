香港晚報：林鄭推2022保就業，剔除「不受疫情影響」行業

1）新一輪保就業超市藥房無份

特首林鄭月娥宣佈重推「保就業計劃」，向企業補貼員工今年5至7月份工資。她指，計劃將剔除「不受疫情影響」的行業，如超市、藥房、速遞等。

她指計劃只資助月入3萬元（港幣，下同）以下的員工，每名僱員資助額劃一8千元；預計有110至130萬打工仔受惠，佔總數7成。

港府將要求僱主將獲發的資助全數用在相關僱員身上，不得自行調配。僱主需在3個月資助期內，聘用不少於獲批資助僱員的數目。林鄭月娥稱，會考慮為每間企業的資助人數設上限，集中資源在中小企。

不過，她表示計劃現仍屬一個「框架」，需了解商會、僱主聯會及工會等持分者的意見，再到立法會財委會申請260至310億額外撥款。

她解釋，剔除每個行業都有原因，如兩大超市在第5波疫情「賣到斷哂市」、送餐送貨業生意佳，並指即使有員工染疫影響營運，僱主做到生意就應自行負責。

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2）1萬蚊臨時失業金涉30萬人

港府另推「臨時失業支援」（失業金），以一筆過1萬元資助本波疫情下失業，或因工作處所受社交措施限制，短暫停工或放無薪假的人士。

失業金不設行業限制，但規定去年四季內至少1個月在港工作，而且月薪介乎2,700元至3萬元。另外，提交申請時需連續失業至少30日。申請資格會以強積金記錄核實；無強積金的人士需提供額外資料，包括填報個人收入申述書，並上載失業前收入及工作證明。

計劃本月23日（下週三）開始申請，下月12日截止。港府預計大部份合資格人士可於提交申請後3至4星期收到資助，結果將以短訊及電郵通知。

有記者追問從事「散工」人士會否不符資格，政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，她建議有關人士也遞交申請，當局會「從寬處理」。何珮玲稱，不想為申請資格劃一條「好死的線」。她希望給當局保留空間，在收到申請後，再綜合使用公帑的考慮，決定如何劃線。她指，當局會向財委會申請30億撥款，足以支付30萬失業及停工人士。

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3）懲教署有限度恢復一個月探訪

懲教署繼2月4日以疫情為由暫停親友探訪，今表示有限度重啟本月24日（下週四）至下月24日間，親友和公務探訪。訪客須在探訪當天自行進行快測並取得陰性結果，再經「健康申報表」申報測試結果。

這期間，還押在囚人士可接受2次親友探訪，定罪在囚人士可接受1次親友探訪，兩者每次均限1名訪客。不過，確診的在囚人士不適用此探訪安排，僅可獲准接收認可交來物品一次。

署方表示決定是應平衡在囚人士的更生需要，但指社區疫情仍高企，獄內疫情亦有反彈風險，縱使監獄疫情漸穩，現階段不可能全面恢復所有親友探訪。

署方指，在囚人士確診數字現由每日140回落至75人，約有850名確診在囚人士正接受隔離和治療。

香港今日新增20,082宗確診個案，包括12,116宗快測有效呈報；另再多259人死亡，本港疫情至今累計5,128人染疫亡。

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4）林鄭指NOW台道歉不涉新聞自由

NOW新聞台記者日前問當局市民若遇醫療事故，可如何投訴內地醫護，NOW新聞台昨日就提問道歉。《HKFP》今日在疫情記者會上追問林鄭月娥，會否譴責親北京勢力對記者的施壓，及向記者保證新聞自由。

林鄭月娥回應指，記者可就內地援港醫護的部署和工作情況及感受發問，但認為NOW道歉與新聞自由無關。對於內地醫護援港所涉及的爭議，林鄭月娥反問為何要提出這些「大驚小怪」（fuss）、「分化性」（divisive）的意見。

另外，昨晚網傳疑似NOW新聞台內部錄音。音檔中一把被稱為「彪叔」的聲音，指記者不應問該條問題，又指醫管局已回答多次，而對於會否解僱發問記者，「彪叔」稱要了解清楚後再決定。有說法指「彪叔」為2020年空降NOW新聞部主管的無線前中國組主管陳鐵彪。

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin