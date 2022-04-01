《當文創遇上法律：從匠人到企業》：美國太空軍成軍以來第一場戰爭，是為了爭奪「商標權」！

文：劉承慶

公司名稱是否應該同時註冊為商標？

本章提要：《商標法》與《公司法》是兩種獨立的法律制度，註冊了公司名稱，並不代表同時取得了該名稱的商標權。如果打算將公司名稱同時當作品牌名稱使用，為避免被他人搶註而失去商標權，最好同時甚至事先將公司名稱申請登記為註冊商標。

現代商業環境講求品牌經營，文創產業也不例外；從企業到產品、服務名稱，還有特別設計的logo圖形，往往成為品牌的象徵。文創創業者設立公司時，亦可考慮同步將公司名稱申請註冊文字商標，這不但是企業建立品牌的手段之一，甚至連政府機關也有申請註冊商標的案例！

1、太空軍商標權也被搶註？

美國前總統川普在2020年5月15日主持了美國新成立的太空軍軍旗亮相儀式；以地球軌道、三角翼與北極星為元素的黑色軍旗，未來將成為美軍最新也是最先進軍種的象徵。這也是自川普總統2018年6月宣布組建太空軍迄今，太空軍成軍最具體象徵的展現。值此全球疫情方興未艾，美中角力日益激烈之時，相關資訊與事件發展自然也引發了眾多報導。

有趣的是，國外媒體對於美國太空軍的報導，除了分析新軍種的軍事與國際政治意涵外，還提到了「商標權」這個議題。甚至有媒體戲稱，美國太空軍其實已經發動了成軍以來的第一場戰爭，但戰場不在爭奪太空的主導權，而是在爭奪軍種名稱「太空軍（Space Force）」的商標權！

原來就在同一年的5月底，知名網路影音串流平台Netflix首播了自製喜劇Space Force（中文譯名為「太空部隊」），內容就是以太空軍為主題。而且，Netflix為了該影集的相關智慧財產權保護布局，早在2019年就已經在歐洲及其他國家將Space Force註冊商標權。即使是在台灣，Space Force也已經在2020年6月10日被申請註冊為商標，而且指定使用的註冊類別正是第9 類「從網際網路下載之影片；可下載之影像檔案；從網際網路下載之影像」。

對於注重軍方名稱與商標權相關權益，曾經註冊過「北美防空司令部追蹤聖誕老人」（NORAD Tracks Santa）這類商標權的美軍來說，如果連在美國自己家裡都讓別人把軍種名稱註冊走了，顯然有違其既定政策。太空軍的發言人向媒體證實，他們已經向美國專利商標局（USPTO）申請註冊太空軍商標，以確保太空軍能擁有Space Force的商標權與其他相關物品的智慧財產權。

圖片來源：翻攝自Netflix官網 Netflix將自製影集Space Force註冊商標權，意外引發美國太空軍對於自身軍種名稱的商標權維護之高度關注。

2、商標遭搶註可依《商標法》主張權益

由於商標權保護採取的是「先申請主義」，由最先向註冊機關提出申請者取得商標權，因此明明是自己先開始使用商標，但註冊比他人晚一步，因而痛失商標權的情況可謂屢見不鮮，此即俗稱的「搶註」。商標被搶註之人，在《商標法》上可以主張的權益主要有兩種，一種是主張善意先使用而繼續使用，另一種則是設法撤銷他人搶註所得之商標權。

依據《商標法》第36條第1項規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：……」其中的第三款：「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」此即「善意先使用」之規定。也就是說，只要能證明自己使用商標的時間確實早於他人申請註冊日，即使他人取得商標權，自己仍然可以繼續使用該商標。

但是，主張善意先使用商標所能確保的權益比較有限，除了只能在既有的使用範圍內繼續使用外，還有可能被商標權人要求增加區別標示。因此釜底抽薪之計，是設法撤銷他人搶註的商標權。依據《商標法》第30條第1項規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：……」

其中的第12 款：「十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。」

也就是說，如果有「先使用」的事實，且可以證明有「申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊」的情形，就有機會以異議（任何人均得為之）或評定（限於利害關係人或審查人員）之程序請求撤銷該項商標權註冊。

3、預防搶註之道：超前部署預先申請註冊

國內近年最有名的商標搶註事件，當屬星宇航空的商標雙胞案。星宇航空創辦人張國煒在2016年11月間公開宣布即將籌設的航空公司取名為「星宇」，並經由媒體廣泛報導。不料等到星宇航空2017年向智慧財產局提出商標註冊申請時，才發現「星宇」之名已經在2016年12月間被台中某旅行社申請註冊，且指定註冊的類別即為第39類「觀光旅遊運輸服務」。

星宇航空遂於2017年9月間提出異議，主張該件註冊案違反《商標法》第30條第1項第12款之規定，應予撤銷。智慧財產局受理該件異議案後，於2019年3月間做成審定，該旅行社所註冊之「星宇」商標應予撤銷。智慧財產局做成該項決定主要的理由為：

1. 星宇航空有先使用事實

異議人早於系爭註冊第01858910 號「星宇」商標註冊申請日（105年12月2日）前，於105年11月30日已對外證實籌組「星宇航空」，傳達將成立「星宇航空」提供航空運輸服務之訊息，依媒體報導之相關內容資料，可知「星宇航空」予消費者之認知，不僅為航空公司名稱，亦與異議人及其表彰之服務產生特定連結，指向異議人的航空服務品牌⋯⋯ 足堪認定於系爭註冊第01858910號「星宇」商標註冊申請日（105年12月2日）前，異議人有先使用據爭「星宇」商標於航空運輸服務之事實。