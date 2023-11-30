當性侵案走進司法訴訟（上）：當單方指控成為唯一證據，如何不陷入「完美被害人」迷思？
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2019年到2023年5月約4年半期間，通報性侵有2萬1000件，起訴的7765件，不起訴的有10729件，起訴率約在三分之一。進入法院審理後，有6572件被定罪科刑，定罪率8成8。相較於刑事犯罪的整體定罪率高達9成6，妨害性自主罪似乎比起其他犯罪更容易「逆轉」無罪，關鍵通常就在於，證據是否足以證明這是「非合意」的性行為。
自今年5月開始，從一位政治工作者引用熱門台劇《人選之人》的一句「我們不要就這樣算了」台詞開始，政治、藝文、教育、演藝圈等領域，陸續有受害者公開揭露自己的遭受性騷擾經歷，台灣的Metoo運動就此延燒。除了職場和校園中的言語或肢體騷擾，也有越來越多受害者揭露遭猥褻、強暴等性侵害經驗，引起廣大共鳴。
在法律定義上，性騷擾是對違法他人意願他人，實施與性或性別有關的行為，常見如襲胸、親吻、摸身體、開黃腔等，性騷擾雖造成他人心理或生理上不快，覺得被冒犯，但侵害程度較小，處罰程度相對輕。性侵害則是在未經本人同意、也不是兩情相悅的情況下，以強暴、脅迫、恐嚇、催眠、藥物控制或其他違反個人意願的方式發生性行為，因為對身體自主權嚴重侵害，刑度重許多。
性侵害一旦發生，學校、社工或醫院就必須進行通報，檢警也須主動介入調查，當案件走進司法訴訟程序，受害者必須站出來公開指控對方，同時也得揭露自己受到侵害的事實和過程，並接受司法調查檢視、在法庭上與對方對質、攻防等，台灣每年約有將近5000件的防害性自主案件通報，遭到起訴的案件約為1/3，法院審理後，定罪約為3成。在過程中，法官、檢察官和律師及社工扮演什麼樣的角色？他們怎麼在幫助被害人的同時也權衡被告的權益和案件偵辦的完整？
性侵通常發生在熟人間、私密住所，導致蒐證困難
據統計，非職場或校園的性騷擾，加害人以「陌生人」占70.3%；然而性侵害有六成都是認識的人所為，親密關係佔了約三成，發生地點有超過一半都在家中。
律師楊仲廷指出，民事訴訟通常有契約可依循，當事人會先想到解約或違約的後果，盡量留下證據。例如開車的人會裝行車記錄器，因為交通事故是「可預期的」，會有保持警戒、隨時蒐證的心理準備。然而一般人不會預期自己被伴侶、朋友、家人侵害，也不太可能在生活住所中隨時蒐證。兩者思維完全不同。因此性侵害在提告、偵辦調查到定罪，蒐證成為影響案件的關鍵。
過半案件不起訴，定罪率仍略低於一般案件
2019年到2023年5月約4年半期間，通報性侵有2萬1000件，起訴的7765件，不起訴的有10729件，起訴率約在三分之一。進入法院審理後，有6572件被定罪科刑，定罪率8成8。相較於刑事犯罪的整體定罪率高達9成6，妨害性自主罪似乎比起其他犯罪更容易「逆轉」無罪，關鍵就在證據。
刑事犯罪多以毒品、公共危險罪為大宗，毒品可透過毛髮或尿液檢驗，酒駕透過酒測、行車記錄器和路面監視器等「直接證據」，檢察官掌握這些證據起訴，被告很難否認，定罪率當然高，但經常發生在「密室」且沒有目擊證人的防害性自主罪，是缺乏直接證據的。
有不少審理經驗的法官汪怡君說，性侵案被告約七成都採「無罪抗辯」，也就是被調查起訴後，到法庭上仍不認罪，這也是讓定罪不容易的原因之一。
一名偵辦過多起性侵案的檢察官A指出，他們會盡力調查、確保證據完整性、可信度才起訴，這點和其他刑事案件沒有不同，但要如何說服法官在相對單薄且不直接的證據中形成心證，打擊被告抗辯的可信度並不容易。性侵案容易在審理過程中反覆，因被害人、證人的說詞都可能改變，他就曾經手一案原本一二審都判有罪，到了三審證人翻供，無法取得法官信任，改判無罪。
