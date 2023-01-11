行政院調查出爐：原能會主委謝曉星性騷擾案成立，將免職並移送監察院調查
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行政院表示，謝曉星對部分女性部屬有緊盯注視、過度接近或肢體接觸，以及評論女性部屬的身材、化妝或衣著打扮等言行，構成《性別工作平等法》第12條第1項規定要件，成立敵意性工作環境的性別騷擾。
行政院今（11）日公布原能會主委謝曉星遭指控性騷擾、霸凌的調查報告，指其選任及面試部屬時涉性別歧視，也會肢體接觸部屬或評論其身材打扮等，成立敵意性工作環境的性別騷擾；謝曉星已遭行政院長蘇貞昌免職，並移送監察院調查。
行政院調查出爐：認定性騷擾成立將免職
謝曉星去年被指控性騷擾、霸凌，面試問怪問題，更帶女秘書到咖啡店辦公等等，遭內部員工向媒體爆料，報導刊出後引發喧然大波，但謝曉星並未立即下台，當時他表示，自己沒有性騷擾女下屬，面試時也絕非在「選妃」，至於辱罵、霸凌問題，謝曉星坦言曾因求好心切，2次在公開場合、10多次在辦公室責罵主管。
事後謝曉星又透過原能會發表5點聲明，表示他過去在大學任教時與學生相處融洽，把當時的習慣帶到公務機關，「若不適宜會調整改進」。
當時行政院請行政院秘書長李孟諺組成專案調查小組，到今天調查報告出爐。行政院透過新聞稿指出，謝曉星對秘書或機要的選任，以及對部屬工作配置及請假的對待，皆因性別而有不當的差別待遇；另於選任秘書或機要人員的標準及進行面試時，關注受僱者身高、年齡、外貌、星座、血型及家庭或婚育情況等無關工作能力的私人問題，成立《性別工作平等法》第7條之性別歧視。
行政院表示，謝曉星對部分女性部屬有緊盯注視、過度接近或肢體接觸，以及評論女性部屬的身材、化妝或衣著打扮等言行，構成《性別工作平等法》第12條第1項規定要件，成立敵意性工作環境的性別騷擾。謝曉星身為部會首長，位居要職，民眾對政務官的言行表現期待甚高，其動見觀瞻理當嚴格自持、謹言慎行、以身作則、為人表率，但經專案小組調查認定其竟對女部屬有性別歧視及敵意工作環境之性別騷擾等不當言行，實屬不該。
行政院說，謝曉星得知此案調查結果後，已表達請辭；蘇貞昌則認為，謝曉星違反性平的不當言行，影響公部門聲譽，有負民眾信賴付託，情節重大，已不適任主委職務，即日起免職。
行政院表示，對有政務官員涉此違反性平事件深表遺憾，對此件相關女部屬的人格尊嚴所造成的負面影響或傷害表達歉意，同時決定公布調查報告外，也將移送監察院調查究責。
除了調查此案，行政院也啟動盤點，檢討現行防治性騷擾機制有無不足處。行政院說，發現針對行政機關首長涉性騷擾事件，以及雇主在職場所為性騷擾的處罰，現行法令規定的處理機制未盡完備，政務委員羅秉成已召開相關會議，指示各部會應修正性騷擾防治相關規定，以完備行政機關性騷擾案件處理機制，並強化對被害人保護，落實性騷擾防治。另也將責成性別平等處督導各機關加強公務人員（含政務人員）的性別平等教育訓練與宣導，強化性別騷擾防治意識。
原能會：通盤檢討健全內部申訴管道
原能會主委謝曉星被認定性騷，行政院長蘇貞昌下令免職送監院調查；原能會今天則透過聲明稿表示，正通盤檢討性騷擾申訴調查處理要點，以健全內外部申訴管道，未來也會將性別平等教育訓練列為重點，強化內部性別平等觀念。
行政院今天公布原能會主委謝曉星遭指控性騷擾、霸凌的調查報告，指其選任及面試部屬時涉性別歧視，也會肢體接觸部屬或評論其身材打扮等，成立敵意性工作環境的性別騷擾；謝曉星已遭行政院長蘇貞昌免職，並移送監察院調查。
對於行政院也將責成性別平等處督導各機關加強公務人員（含政務人員）的性別平等教育訓練與宣導，強化性別騷擾防治意識。原能會表示會配合努力執行。
