2022/03/18,
國際

印尼有望通過性暴力最新法案，女權主義者：政府不該屈於保守思想

印尼有望通過性暴力最新法案，女權主義者：政府不該屈於保守思想
3月8日婦女節在雅加達舉行的女性權益示威，參與民眾拖著象徵寡頭政治的章魚。Photo Credit: Reuters / 達志影像

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10年前擬定好的法案至今仍未有解答，印尼有關性暴力新法案在這週終於重新攤開來討論，一些人認為法案將很快通過，女權主義者則認為先前不通過的原因是因為保守派從中阻擾。

3月8日在印尼雅加達國家紀念碑（Monas）綜合大樓外舉行一場婦女權利集會，這不僅僅是慶祝婦女節，也是民眾呼籲國家重視長期以來被忽略的女性權益。日前《路透社》也訪問性侵受害者拜克．努里爾．馬卡努（Baiq Nuril Maknun），雖然她未參與示威，但她表示希望印尼議會通過10年前由積極份子提出有關性暴力的新法案。

新法案重新規定性暴力加害者的懲罰，包括監禁期及向受害者支付賠償金等。另外，法案也要求地方當局接受培訓，以更妥善處理性暴力案件，並為受害者提供諮詢等協助。然而民間團體卻表示，該法案範圍有限，只包含5項性犯罪。

根據最初的提議，法案涵蓋性奴役、性騷擾、性剝削、強迫婚姻、強迫賣淫、強迫避孕及墮胎等，同時也明確列出構成強姦的要件。不過立法者表示，最新法案忽略了以上內容，政府希望將性奴役及強迫婚姻包含在內，但仍由議會做出最後決定。

根據報導，今年43歲的馬卡努對記者說：「這很重要，才能讓受害者說出來，因為肇事者依然逍遙法外。」馬卡努於2012年在學校工作期間多次遭到該校校長來電性騷擾，她透過錄音揭發校長猥褻行為，卻反遭對方控訴。最高法院於2015年宣判馬卡努違反「資訊及電子交易法」，罰款5億印尼盾（約新台幣98萬元）及6個月有期徒刑。

裁決引起大量爭議，2019年司法部長普拉塞蒂約（Muhammad Prasetyo）決定暫緩判刑，總統佐科威（Jokowi）也發出特赦令，獲得了女性團體的尊敬。

全國反暴力侵害婦女委員會（Komnas Perempuan）及民間團體於2012年開始構思，並在4年之後向眾議院提交正式法案。議會立法機構副主席威利・阿迪亞（Willy Aditya）14日在研討會上表示，目前正在調查的性侵案只是總數的「冰山一角」，她也在研討會中提及馬卡努的經歷。

根據全國反暴力侵害婦女委員會的數據，2021年在工作場所發生108起性暴力事件，比較2020年統計的64起有明顯增加。印尼婦女賦權與兒童保護部（Ministry of Women's Empowerment and Child Protection）也於2017年至2021年間紀錄了877起工作場所性暴力案件，其中921名受害者是女性。在另一項統計顯示，2021年所記錄的性暴力事件多達338496起，超過了2019年的302686起，也比2020年的220000起增加了50%。

2016年以來，政府不斷討論性暴力法案，但頻頻受到保守派政黨的阻擾而毫無進展。今年1月，佐科威敦促印尼政府通過新法案，立法者才於本週恢復對法案的審議。

印尼司法部副部長希亞裡傑（Edward Omar Sharif Hiariej）樂觀地認為，法案最早可能在下個月通過，「法案必須通過，有許多案件沒有按照規定處理。」希亞裡傑表示，2018年以來，他們接獲6000起性暴力事件的控訴，但僅有300起正式在法庭上處理。

伊斯蘭保守派政黨繁榮正義黨（Prosperous Justice Party, PKS）對法案提出建議，他們認為法案並未涵蓋對婚外性關係，應該禁止「異常」性取向的性關係。繁榮正義黨立法者兼議會立法機構成員穆菲達（Kurniasih Mufidayati）表示，法案不可能在4月通過，認為立法者更應該專注於其他法律上。

印尼是世界上穆斯林人口最多的國家，就算性暴力案件日益增加，但經常被當作私人案件處理，而非法律事務。女權倡議者帕斯翠（Tunggal Pawestri）譴責政府不該再向保守派屈服，並強調「幫助女性及性暴力受害者應該是國家的責任。」

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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：楊士範


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