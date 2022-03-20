影片學習必備利器：「BlackBox」可將影片、圖片中任何文字內容快速複製貼上

你是否曾經看著一段YouTube影片學習程式碼，過程中很想直接「複製」影片中的程式碼範例來練習看看？或者看著一段Google試算表的線上課程教學影片，很想把課程影片中的公式直接「複製」貼上到自己的軟體中測試？無論你在線上課程、YouTube影片、網頁教學文章中，看到任何影片中、圖片中想要整理到自己筆記中的資料，如何快速複製貼上？

今天要跟大家分享的「BlackBox」，可以說就是解決上述問題的一款神器，他的功能操作超級簡單，就是順手讓我們把影片中、圖片中的任何文字內容快速「複製」，然後貼上任何我們想要整理、使用的地方。

無論是中文、英文、程式碼內容等等，「BlackBox」都能很大程度的複製貼上。（有時候當然取決於影片、圖片背景有沒有增加辨識難度的花俏圖案。）

雖然之前在電腦玩物介紹過不少類似像這樣的OCR（Optical Character Recognition）工具，可以圖片轉文字，例如：

但是它們難免都要另外截圖、存取圖片，然後經過OCR工具轉換，才能複製內容。

而「BlackBox」直接把這個操作流程變得更加簡單、直覺，就是「在影片畫面、任何圖像上直接複製」，即可順利貼上文字內容。

就讓我們來看看「BlackBox」的操作方式，以及實際應用效果。

首先，安裝「BlackBox」對應的瀏覽器擴充套件：

安裝完成後，需要註冊一個帳號，可用Google帳號登入。

圖片來源：電腦玩物

接著，打開一部線上學習、資訊影片，或是一篇圖解教學，看到影片中、圖像裡有想要複製的內容時，按一下瀏覽器右上方的「BlackBox」套件按鈕（或用「Alt」＋「S」快捷鍵啟動）。

圖片來源：電腦玩物

接著會出現一個類似截圖的圈選工具，圈選出自己想要複製的文字範圍。

圈選完成後，要等待一兩秒鐘的時間，直接右下方彈出複製完畢的提示。

這時候就可以直接把影片、圖像中的文字內容，貼上任何地方，例如下圖中的複製效果如下：

高效 能 職場 筆記 法 。

圖片來源：電腦玩物

就這麼簡單、直覺，能夠在我們看影片學習、看到重要圖解的當下，立即完成內容的剪貼。

假設你在看一個撰寫程式碼的線上課程，或是一段教你試算表公式的YouTube影片，只要用上述方式複製影片的中內容。就能把畫面裡的程式碼、表格公式，複製到你自己的軟體。

圖片來源：電腦玩物

圖片來源：電腦玩物

有時候影片中、圖片裡，大段的中文內容，也都可以順利複製貼上。

圖片來源：電腦玩物

圖片來源：電腦玩物

「BlackBox」除了免費版本，也有包含歷史紀錄等功能的付費版本，有需要的朋友值得參考看看。尤其常看線上課程，常看影片學習知識內容，更是你的必備工具。

有興趣的朋友，還可以延伸參考：

本文經電腦玩物授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航