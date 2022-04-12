國防部公布「全民國防手冊」，空襲停水電等彙整為緊急應變QR Code，學者立委質疑：戰時網路能通嗎？

為強化全民戰時應變能力，國防部去年起啟動編撰「全民國防手冊」，國防部今（12）日召開記者會，公布「全民國防手冊範本」，提供民眾面臨軍事危機及可能發生災難時相關緊急應變資訊，屆時再由各地方政府依轄區特性，將避難、醫護及物資等資訊加入手冊，以利民眾做安全準備及生存自助。

不過手冊內容主要是緊急狀況應變，包括停水停電，針對戰爭發生時的狀況並無太多進一步資訊，國防部表示會持續補充相關內容；但有立委和學者都對手冊內容憂心質疑，認為多項資訊彙整成QR Code，到時候不一定能上網查詢，停電停水打電話也可能不通。

共有11類別說明各種緊急情況應變

主架構分別是「緊急應變QR Code」、「空襲警報與防火避難」、「建物倒塌失火應處」、「停電應處」、「停水應處」、「醫療急救」、「民生必需品短缺應處」、「防災（戰備）物資及救護準備」、「生存基礎知識」、「緊急狀況報案專線」、「後備軍人動員資訊」共11項類別。

全民防衛動員署物力動員處處長劉泰益指出，編撰手冊目的是提供民眾面臨軍事危機及可能發生災難時相關緊急應變資訊，以利事先做好安全準備及生存自助，特色是蒐整緊急應變QR Code資訊便於查詢，並搭配插圖適用不同年齡層民眾參考，及設計戰時想定Q&A引導進入實況場景、分述中央及地方政府及村里長職責，結合地區實況，讓民眾查詢避難、醫護及物資資訊。

Photo Credit:取自全民國防手冊範本

劉泰益表示，手冊架構參考瑞典、日本等國家，並整合政府各部會、縣市政府及專家學者資訊，進而完成編輯。劉泰益也說明，目前的手冊是範本，後續會由地方政府依照轄區特性，例如「防空避難設施」、「急救責任醫院」及「民生必需品配售站」資訊等所在地等資訊再加入手冊內容。例如如果民眾位台北市文山區，地方政府會再將文山區所有避難、醫護及物資等資訊加入手冊，使所轄住戶得以具體運用。另外也會針對手冊（範本）及補充資料上傳國防部及全動署全球資訊網，製作宣導影音，供民眾下載瀏覽。

Photo Credit:取自全民國防手冊範本

範本內並無特別針對戰爭發生的求生及相關知識

不過整體國防手冊內容，並無特別針對戰爭狀況，除了空襲警報和後備動員之外，其他許多則是說明停水停電失火等狀況要如何應變，也被學者和立委質疑，與戰時狀況脫節。

日前國防部在立法院備詢時，也有跨黨派立委都提出質疑，包括民進黨林靜儀就擔憂，縣市政府對於戰爭應有所準備，例如醫療工作，並非地方衛生科科長可負責，中央政府更應該明確引導實際需求，例如防災公園啟用、醫療設備檢查等等都應落實。拉脫維亞類似手冊有15頁，其中包含戰爭之中72小時內自保與生存手段，我國手冊卻尚無告訴民眾，若沒有導航輔助，遭遇轟炸時，可到哪裡避難等訊息。

立委廖婉汝也質疑，現今防空避難等資訊，都需要民眾掃描QR Code，但「如果戰爭發生，指管通資系統被破壞，手機能通嗎」？

《聯合報》報導，國家政策研究基金會副研究員揭仲則認為，手冊說「停水時撥打1910自來水公司客服專線進行詢問或通報」，怎麼能保證戰時「客服專線」還打得通？另民眾在緊急狀況時，要帶戶口名簿和配售登記表去買民生必需品，揭仲也質疑，「如果因為空襲房屋被毀找不到戶口名簿或來不及帶錢怎麼辦？戰時民眾要怎麼要得知政府公告的時間地點？電視手機能正常使用嗎？」

揭仲表示，手冊中關於停電停水和民生必需品短缺時的處置，明顯只能應付平時的意外或天災，與戰時的狀況根本脫節，相關單位不食人間煙火，籲應該重新檢討修訂。

今天早上也有媒體問及，全民國防手冊與可能的「城鎮戰」間有何關連，以及部分軍事專家關切的「終戰指導」，劉泰益則回應，手冊是以民眾需求角度為設想，提供生存基礎知識及緊急危難應變作法，做好安全準備及生存自助。

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核稿編輯：翁世航