曾在性侵專庭待過兩年以上的法官文家倩說，基於無罪推定原則，法官要到「毫無合理懷疑的確信」被告有罪才能判有罪，假如只有百分之七十的把握，被告就可能無罪。然而在性侵案件中假如要把所有證據門檻拉到這麼高，通常很容易就判無罪，因為乏直接證據，其他補強證據很難達成「百分之百的確信」水準。
當唯一證據只有單方面指控，如何不落入「完美被害人」迷思？
當性侵案件進入司法訴訟，須檢視三個要素：
- 性行為有無發生：如果性行為或猥褻行為都沒發生，可能會改為性騷擾防治法的訴訟。
- 違反個人意願：在性行為發生的當下，有一方不想要。訴訟中通常在此階段的攻防辯論最激烈。
- 被告是否知道對方不願發生性行為：《刑法》一般來說只懲罰明知故犯者，「知道」對方不願卻還是強迫才成立犯罪。
由於蒐證的侷限，性侵案證據幾乎只有被害人的說詞，也就是「被害人單一指述」。律師楊仲廷表示，除非被告自白，否則「單一證據」是性犯罪案常態，不管是檢察官或法官，都必須檢視其他證據來決定是否採信單一指述。
客觀證據如驗傷報告，證明被害人因受性侵而導致處女膜、肛門撕裂傷，或身上有掙扎扭打留下的痕跡。不過律師和檢察官都直言，實務上除非遭陌生人性侵，很少有人在熟人性侵時肢體衝突，常見的反應是驚訝、猶豫、不知所措、消極迴避等。這樣的物理證據「可遇不可求」。且被害人通常不會第一時間驗傷，而是隔一陣子才去醫院，舊傷痕如何被認定是性侵造成也是問題。
楊律師說，雖然有點嚴苛，但建議遇到性侵害立刻報警、去醫院，因當時極可能會留有毛髮、唾液、體液等各種證據。但當事人通常第一反應是回家洗澡，且好幾天甚至好幾個月才說出來。許多家內性侵案更要等到被害人成年離家、脫離加害人，才有辦法調查。檢察官直言，這種事隔多年的案件不僅幾乎找不到直接證據，連被害人、證人記憶都已模糊，辦起來更困難。
在司法上常見的蒐證方法，包括檢視被害人的「事後反應」。被害人是否離開現場、迴避加害人、和加害人的互動和對話、向其他人求助或描述自己遭到侵害、在網路留下心情紀錄、工作上學是否受影響、情緒起伏反應，甚至被醫學鑑定證明出現創傷症候群。這些在偵辦中會發揮很重要作用，補強被害人的單一指述。
汪怡君法官說明，除了被害人說法，法官審理時會看很多周圍的蛛絲馬跡，他曾遇過幾個案例，有的被害人在路上看到打扮和加害人相似的人會緊張害怕，有被害人看到類似當年受害場景會痛哭，這些心理創傷反應可能是很久後在社工或心理師的紀錄中出現，不一定會在案發後筆錄就有，但都可用來拼湊真相。
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網路是每一個現代人不可或缺的重要資源，除了出門在外使用行動網路，家中更是需要高速、穩定且優質的寬頻服務，來滿足全家人的上網需求，而本篇文章也透過東方線上最新發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」結果，為大家整理選擇家用寬頻的四大關鍵點。
網路對現代人的重要性不言而喻，日常生活已與網路密不可分，因此速度夠快、穩定性夠高且安全可靠的上網產品也開始受到大家重視。除了一般在戶外使用手機的行動網路，回到家中更需要可靠的家用寬頻環境。不過提供寬頻上網服務的業者不少，到底該選哪一家、何種規格的上網服務才最穩定可靠，相信也是讀者心中的疑問。
近期由知名市調公司 東方線上所發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」報告顯示，家用寬頻用戶最常遇到「Wi-Fi效能差」、「連線不穩定」與「網速慢」等困擾，而且由於家中的寬頻網路多半為全家共用，除了同住的家人，學生族群或是小資上班族也會與同學、朋友合租，而面臨多人共用網路的狀況。因此多人同時上網的連線穩定性，儼然成為許多人選擇家用寬頻時的關鍵考量！