原能會表示，正通盤檢討內部的「性騷擾申訴調查處理要點」，明定機關首長如涉及性騷擾事件，應轉陳具指揮監督權限的機關決定、或向地方勞動機關提出申訴，健全性騷擾事件的內外部申訴管道。同時未來會將性別平等教育訓練列為重點，區分中、高階主管及基層人員，以案例方式，提升拒絕性騷擾意識，強化性別平等觀念。
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核稿編輯：翁世航
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【跨域生態系系列專訪 】廢材再生循環跨域生態系 — 回收大理石、蚵殼，化身珊瑚孵育器
我們想讓你知道的是
珊瑚復育是全球性的課題，不只台灣，世界各國都致力於海洋復育，例如澳洲政府與企業就投入了很多資源，一直在尋找更好的解方。
除了環境保育，生態系更長遠的願景， 是希望在海底造林，達到生態推廣與觀光旅遊的理想。
在東北角浮潛勝地龍洞，許多廢棄九孔池因池內風浪小、生態豐富，成為潛客的熱點。2022年11月的龍洞海邊，在一處被老龍洞人稱為「蚊子坑」的廢棄九孔池旁，有一群人竭力往海底張望，不是為了浮潛，而是在搜尋海中的「四葉幸運草」。
「找到了，你們上次種下的珊瑚在那邊！」人稱「珊瑚媽媽」的台灣山海天使保育協會秘書長陳映伶，呼喊金屬中心的研究人員過來觀測，在兩米深的九孔池底，一片白色的四葉幸運草基座上，有三株小珊瑚挺立生長。
這片白色四葉幸運草珊瑚基座，成分來自於廢棄大理石與牡蠣殼，透過「循環經濟」的理念與技術，再生成為復育珊瑚的搖籃。這是一群企業家、設計師、工程師與環境保育者跨域共創的結晶，讓花蓮的大理石廢料與嘉義東石的牡蠣殼不再只是廢棄物，能在大海中創造新價值。
時間倒轉一年，故事開始於一場在海邊舉行的會議。2021年年底，一群企業家與設計師為了一個因循環經濟而誕生的新材料而聚集，來到東北風冷冽的基隆，他們是擅長異質材料創新設計的澄市有限公司（簡稱澄市設計）、經營大理石原石與製品進出口的石材業者，與具備3D列印技術的瑞比德科技及台灣天馬科技等企業代表，共同來到國立海洋科技博物館，熱烈討論由大理石廢料與牡蠣殼再造的新材質，在各自的領域創新運用的可能性。
石材業者面臨每年上百噸廢料的困境，從2020 年開始和金屬中心進行再生材料開發，已成功運用廢石材料製造再生材料。
開發出來的新材料，是由成份為「生物碳酸鈣」的牡蠣殼與礦物「二氧化矽」的大理石混合而成，藉由不同比例與轉換溫度，形成多樣態轉換材（Poly-T Material）。「在應用面，這個新材料多孔隙，有過濾與耐火的特性。」金屬中心鎔鑄組組長郭信宏表示，在發想會議上，大家發現新材質與珊瑚的質地接近，都是碳酸鈣，或許可以應用於珊瑚復育。
循環經濟材料，成海洋復育尖兵
其中，海科館也提供相關的專業知識與珊瑚復育經驗，表示珊瑚復育用的基石材料多以進口活石製作，或以石膏、塑膠、壓克力等進行使用，但近年國際上也逐漸禁止活石的開採，台灣在珊瑚復育目前還沒找到理想的材質。
「珊瑚是海洋裡的熱帶雨林，其生物多樣性是海洋生態系裡最高也最豐富的，整個海洋有大約1/4生物的一輩子或一輩子中的某些時間會在珊瑚礁生態系裡度過。」在海科館長年擔任志工、也投入復育珊瑚志業超過十年的陳映伶表示，珊瑚也是一種傲嬌的動物，要在溫度、日照與無污染等條件都到位的環境才能生長，在台灣北海岸因過度開發，導致珊瑚死亡或白化，連帶破壞許多海洋生物的棲地。
眾人有了共識，對循環經濟材料應用於復育珊瑚的可能性充滿期待，但在這條還沒人走過的路上，從研發、設計、測試到場域認證，需要跨域性的技術整合，才有機會落地。此時澄市設計共同創辦人暨總經理林洧緹站出來擔起基石者角色，連結瑞比德科技與台灣天馬科技等企業利基者，共同守護「珊瑚礁生態系」，在經濟部中小企業處的支持與金屬中心的輔導下，組建「跨域生態系」，展開為期一年從循環經濟到海洋復育的創新計畫。
「關於廢材，既然我們有把它生產出來的能力，也必須要有把它回收再利用的義務。」對林洧緹來說，主導循環經濟計畫不是第一次。主修藝術的林洧緹是鈑金廠二代，2014年父親離世後與妹妹共同接手，除了以女力振興鈑金本業，更從藝術家的角度來看材質，創立Douxteel 品牌，與設計師合作，利用廢棄鈑金邊角料，製作以「峽谷」為名的藝術品與吧檯，以及像月光映照在水面的點心盤「月盤」，屢次獲得國際獎項肯定。
生態系的組隊從擬定策略藍圖開始，林洧緹以終為始，從市場行銷面回推研發與設計路徑，兼顧環境保育與市場性。「最早我們在想怎麼把這個東西賣到全世界，甚至它不只是賣產品，我們可以去做體驗、做觀光。」從珊瑚與循環經濟為主題出發，林洧緹規劃了「珊瑚復育」（CSR社會責任）、「水族造景」（to B，面向企業客戶）與「珊瑚商品與體驗」（to C，面向個人用戶）等三種不同市場的策略，與生態系夥伴共同推進。
在計畫核心「珊瑚復育」的策略裡，除了環境保育，生態系更長遠的願景，是希望在海底造林，達到生態推廣與觀光旅遊的理想。在此之前，要開發出新材質的珊瑚復育底座，生態系團隊需要通過「材料配方的研發」與「珊瑚底座型態的設計」兩大考驗。
金屬中心的工程師團隊，擔綱材料研發的角色，在實驗室裡擺進大水族箱，嘗試不同配比的大理石與牡蠣殼，試圖模擬材質在水中的耐受度。但這還不夠，畢竟珊瑚生長的環境是大海，還要找到能測試真實海流沖刷、鹽分與酸鹼度等環境考驗的場域。於是，團隊找上在龍洞九孔池復育珊瑚的陳映伶，加入生態系成為場域驗證的利基者。
材質大變身，成珊瑚再生底座
新材質要通過大海的考驗，可不容易。「我還記得拿到第一批實驗材質，放進海裡沒多久，就像發泡錠一樣的溶解在海裡了。」陳映伶回憶，當初把這個消息回報給研發團隊，整個群組瞬間陷入愁雲慘霧。
「海裡的鹽分與其他物質，會讓材料產生變化，需要找到加強材質穩定性的方法。」金屬中心鎔鑄組的工程師陸致瑋表示，找到穩定性夠又不會污染海洋的配方，是整個計畫需要突破的第一個挑戰。於是團隊不斷調整配方，進行一波又一波的修改與測試，藉由陳映伶與海科館的回饋，以及用軟體模擬材質更長時間在海水中的狀態，來進行材料調整。
但有了好的材質，底座要做成什麼形狀，才能讓珊瑚穩定生長，也讓進行復育的潛水員容易操作？於是，在肆參伍創意現場有限公司擔任設計顧問，同時也是中原大學設計系助理教授的施昌甫，帶領設計團隊加入生態系團隊，擔起珊瑚底座造型設計的任務。
於是，施昌甫為了能快速駕馭「人海介面」的設計，開始跟陳映伶學習珊瑚與海洋的知識，了解需求與使用情境。「好的珊瑚底座有三個要點：第一要堅硬，第二表面要粗糙，第三要讓潛水員可以搬得動。」研究珊瑚復育超過十年的陳映伶表示，復育珊瑚的步驟，就是把折枝下來的小珊瑚，用塑鋼土固定在底座上，讓潛水員帶到海底固定。所以「堅硬」是為了抵抗海流與鹽分侵蝕，「粗糙」則是為了讓珊瑚容易附著。
有阻浪效果的九孔池，如同珊瑚的幼兒園，在底座上的小珊瑚順利活下來、長大之後，就可以搬移到龍洞和美漁港，回到更廣闊的大海裡。此時，一片片珊瑚底座就需要彼此卡接，讓珊瑚能像在自然環境一樣的成群結隊，成為海洋生物更好的棲息地。
因此，設計師在設計底座上，多了一個「可拼接延伸」的任務。施昌甫帶領設計師團隊，一連召開數場設計工作坊，讓不同設計師來認識珊瑚與大海，共同研發，冰棒形、六角形、葉片形……眾人集思廣益，要找出最適合復育珊瑚的底座造型。
於是，整個生態系由澄市設計主控產品發想與策略規劃、石材業者提供廢棄石材與料源篩選、珊瑚媽媽提供使用情境與場域驗證、金屬中心研究材質的穩定性、肆參伍創意現場負責產品設計，但這樣還不夠，設計與研發還要兼顧製造，要符合能夠量產的條件。此時，就屬於瑞比德科技與台灣天馬科技範疇，兩家公司肩負起製造與量產的工作，以3D列印的技術，把製造面的可行性反饋給團隊，來進行設計與材質的調整。
「過去在循環經濟的材料開發上，最後常常卡在不能量產或成本控制上，廢材再生的造價高於普通材料，也會阻礙上市。」金屬中心企廣處產業化推動專案經理黃偉咸表示，為了讓產品能落地，在無前例可循的狀況下，各方憑藉專業本領與熱忱，一同去枋寮大理石切割廠了解材料、到龍洞看珊瑚生長的場域。經過無數次的研發、設計與驗證調校，「四葉幸運草」形態的珊瑚底座終於誕生。
「這是我目前用過算最好用的底座，我打80 分。」陳映伶滿意的表示，「四葉幸運草」底座材質穩定，耐衝擊與鹽分；底座上的十字溝槽，方便珊瑚礁的固定，底座之間更能以交叉方式彼此組合，在海底構築大片魚礁，提供海底生物更大片的棲息地。此外，更難得的是，其材料售價低於市售25%以上，在市場上極具競爭力。
海洋造林不是夢，藍色的開心農場
「「四葉幸運草」底座研發的成功，也打開生態系to B（面向企業客戶）的市場大門。國內不少經營海洋場館或在做海洋生物復育的企業，對新循環經濟新材料在海洋的應用深感興趣，紛紛提出各種合作的可能性。像桃園的Xpark 水族館，就希望委託生態系進行入口展示水族箱的造景。
此外，澄市設計與肆參伍創意現場，更積極運用新材質多孔隙的特性，研發出珊瑚造型的擴香石；也以珊瑚為主題，以新材質設計紙鎮、燈座等商品，希望打開2C（面向一般用戶）的市場，推廣復育珊瑚的理念。
在計畫的最初，林洧緹就提出希望發展「體驗」活動，認為這可能會成為計畫最能深入人心、最具感染力的一環。「當時我跟大家說，希望可以實現種珊瑚的『開心農場』。」林洧緹笑著表示，生態系的夢想最後終於成真。
2022 年下半年，一群群小朋友出現在和美漁港的港邊，一邊彩繪自己的幸運草底座，一邊學習循環經濟與珊瑚復育的知識，最後親手種下珊瑚，交給潛水員固定在海中。在台灣山海天使保育協會的帶領下，「種珊瑚」的過程被設計成教案，推廣海洋與環境教育。
在跨域生態系夥伴、保育人員與大小朋友們的協力下，如今，和美漁港海底下已種下兩百多棵珊瑚，欣欣向榮。「經過我們下水調查，珊瑚礁附近有60多種魚類，還有螃蟹、貝類，龍蝦也會過來。」陳映伶表示海底生態日漸豐富，珊瑚礁生態系慢慢回來了。
當海底的珊瑚花園復育起來，會帶動教育、浮潛、觀光旅遊與住宿等商機，國外已有復育珊瑚打造度假村的成功案例。「讓民眾付費來浮潛看珊瑚、種珊瑚，就可以累積保育基金，有更多資源能投入珊瑚保育。」林洧緹強調，今年種下珊瑚的民眾明年還會回來，欣賞自己去年種下的珊瑚，形成永續旅遊。
從循環經濟到珊瑚復育，是開發新材料的好奇心與對海洋復育的熱情，凝聚一群人的跨域合作，把山裡的廢材轉變成海裡的生命。以此為基礎，更多友善環境的材料創新，正在持續進行中。
【多元觀點】ESG永續議題下，開拓出新戰場
世新大學資訊管理系教授 ── 林宏遠專訪
珊瑚復育是全球性的課題，不只台灣，世界各國都致力於海洋復育，例如澳洲政府與企業就投入了很多資源，一直在尋找更好的解方。
跨域生態系之所以能聚集眾人，是因為看到一個商機，但單獨執行可能因為風險過高、跨領域能力未逮，或需要有人共同驗證等因素，集結不同領域的企業，共同往商機邁進。生態系在面對不同階段與不同成熟度的商機，適合不同的成果指標制定階段性目標。
以廢材再生循環跨域生態系來說，最大的挑戰是面對不明確的市場，以及尚未成熟的商機，然而追求永續發展、落實ESG已成為世界的必然趨勢，前景可期，就像在十年前談資安，看不到商機何在，但今日時機與市場成熟，成為炙手可熱的事業。
因此，可以試著用較長遠的眼光，來看這個生態系的發展，現階段可考慮以「服務驗證」（PoS，Prove of Service）的角度來衡量其成果。試著利用建立起來的協同合作平台，發展出新的產品或服務方案（例如：生態觀光、主題式文創商品……等），對應到特定的客群並帶來重複消費的行為，這樣就能證明這個商機在這個階段是有機會的，後面有放大及獲利的可能性。
面對尚不明確的市場，看不清楚在哪裡，但不要急著開槍。以生態系團隊文化來說，此生態系由設計師、研發製造人員與海洋保育人員組成，具備面對市場的觀察力與耐心，也有足夠的價值核心型生態系 ╳ 廢材再生循環跨域生態系回收大理石、蚵殼，化身珊瑚孵育器6熱忱與互信基礎，才能夠在一個尚且模糊並充滿灰色地帶的戰場上共同開拓。
(文/林欣婕、照片/林野)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。