美國聯準會升息計畫還沒完，有哪些指標可以預判未來的利率動向？

文：洪哲茗（理財規劃顧問／定方股份有限公司總經理）

美國聯準會正式於今天（3月16日）凌晨啟動自疫情以來的首次升息，代表了疫情的影響將告一段落，利率循環將進入新的階段，未來市場關注焦點除了經濟是否持續回溫外，收緊貨幣政策的速度以及通膨等也將影響市場動向。

至於今年甚至是明後年的利率會升至哪個水準，我們可以從以下兩個方式來觀察：

點陣圖與會議紀要

每年3、6、9、12月的利率決議，同時也會調查每位投票成員對於未來利率的預期，每位成員的預期都以一個點表示，因此可以形成一個點陣圖，下圖即為最新公布的點陣圖。

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觀察16位成員對於2022年底利率的預期（如紅框處），可算是相當分歧，甚至有一位成員激進地認為年底利率就該升到3%以上！取中位數的結果、也就是從低排到高第8、9位成員的平均（兩者預期皆為1.75%~2.00%）。也就是說，今天升息後，到年底的6次會議為止，共計再升息6碼，這就是為何我們可能看到某些報導是說將在未來的每次會議都升息1碼的原因了。

點陣圖雖然清楚代表了聯準會決策成員的動向，但如同上面的說明，點陣圖每3個月才會重新統計一次，然而這段期間包括美國通膨創40年來新高、俄烏戰爭等因素發生，市場不會等到下一次點陣圖公布時才調整對利率的預期。下圖是去年12月公布的點陣圖，原本對於2022年底的利率預期只有0.75%~1.00%，成員們的預期顯然受到前述事件的影響而調整。

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那麼，要如何得知市場對於利率預期的變化呢？我們通常會從聯邦利率期貨市場來觀察。

30天期聯邦利率期貨（30 Day Federal Fund Rate Future）

該期貨掛牌於芝加哥商品交易所（Chicago Mercantile Exchange，以下稱CME），是短期利率風險的避險工具，也因為持續交易的特性，所以可以即時反映市場對於短期利率的預期。

觀察市場預期的變化，可以直接閱讀CME的FedWatch工具頁面（擷取如下圖），可以看到經過這次的會議後，市場預期下次5月4日的利率決議，升息一碼的機率是67.1%，而升息兩碼的機率是32.9%（如紅色框）。所以，市場認為下次升息兩碼的機率並不低，顯示市場對於利率的看法比聯準會投票成員更加「鷹派」，也就是收緊貨幣政策的速度會更快！

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然而，在聯準會宣布升息的會議前，市場對於5月4日利率決議的預期則是升息一碼機率是48.1%、升息兩碼機率更是高達50.5%（如上圖綠色框）。這代表著，在昨天的會議前，市場的看法更加鷹派，而在昨天會議後，略為修正了一些。

那麼對於年底利率的預期又是如何呢？我們可以點選FedWatch工具頁面裡不同的頁籤，顯示了對於今年每次利率決議的預期，點選今年12月14日的頁籤（如下圖）。

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在今年剩下的六次會議中，認為利率將升至1.50%~1.75%、也就是再升息5碼的機率是10.9%，認為利率將升至1.75%~2.00%、也就是再升息6碼的機率是31.9%，而升息七碼與八碼（非常鷹派！）的機率則是38.9%與15.3%（超過50%！）。

大概可以從這裡判斷，市場對於未來利率政策還是相對鷹派，這可能是肇因於高通膨的擔憂。但反過來說，只要通膨出現降溫的跡象，市場也會很快調整對於利率的預期，對短期的股市而言，可能就會是原本保守看待貨幣政策的投資人，較願意重新投入資金，有機會推升股市。

知道這些，可以怎麼做？

上面的說明看似複雜，但事實上是每個專業法人機構再基本不過的分析。所以，對於一般投資人而言，若缺乏這些背景認知，很可能就如同拿著小刀在金融市場叢林裡，與拿著槍砲的法人搏殺，只求能生存下來。如果我們不想被當成收割的「韭菜」，該怎麼做會比較好呢？以下是我們的兩個建議：

如果是短線的投機交易者，除了上面的分析外，可能還得時時關注其他重要數據的公布與解讀，像是每月的非農業人口就業數據（每月的第一個周五公布）等，還得花上大把時間盯盤，但也不確保這樣就能順利存活下來。 對於長線投資人、甚至有清楚的生涯理財計畫的投資人而言，這些短線的消息都可以視為市場的雜訊，在有清晰的投資目標以及策略下，我們是可以完全無視這些過程的。

問題只有一個：你有清晰的投資目標與策略嗎？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航