在接下來的文章中，我們也將為大家彙整四個選擇家用寬頻的重要關鍵，只要掌握住這幾個訣竅，自然讓你不花冤枉錢不踩雷！
關鍵一：選擇「光纖到府」全家一起暢快飆網！
最近幾年，我們可以從市面上各個家用寬頻業者的宣傳廣告中看到，不少業者都已經標榜使用「光纖網路」，也讓一般消費者難以分辨是否每一家口中所說的「光纖」都是相同規格、相同品質？
若是仔細深究不同業者所使用的固網佈建規格，不難發現到其中有不少「貓膩 」，其中有線電視業者通常採用的是與傳統同軸電纜整合了「混合式光纖架構」，也就是從業者的機房端到用戶家中的網路傳輸線路中，僅有部份採用光纖架構，除了傳輸速度與穩定性可能大打折扣，甚至網路訊號的延遲時間（RTT）也比較高，直接影響玩線上遊戲或是上網搶票的使用體驗！
為了避免上述問題發生，建議大家在選擇家用寬頻時，首選以FTTH「光纖到府」方式提供服務的業者，像是目前家用寬頻龍頭中華電信 HiNet 光世代300M 以上頻寬採用「光纖到府」，確保使用者能享有「一條光纖直通府上」的品質。並且中華電信的線路，從機房端至用戶端，主要佈建在專用的地下電信管道內，如此一來，線路可以受到良好的外在保護，可大幅降低連線品質受到外在環境因素干擾的可能性， 網速體驗自然最快、最穩，也讓通訊延遲更低，讓你連線電競或是上網搶購都快人一步免焦慮！
除了「光纖到府」是關鍵，另一個與上網體驗有關、但卻經常被大家忽略的，就是「國際連線頻寬」的規格，畢竟大家在使用網路時，不會單純只瀏覽或使用台灣本地的網站服務，更多會是跨國連結至國際伺服器的使用型態，若是家用寬頻業者的國際連線頻寬不足，很容易遇到上網尖峰時段發生網路延遲、甚至連線相當緩慢的狀況！值得一提的是，TWINC在今年10月最新公佈的國外連線頻寬統計，全台連外頻寬最大的固網業者正是中華電信 HiNet，頻寬規模是其他業者的 3 倍至 50 倍[1]，除了直達路由的延遲較低，也具備多套備援路由，提升國際連網的穩定度，對使用者更有保障！
關鍵二：「雙飆新升代」成主流，升級雙向大頻寬 讓上傳和下載一樣順暢
從最新的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」中，不難發現到此次調查的結果也延續了去年的趨勢－有愈來愈多消費者傾向於升級更大的頻寬，其中尤其是 101-300M 之間的用戶成長度最高，而隨著家用寬頻龍頭HiNet 光世代積極推動300M、500M方案的「雙向對稱頻寬」2 ，用戶無需額外花費就能體驗到上傳與下載相同速率的極致飆網體驗，不僅避免上傳頻寬壅塞導致影響下載速度的窘境，也符合現代人比過去更仰賴上傳頻寬的使用情境，包括開直播、社群分享大量照片、影片，以及常見的雲端服務、即時通訊工具的檔案分享，都能更有效率！而雙向對稱頻寬的「雙飆新升代」相信也將成為消費者家用寬頻的主流選擇。
關鍵三：不只有線飆速，同步提供最佳 Wi-Fi 無線連網體驗更重要
在此次東方線上的調查中，我們發現到不少消費者的上網需求並非只侷限於有線連網，Wi-Fi 無線連網的需求相對更重要，也產生許多使用上的「痛點」，包括家中無線網路涵蓋的範圍不足、死角過多，使用的 Wi-Fi 分享器不夠穩定、常斷線，或是家中使用者、連網裝置太多，使用者難以自行解決 Wi-Fi 產生的使用問題…等。
即使家裡裝了無線路由器，但仍然有很多收訊死角？透過中華電信Wi-Fi全屋通服務，可針對家中實際狀況來設置無線路由器，甚至面對大坪數、多樓層空間也能建構Mesh Wi-Fi網狀網路，讓涵蓋訊號更全面。
