2022/03/18,
生活

殳蓁蓁接任亞果燦星總經理，亞果燦星元年正式啟航

殳蓁蓁接任亞果燦星總經理，亞果燦星元年正式啟航

我們想讓你知道的是

隨著新冠疫情趨緩，旅遊業也看到曙光，瞄準解封鬆綁，燦星超前同業部署啟動「357專案計畫」，已規劃東南亞、東北亞等地的團體國外旅遊及自由行商品上架，以因應解封後的報復性旅遊潮。

繼成功將新加坡悅榕集團引進來台，與亞果遊艇集團在台南安平港打造備受矚目的台灣第一家悅榕集團旗下酒店-安平港悅椿度假酒店後，擁有悅榕集團19年資歷的悅榕集團台灣行銷總監殳蓁蓁，在燦星旅遊董事長侯佑霖延攬下，於2022年3月17日接下燦星旅遊總經理一職，對於跨足旅遊業，將再強強聯手，擘畫燦星未來發展藍圖。

殳蓁蓁表示，隨著新冠疫情趨緩，旅遊業也看到曙光，瞄準解封鬆綁，燦星超前同業部署啟動「357專案計畫」，已規劃東南亞、東北亞等地的團體國外旅遊及自由行商品上架，以因應解封後的報復性旅遊潮。另一方面，悅榕集團旗下飯店及項目開發在台總代理已由燦星旅遊取得， 殳蓁蓁將規劃多元頂級旅遊行程，讓悅榕粉絲十分期待。

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Photo Credit：亞果燦星

四大方向奠定燦星未來

對於亞果燦星未來經營展望，殳蓁蓁提出四大發展方向，多元化經營策略：

1. OTA平台：串連旅遊業供應商與同業，將預計與15家以上同業和供應商結盟，為消費者提供多元化旅遊系列產品。

2. 高端旅遊：針對亞果遊艇集團會員、頂級客戶、企業客戶等等，設計主題旅遊及深度旅遊等相關行程。期待以獨特旅遊行程、建立會員服務專線、為會員客製旅遊計畫，並提供獨特貼心服務。 為此，燦星將成立【企業服務部】，更好的為企業客戶服務，打造更優質的旅遊體驗。

同時，亞果燦星也歡迎旅遊同好們能夠加入我們的陣容跟我們一起啟航，我們需要產品部、業務部、IT部門以及更重要的企業服務部。

3. 飯店經營：殳蓁蓁成功以燦星簽下悅榕集團項目開發暨集團旗下飯店在台總代理。未來，不僅維持悅榕集團飯店與原有簽約旅行社之間的系列團合作，更將以燦星規劃貴賓行程以區隔市場，並增加市佔率。

另外，除了亞果遊艇集團於2017年於台南簽下安平港悅椿度假酒店外，陸續澎湖青灣及其他具潛力的土地開發案，也將一一實現開發飯店，以增強亞果燦星自有品牌飯店的經營實力。

4. 運動休閒：挾著亞果遊艇集團遊艇服務一條龍的豐富資源，以及5至9月遊艇、帆船出海最佳時間點，燦星趁勢推出千元體驗有錢人的出海體驗行程，盼打破「遊艇是有錢人的專利」刻板印象，也打響「要出海，找燦星」名號。

殳蓁蓁自2003年加入新加坡悅榕集團，歷經悅榕閣銷售主任、集團中文化專案負責人、全球華人媒體副總監、台灣行銷處暨項目開發總監，資歷十分完整。侯董希望借重殳蓁蓁豐富旅遊相關經驗，結合亞果遊艇集團的強大資源，開創亞果燦星新紀元，走出藍海一片天。


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