有人損失達千萬，澳洲監管單位指控臉書成為詐騙加密廣告溫床

澳洲競爭與消費者委員會（Australian Competition & Consumer Commision，ACCC）於今（18）日對臉書母公司Meta提起告訴，指控該公司旗下社群媒體平台臉書涉嫌協助、教唆或在知情的情況下參與廣告商的詐騙、誤導行為。

ACCC指出這些關於加密貨幣投資或賺錢計畫的廣告，通常標榜由當地名人推薦，例如：澳洲電視節目主持人David Koch、企業主Dick Smith、新南威爾斯州長Mike Baird等，極有可能會誤導臉書用戶。這些廣告隨後被證明是一場騙局，而且當中出現的公眾人物從未同意代言。

這種新型的詐騙手法會透過連結把臉書用戶導向不實的媒體文章，在裡面他們將會看到由名人加持的加密貨幣投資計畫。接著，上當的民眾將被要求註冊帳號，不肖人士會利用他們提供的連絡資訊不斷以高壓的方式，如：反覆撥打電話，說服用戶把錢存入他們的帳戶中。

ACCC主席Rod Sims在新聞稿中指出，Meta的其中一項關鍵業務，是利用臉書演算法來幫助廣告商鎖定最有可能觸及廣告連結的用戶，引導民眾進入廣告登陸頁（landing page）。通過這樣的手法，臉書為Meta帶來了可觀的的廣告收入。

ACCC進一步指稱，Meta知悉臉書上有不肖人士透過名人代言的加密貨幣廣告來進行詐騙，卻沒有採取充分的措施來解決問題。儘管世界各地的公眾人物都曾抱怨他們的姓名與圖片在未經同意的情況下被使用，這類詐騙廣告仍舊存在於臉書之中。

目前被詐騙的民眾，有其中一人損失超過65萬澳元，折合台幣約1300多萬。

根據《彭博社》報導，Meta位於雪梨的發言人表示，公司不希望臉書上的廣告試圖詐騙民眾的金錢或誤導民眾，這樣的行為不僅違反Meta政策，對於社群也沒有任何好處。

Meta將在審閱ACCC提交的文件後，在訴訟中為己進行辯護。

其實這並非第一次Meta被指控允許平台上出現詐騙廣告。去年八月，加州曾經有一起集體訴訟，控告該公司與詐騙集團合作，藉由植入誤導性的廣告，獲取用戶個資。上個月，澳洲億萬富翁Andrew Forrest也對Meta提告，稱其使用自己的名義製作了類似的加密貨幣詐騙廣告。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範