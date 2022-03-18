新增1例本土：國內尚有4條感染鏈待釐清、本週新增2例Omicron中重度個案

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增1例本土個案，無新增死亡。指揮中心指出，加上今日新增的本土案例，目前還有4條待釐清的感染鏈。

除此之外，指揮中心公布本週病毒基因定序結果，共新增65例Omicron變異株，其中更新增2例Omicron中重度個案，1例為境外移入，另1例則為本土個案。

新增1例本土個案，感染源調查中

指揮中心今日公布國內新增75例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1例本土個案及74例境外移入（36例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案（案21792），為南部30多歲男性，曾接種2劑BNT疫苗，3月14日開始陸續出現喉嚨不適、畏寒及咳嗽等症狀，自行購買家用快篩陽性後，3月17日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（CT值11.4），感染源調查中，衛生單位將持續進行疫調及相關防治工作。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為52例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南（18例）、美國（9例）、印尼（7例）、加拿大（3例）、波蘭（2例）、柬埔寨、香港、南非、馬來西亞、俄羅斯、印度、巴基斯坦、菲律賓及英國（各1例）移入，另26例調查中。入境日介於去（2021)年12月17日至今（2022）年3月17日。

指揮中心也指出，目前尚有4條追蹤中的感染鏈。首先幼兒園案由於前幾天有家人檢測結果陽性，監測期延長至3月25日。另外目前還有雙北群聚案、基隆商圈的案21497、以及今天新增的案21792。

另外第27期疫苗預約於今天中午12點截止，總共有100萬接種量能，而僅有14萬537人預約。另外昨（17）日共接種7萬5372人，第一劑疫苗覆蓋率為83.26%，第二劑是77.85%，追加劑覆蓋率為47.61%，而基礎加強劑的覆蓋率則達到0.81%。

境外移入基因定序，新增2例Omicron中重度個案

醫療應變組副組長羅一鈞針對這週病毒基因定序結果進行說明，共新增65例Omicron變異株，無新增Delta案例。其中超過一半來自東南亞國家，而來源遍布越南、印尼、泰國、香港等地。

目前Omicron變異株個案共計1209例，其中808例為境外移入，401例為本土個案。

另外值得注意的是，這週新增1例Omicron境外移入中重度個案，是中度肺炎。該案為50多歲本國籍男性，有慢性病史，且曾經接種2季BNT滿3個月以上。

Photo Credit: 指揮中心

除此之外也新增1例本土中重度個案，為60多歲男性，曾經接種過1劑AZ疫苗。3月份因為前往診所復健的關係被匡列，採檢確診且病毒量由低轉高，在住院過程中血氧飽和度下降，出現右下葉肺炎。

Photo Credit: 指揮中心

指揮中心澄清：並沒有「疫苗開打周年，受害救濟難跨高牆」的問題

針對媒體報導質疑，政府現行預防接種受害救濟制度出現求救無門、申訴繁瑣、等待太長、判定太難等4大問題，發言人莊人祥今日回應，澄清預防接種受害救濟，只要上網登錄、填寫申請書即可。

莊人祥說，現行預防接種受害救濟制度除至接種地衛生局直接提出申請外，亦可至疾病管制署全球資訊網預防接種受害救濟案件登錄網頁進行登錄。不但不須付費，政府也會代為執行病歷調閱，民眾只需完成填列申請書即可。

另外，如果民眾因為疑似預防接種受害情形就醫，而需要付的非健保給付醫療費用，造成生活困難，可以洽詢醫療院所社工轉介地方政府或民間基金會等等，申請相關救助資源。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範