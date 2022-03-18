2022/03/18,
歐洲

「今天是你們工作的最後一天」：P&O郵輪透過影片無預警開除800名員工，掀起各方反彈

「今天是你們工作的最後一天」：P&O郵輪透過影片無預警開除800名員工，掀起各方反彈
圖為P&O的郵輪｜Photo Credit：Reuters / 達志影像

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被解雇的船員中不乏已經執業20年的資深船員。其中Andrew Smith指出，在工作22年後被無預警開除，他感到「全然的沮喪」。多佛1位任職30年的船員則擔心養家糊口的問題，更指出自己的同事也「流著淚擔心如何處理貸款」，形容他們遭受「極其惡劣的對待」。

隸屬杜拜環球港務公司（DP World）、總部位於英國的P&O郵輪公司在昨（17）日透過預錄的Zoom會議影片，無預警解雇總數800位的英國船員，告訴他們「今天是你們工作的最後一天」。不但引起船員們的反彈，更引發英國國會兩黨議員與工會的強力反對。

P&O郵輪透過影片無預警開除800名員工，掀起各方反彈

《衛報》報導，P&O郵輪公司之所以一口氣解僱800位員工，是為了聘請更多薪資較為低廉的仲介引介工人（agency worker）。P&O的發言人指出，公司與去年同期相比較，損失了1億英鎊（約37億新台幣），在目前的形式下沒有辦法繼續存活，因此「沒有這些改變，P&O郵輪公司就沒有未來」。

然而不論是英國保守黨及工黨議員、或者工會，都不接受P&O的說法。執政黨保守黨的柯特斯（Robert Courts）譴責P&O遣散員工的方式，表示自己對P&O的行為感到非常生氣，同時認為P&O的作法「不可接受」。

而由於英國政府曾在疫情期間提供P&O 3300萬英鎊的緊急補助，其中也包含員工的休假費，工黨議員海（Louise Haigh指責P&O在疫情期間拿走英國納稅人的錢，卻以這種方式行事，「是個醜聞」，並要求政府審查與杜拜環球港務的合約另外因為P&O要求解雇船員離開船上，英國鐵路海事運輸工會（RMT）先前更呼籲成員，無視P&O的指示，繼續留在船上。

《BBC》報導， P&O的做法，導致英國多佛（Dover）、利物浦（Liverpool）以及赫爾（Hull）等地在今（18）日出現抗議活動，最繁忙的多佛港也因此出現延誤的狀況。

被解雇的船員怎麼說？

「我看到成年男子們哭泣，因為他們不知道今後該何去何從。」RMT成員Gary Jackson形容，P&O的船員們失望無助。他也形容接到解雇通知的那一刻，指出他們被通知在11點參加預錄的Zoom視訊會議，經過短短2到3分鐘，所有船員們都被資遣了。

被解雇的船員中不乏已經執業20年的資深船員。其中Andrew Smith指出，在工作22年後被無預警開除，他感到「全然的沮喪」。多佛1位任職30年的船員則擔心養家糊口的問題，更指出自己的同事也「流著淚擔心如何處理貸款」，形容他們遭受「極其惡劣的對待」。

同為船員的James則表示，自己覺得「好像被公司拋棄了」。

為何引發軒然大波？是否觸犯任何法律問題？

《BBC》報導，Keystone Law的執業律師Nathan Donaldson指出，這件事情最大的爭議，在於P&O公司遣散員工的方式。他指出：「P&O解雇員工、以聘請其他低薪資職員的方式並非前所未見，不過這次P&O公司並沒有在資遣前給予適當的通知以及諮詢程序。」

律師事務所DMH Stallard的Rustom Tata則表示，P&O的行為將影響品牌的聲譽。

《衛報》也引述法律專家的說法，指出潛在的法律問題。因為如果有任何企業同時解雇100位員工，必須在45天前通知部長，然而政府並沒有接獲任何通知。首相發言人更表示，船員們被開除的方式「令人無法接受」。

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核稿編輯：楊士範


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