觀Edward Hopper畫作：喧嘩的靜默，比限聚令更加孤獨

一句保持社交距離，歷經三年已成日常，那些動態清零等語言偽術，讓人如中腦霧。四位、兩位一枱，日前更傳出荒謬的一人版本。城市冷清街道，零星口罩，只餘喧嘩的靜默。

城市籠罩在疏離的陰影，我們比以往更加寂寞。房間的內外，孤獨的個體，互相排斥，仿如美國畫家Edward Hopper的畫作，一筆一劃，描繪了跨越時空的都市孤獨。

Edward Hopper, Automat (1927). Wikimedia Commons

Hopper長居紐約，與我們相隔半世紀，擅長描繪美國當代生活，捕捉寥寂風景。看似煩囂、熱鬧的都會，偏是處處冷清，電影院、酒店、家屋，孤獨原是無所不在。

畫家之眼，特別迷戀空房子常作題材。早年喜歡作鄉村風景畫，人煙稀少，《火車道旁的房屋》（House by the Railroad）乃寂寥繪畫之始。自此畫作反覆出現空屋，與世隔絕。

建築獨立存在，猛烈陽光照射厚重陰影，光影的強烈對比，透出寂靜和蒼涼。無人進出，沒有歸屬沒有感情的空屋，注視風景的同時，也折射了你我心房。

Edward Hopper, House by the Railroad (1925). MoMA

1920年後，從鄉村風景的空房進入市區，Hopper加入都市的人事，反映美國的日常生活。此階段，他開創出獨特美學：那些面無表情的人物，大多內斂沈鬱，像一座空房，自我封閉。

本應熾熱的人群，不見相互關心的溫暖，彷彿電影正在播放，停在某個莫名的片段。畫作凍結了沈默與空白，強調人之為人，我們的生存本質，由始至終都是孤獨。

Edward Hopper, Nighthawks (1942). Courtesy Art Institute of Chicago

美國大蕭條，緊接一戰，珍珠港事件後，不安、恐懼充斥世界，Hopper創作出最為著名的作品《夜鷹》。畫作描繪夜間時段，餐廳外，街道空空如也；餐廳內，各人都若有所思，毫無互動。

《夜鷹》（Nighthawks）體現出Hopper畫作的特色，盡顯都會生活中你我的苦悶、孤單與無助。各人身處同一畫面，又活在自己的空間，如電影般的場景，燈光打造寂寞的敍事。

Edward Hopper, Arthive Gas station (1940). MoMA

畫作常以空間配人，描繪生活的普遍性，建築反映出個體渺小，被環境所吞噬。影子與光線的冷暖對比，更顯孤獨感，這種敍事，乃由空間到光線的堆積而成。

論者指其畫作，可為存在主義藝術的體現，捕捉現代人的異化、孤獨，最能引起共鳴。每個人都懷揣著自己的心事獨自沉默，甚至，看畫時我們或能讀出畫中人的自白。這一刻，Hopper真正繪畫出你的孤獨。

Edward Hopper, Office in a Small City (1953). The Metropolitan Museum of Art

藝術家終生秉持「不討論他的藝術」，他這樣說，「整個答案就在畫布上。（The whole answer is there on the canvas.）」對的。討論再多，都抵不上孤獨地細味他的畫作。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin