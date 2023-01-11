2023/01/11,
司法

法務部今頒發最高榮譽「法眼明察獎」，偵辦館長槍擊案、中國抽砂船、地下匯兌洗錢案等5位檢察官獲獎

法務部今頒發最高榮譽「法眼明察獎」，偵辦館長槍擊案、中國抽砂船、地下匯兌洗錢案等5位檢察官獲獎
photo credit:關鍵評論網 李秉芳

我們想讓你知道的是

5位檢察官在發表獲獎感言時紛紛感謝一起辦案的團隊，並表示辦案過程中遇到妻子懷孕生產、父親告別式、疫情等境遇，沒有家人在背後的支持無法順利完成任務。

1月11日是司法節，法務部於今（11）日頒發檢察官最高榮譽的「法眼明察獎」給郭耿誠、陳詩詩、詹益昌、張時嘉、陳靜慧5名辦案績優的檢察官，5人在發表獲獎感言時紛紛感謝辦案團隊，並表示辦案過程中遇到妻子懷孕生產、父親告別式、疫情等境遇，沒有家人在背後的支持無法順利完成任務。

法務部長蔡清祥致詞時恭喜5位獲獎檢察官，從競爭激烈角逐中脫穎而出，非常不容易，法務部特別選在今天1月11日司法節來頒獎，深具意義，一方面除了肯定5人平時默默在工作崗位努力工作外，另方面也要藉這機會讓外界了解檢察官平時在各個領域打擊犯罪，守護公義、排除民怨，希望藉由這樣方式，將檢察官優異表現呈現給大家，讓大家多認識檢察官工作，希望大家能多給檢察官工作一些肯定及掌聲。

獲獎的檢察官偵辦哪些重要案件？

獲獎的5名檢察官，分別是偵辦2018年新北市烏來區山地原住民選區集團賄選，為史上最大宗的原住民賄選案的台北地檢署檢察官郭耿誠；郭耿誠表示，原住民社群的居民關係緊密，蒐證相對困難，只要有點風聲就幾乎問不到任何消息了，後來是透過本身也是身在部落中的原住民檢舉人協助，向上溯源查獲正副主席賄選，才有機會偵破此案，後來聲請羈押8人獲准，查扣賄款195萬元，法院均判決有罪確定，為近年原住民區查賄代表性案例。

郭耿誠表示，他很感謝身為法官的太太，雖然工作也非常忙碌，但是一直在這段時間支持他，兩個人都來自中南部，在台北從事司法工作，結婚後生兒育女完全沒有後援，當他忙於案件時，太太負擔更多養育孩子的責任。

而負責偵辦館長槍擊案，並掃蕩竹聯幫寶和會的新北地檢署檢察官陳詩詩此次也獲獎，她表示，此案發生之後，槍手不久就帶著行兇武器和律師自行投案，很明顯就是「照著劇本在走」，他們是團體辦案，三個檢察官花了很多心力去挖出槍手背後的組織犯罪集團，4個月內完整起訴該會上至會長下至小弟槍手，並經法院判決重判有，是組織犯罪的重點標竿案例。

另外首度在台灣經濟海域查獲陸籍抽砂船盜採案的台中地檢署主任檢察官詹益昌，這是近年來備受關注的案件，
當時澎湖地檢署對康姓船長及船員等28人全部提起公訴，並聲請沒收船舶2艘及海砂1萬6500公噸，為全國首宗中國抽砂船侵入專屬經濟海域起訴首例，後來將沒收物品全數拍賣獲7300萬元，替國庫增加收入之外，還帶動相關修法。

詹益昌領獎致詞時表示，自己是在2018年被調到澎湖地檢署，當時太太正在懷第三胎，因身體因素未能一同前往，他帶著兩個孩子一起到澎湖，他的老父母也陪著他一起到澎湖定居幫忙照顧兩個孩子，直到生產完太太才也帶著孩子到澎湖一家團圓，詹益昌哽咽地表示，真的非常感謝家人的支持，這對檢察官來說是非常重要的事。

另外獲獎的還有偵辦蒙特內哥羅跨國詐騙案的台中地檢署檢察官張時嘉。長年投身在打擊詐欺犯罪，偵辦多起跨境詐欺案件張時嘉表示，這個案子透過反詐騙資料庫成功鎖定一組詐欺人口異常的境外移動，再藉由跨國的司法互助順利偵破；當時檢方指揮刑事局國際科遠赴蒙國與當地警方聯手展開搜索，破獲3處詐騙機房，逮捕92名台籍被告，隨後分5批次將92人全數順利押解回台。

張時嘉說，當時此案在偵辦時，展開搜索當日剛好是父親的告別式，告別式結束後他立刻到地檢署繼續工作，印象非常深刻；另外因為當時covid-19疫情已經開始升溫，他出國時太太剛好懷孕期間，也非常擔心他。

偵辦「博奕大亨」陳盈助涉地下匯兌案的嘉義地檢署檢察官陳靜慧此次獲獎，她表示，此案起源於台南市獲報一名孫姓女子擁有大批存有中國銀行帳戶，原本以為只是涉違反《洗錢防制條例》，結果就這樣一個小小的線索，循線追查發現與地下匯兌案有關，金額高達80億元，後來更抓出透過地下匯兌進行洗錢的網路博弈集團；當時搜索全台超過百個處所，起訴超過百人，沒收犯罪所得超過10億元，是規模非常大的案子。

法務部為了今天也特別邀請5名獲獎檢察官的家人一同觀禮，期盼檢察官家人能感受到以擔任檢察官為榮，蔡清祥表示，檢察官辦案件不像警察，並沒有獎金，靠的就是正義感和榮譽心，因此他們希望透過這個獎項來表達肯定，也希望外界多認識檢察官工作，並給予掌聲與鼓勵。

法務部為優秀檢察官設立的「法眼明察獎」，最早於2010年開始頒發，期許檢察官要透過明察秋毫的法眼，看清楚民怨之所在及事實的真相，全力打擊引發民怨案件。由於上一代法眼明察獎座已全數頒發完畢，法務部本此也請康木祥大師設計，以不鏽鋼材質製作，象徵檢察官能敏銳觀察，收集、辨析及掌握證據，洞悉因果、明辨真理，讓犯罪者無所遁逃。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。