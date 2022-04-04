《解鎖未來教育》：若孩子找不到學習目標，就讓他去體驗、嘗試、工作、出走

文：簡志峰

故事劇場

喬治是14歲的國中生，很喜歡看動畫，最近迷上《鬼滅之刃》，家裡抱著隨他發展興趣的心態，只要他有按時做功課、不影響學業就好。然而，喬治越來越著迷，爸媽跟他說：「如果你這麼有興趣，要不要試看看做出這些動畫？」喬治一聽覺得可以試看看，於是爸媽買了昂貴的Adobe動畫軟體讓喬治嘗試，結果喬治試了幾個動畫軟體，像是After E‑ect、 Premiere Pro，覺得太複雜，就此再沒有碰過這些昂貴的軟體。

喬治也喜歡打籃球，平常喜歡跟同學打球的方式，沒有太多技巧可言。他的叔叔是籃球教練，也有心帶喬治訓練。當叔叔帶著喬治做每日的訓練，喬治又開始覺得鍛鍊很累，他只想跟同學隨意玩球，沒有想要鍛鍊。

喬治的毛病是有興趣的事情很多，但是針對興趣深入做學習或鍛鍊，就開始覺得麻煩，不想行動。

拖延理論

孩子注意力不集中

其實每個人或多或少都有注意力的問題，例如LINE訊息一響就想要看手機、上網原本要找資料，結果看到手機的訊息通知就被吸引，忘了原本要做什麼事。隨著年齡的增長和練習集中注意力，是可以改善的。不過也有無法控制和練習的狀況，這時可以到醫院診斷是否有注意力缺失症的傾向。

注意力缺失症

注意力缺失症（attention decit disorder, ADD）又稱為注意力不足過動症（attention decit hyperactivity disorder, ADHD），可以從學齡前兒童的經驗觀察到，例如上學時間到了，孩子就是一直賴床，刷牙、吃早餐、換衣服上學，樣樣都是拖延，像是恭請皇帝上朝一樣；晚上該睡覺了，孩子卻一直藉口要看書或玩玩具而不願意上床睡覺，連哄帶騙加脅迫，才好不容易押上床，在

床上翻來覆去好久才肯閉上眼睛。

ADD患者不只是小孩子，通常主要的症狀是注意力渙散、容易衝動和躁動、常常遺忘或遺失東西、不願意從事持久心力的工作、容易受到外在刺激而分心。通常有三成左右的ADD患者在青春期後會減輕，但很多患者到成年還會有這些症狀。

ADD患者無法主觀的感應時間，無法規劃未來，通常面臨課堂作業時，一般人會想：「完成這份作業是我的責任，不然會被扣分，所以我需要在截止日前繳交」，但ADD患者會想：「這事做起來真無聊，算了，少交這份作業應該不會不及格。」之後就會被外在娛樂吸引，開始拖延，找樂子來玩。

一般成年人可以在分心的時候趕緊拉回注意力，恢復注意力的時間因人而異，ADD患者需要花很多時間和工夫才能回收注意力，然而還是難以維持注意力。這是因為ADD患者的額葉皮質（掌管統合、思考、概念形成、克制衝動、及計畫執行）比一般人小，大腦額葉皮質比正常兒童發育遲緩，且大腦中的多巴胺（受到刺激而感到喜悅的物質）濃度較低，不過多數ADD患者在成年後症狀會逐漸好轉。

若你發現自己或孩子有類似這種傾向，建議可以到醫院進一步診斷。然而，在現在資訊爆炸、聲光刺激充斥、各式各樣訊息、娛樂和廣告布滿周遭。如何讓自己專注和持續，讓自己工作的步調緊湊，讓大腦完全投入呢？

學科導向教育導致孩子對學習失去熱情

我自己早期是使用國立編譯館一綱一本教科書長大的孩子，可謂在傳統學科教育環境成長的，所有科目的教師就是傳統講授、題目練習、考試、排名、分數導向，以考上所謂的好學校為目標，從小就有類ADD傾向的我，很難對學校學習有任何熱情。

生長在屏東鄉下，小時候的我愛看漫畫、課外書、玩童玩、電腦遊戲、田野找樂趣，但就是對教科書和傳統講授教學沒興趣。記得有一次我到農務人家養的魚池子裡，因為覺得被養的魚很可憐，於是拿了網子撈了一兩條魚到水溝。農夫發現後怒斥，我馬上拔腿就跑，最後躲在阿公家的芒果樹下逃過一劫。這些鄉村裡面的樂趣總是讓我樂此不疲。

然而長大後到國中高中，爸媽使用村莊裡互助友好的人脈關係，安排我進升學班，希望可以考上好學校，但是這些都是高壓強迫式教育的班級，強逼學科和分數，最後擠進縣裡的第一學府屏東高中。當初的我和村莊裡的家長根本不知道外面的世界有多大，我當然也在這樣的環境下漸漸失去對學科的興趣，因為比學科好玩的事情實在太多了，當時傳統的教法也是讓我失去興趣的一項重大因素。

記得國二時我曾經問老師一個問題：「為何這題選擇題是選A，不是選B？」老師回答：「當全班都選A，只有你選B時，你怎麼還會覺得你是對的呢？」我從此不想再問問題，甚至自卑自己問了蠢問題，覺得自己能力不足，在全班面前丟臉。

我曾經感受到的這些挫折，在我後來當老師後發現還存在於多數孩子心中。學生從幼稚園和小學很喜歡舉手問問題，到國高中後因為害怕被嘲笑，擔心自己能力不夠、怕丟臉，老師也不鼓勵，甚至為了維持秩序限制或怕被問倒，要求孩子不要問太多問題，這些問題導致孩子上了大學之後已經失去對知識探討的渴望。因此在大學教書，當老師問學生：「有沒有問題？」幾乎不會有學生有問題，更不要說舉手發言了。

我的父母希望我考上師範學院，安穩地當個小學老師直到退休，對學習沒興趣的我當然考不上這樣的學校，重考一年之後，還是沒有考上師範院校。大學之後對學習一樣沒有熱情，每天只想著玩樂，沒有目標。直到大學畢業後到美國舅舅開的餐廳工作，體會到自己真正的志向，方才下定決心專心念書，那一年我已經26歲了。