除了手機、平板電腦、筆電…等常見的設備需要無線連網，還有家中愈來愈多的 IoT 智慧物聯網裝置，例如：智慧家電、智慧安防等設備，也同樣需要穩定的 Wi-Fi，所以建議消費者在選擇家用寬頻時，須進一步了解業者是否有同步提供 Wi-Fi連網的佈建服務。以中華電信 HiNet光世代 為例，用戶可以選搭「Wi-Fi 全屋通」的整合服務，在施工的同時，專業工程師也會依據客戶家中環境不同，提供完整的無線網路環境規劃，並搭配優質的 Wi-Fi 6無線路由器，近期更推出最新的Wi-Fi 6E規格，具備更大頻寬、更低延遲速率及低干擾的優勢。如果是大坪數、或是多樓層透天厝，則能透過兩台以上無線路由器組成Mesh Wi-Fi 網狀網路架構的超涵蓋訊號，打造隨時隨地、全屋漫遊的無縫上網環境，同時以月租方式租用設備，不僅沒有初期大量投資設備的成本，也不需要負擔後續產生的維護成本，只要有任何問題，一通電話找24小時客服，就能快速為你解析問題，不用擔心要自行上網做功課，還要 DIY 到心很累了！
關鍵四：守護網路安全一步到位，更讓人安心
雖說網路帶來不少便利，但相對潛藏於網路背後的資安威脅也不免讓人膽戰心驚！尤其上網時，有可能因為一時不察點擊到帶有惡意的連結，又或是連上的網站或應用服務本身就潛藏惡意程式，在沒有任何防備的情況下，就很容易因此而「中招」，輕則系統不穩、當機，嚴重的可能造成個人隱私資料外流，甚至因為勒索病毒讓重要檔案付之一炬。
尤其是家人、朋友共用網路，但卻完全沒有資安意識的情況，很有可能成為病毒、駭客與詐騙的「破口」，因此建議大家在選擇家用寬頻時，可以進一步留意業者是否有提供額外的網路安全加值服務，像是中華電信就提供了相當完整的防護解決方案，包括防駭守門員、色情守門員、防毒防駭…等服務，而HiNet光世代 300M (含)以上的用戶也免費享有「上網守衛服務」，提供「有感防護阻擋頁面」，讓網路上的「有駭」網站不得其門而入，進而確保網路使用無後顧之憂，並降低被駭風險！
結語：全家的數位生活，讓中華電信 HiNet光世代 一手包辦！
從東方線上歷年來的「消費者網路使用行為與滿意度調查」，都能看出消費者對於家用寬頻選擇的需求變化，消費者在家使用網路需求愈來愈高，對於追求高速網路方案的態勢更為明顯，而且對於消費者來說，選擇家用寬頻業者至關重要的還是在於「網路穩定性」、「品牌口碑」與「解決網路使用問題的能力」這幾個面向，尤其對於網路重度使用者來說，一時半刻的斷線都是難以忍受的，而在所有業者中，中華電信 HiNet光世代連年獲得滿意度 No.1 的肯定，顯示不論是產品品質還是客戶服務，都獲得了消費者的信賴。
中華電信HiNet光世代「速在必行 2.0」方 案為大家帶來網速有感升級！升級雙向對稱頻寬300M、500M方案也有超划算的價格，也能搭配Wi-FI全屋通一次完成家中無線網路環境的建置！
對於重視居家上網品質，尤其是要符合多人共用需求的消費者來說，中華電信 HiNet光世代在不少人心目中持續霸榜家用寬頻業者的第一首選，而近期推出的「速在必行 2.0」方案也持續提供優惠資費與加碼好康活動，其中 300M、500M 雙向對稱頻寬也成為最為超值的選擇，搭配「Wi-Fi 全屋通」即可輕鬆搞定家中無線連網環境，所以選擇家用寬頻，當然就要選擇最適合全家共享，大家都滿意的中華電信HiNet 光世代！
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[1] 數據來源：TWNIC 2023年10月公布數據 https://map.twnic.tw/
[2] 光世代網路服務因受距離及設備限制，供租對象為本公司採用產品技術可達之範圍為限，請逕洽客服0800-080123或至中華電信網站查詢是否可供裝光世代。光世代之網路各速率係指最高可提供之線路速率(Line rate)，客戶實際上網傳輸資料速率(Data rate)會因上網終端設備之軟硬體、距離、客戶所在位置之環境及到訪網站之連外頻寬、同時使用加值服務(如：MOD、OTT…)等因素之影響，有時會發生上網速率下降的現象，因此於提供上網服務時依國際標準網路品質分類歸屬為Best Effort模式。