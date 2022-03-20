彰濱工業區新建第三座焚化爐環評過關，承諾增加硫氧化物「空污抵換量」

環境資訊中心記者 劉芮菁報導

為解決事業廢棄物量能不足問題，經濟部工業局規劃在彰濱工業區新建廢棄物處理設施，3月16日通過環評大會審查。開發單位承諾增加硫氧化物的空污抵換措施，並每年提出空污抵換計畫。

彰濱工業區設置第三座焚化爐，處理事業廢棄物與污泥

國內公有焚化爐使用年限將近，事業廢棄物處理量能不足，污水處理廠也面臨污泥去化的問題。經濟部工業局規劃在彰濱工業區設置「資源化處理中心」BOT案，由晶鼎綠能公司規劃開發。這是繼日友、豐堉兩座焚化爐後，彰濱工業區的第三座廢棄物處理場。

該中心總廠區面積將近5公頃，每日收受770公噸的廢棄物，掩埋場使用年限為20年。開發單位預計興建兩座流體化床焚化爐、一座掩埋場，以及處理淤泥混合物、反應灰的再利用系統，興建完成後將收受污泥、廢液、廢油及一般事業廢棄物，並以廢轉能技術進行再生能源發電，供水泥業、煉鋼業等產業使用。

經濟部工業局預計在彰濱工業區興建的第三座廢棄物處理中心，鄰近鹿科路與吉安北路，廠區面積將近五公頃 | 擷取自環評書件

開發單位提出的空污增量抵換措施，包括營運期間每年洗掃鹿港鎮道路，補助彰化縣汰換燃油機車為電動機車、汰換大型柴油車等，估計每年抵換的粒狀污染物至少14.18噸，硫氧化物至少0.0003噸，氮氧化物至少11.41噸。

開發單位也承諾，將在營運一年後提出碳捕捉計畫的研究大綱，營運第五年評估設置小型風力發電機的可行性，並每三年檢討用電與節電量。

經濟部工業局規劃，廢棄物處理中心廠區涵蓋「廢轉能系統」、「再利用系統」，以及掩埋場 | 擷取自環評書件

空污抵換率計算不清、抵換量過低，空保處提醒執行難處

不過環保署空保處質疑，硫氧化物的抵換量太低，而且空污抵換率的計算方式不清楚，實際上可能無法達到開發單位承諾的汰換車輛數，甚至造成地方環保機關的困擾。

對此，會議主席、環保署長張子敬建議，可先確定每年空氣污染物的抵換量後，開發單位每年向彰化縣環保局報告空污抵換的執行成果，並提出下一年度的執行計畫，進行滾動式調整。

經過閉門會議討論，環評委員要求硫氧化物年抵換量增加為至少1噸，粒狀污染物維持至少14.18噸、氮氣化物至少11.41噸。環委也要求，營運第二年起，每年10月底前須提出前一年空污抵換的執行成果和下一年的執行計畫，送至彰化縣環保局核准。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航