《少即是多》：「棄成長」的意思不是縮小GDP，而是打造一個不依賴成長的後資本主義經濟體

文：傑森．希克爾（Jason Hickel）

為新經濟創造新貨幣

詹明信（Fredric Jameson）有句名言：「想像世界末日比想像資本主義死亡來得容易。」

說真的，這不令人意外。畢竟，資本主義是我們唯一知道的制度。即使我們有辦法終結它，但接下來會發生什麼事？我們用什麼來取代它？革命成功當天，我們要做什麼？我們如何稱呼它？我們的思考能力甚至語言，在資本主義邊界止步，那條線外是恐怖的深淵。

多麼奇怪，我們的文化喜新厭舊，迷戀發明和創新。我們號稱崇尚有創意、跳脫傳統框框的思想。我們當然絕不會說一具智慧型手機或一件藝術品「是空前絕後最好的工具或畫，過去不曾創造過，未來永遠不會被超越，甚至不該嘗試」，低估人類的創造力未免太天真。

那為什麼一談到經濟制度，我們就照單全收資本主義是唯一可能選項的說法，甚至不該有創造更好制度的念頭？為什麼我們如此不離不棄地守著這個十六世紀古老模型的陳舊教條，頑固地拖著它進入一個明顯不適合它的未來？

但也許情況正在改變。二○一七年，在一場電視實況轉播的紐約市民大會上，一名叫做崔佛．希爾（Trevor Hill）的美國大學二年級生站起來，向南西．佩洛西（Nancy Pelosi）提出一個簡單的問題。佩洛西是當時美國眾議院議長，全世界最有權勢的人之一。崔佛．希爾引述哈佛大學做的調查，顯示十八到二十九歲的美國人有五十一％不再支持資本主義，詢問佩洛西所屬的民主黨，能否接受這個快速改變的現實，並表明對另類經濟的看法。

佩洛西明顯吃了一驚。「謝謝你的問題。」她說：「但抱歉我必須說，我們是資本主義者，就是這樣，改變不了。」

這段錄影被瘋傳。因為它勁爆又戲劇化地凸顯不能公開質疑資本主義的禁忌。崔佛．希爾不是死硬左派，他只是尋常的千禧世代，聰明、資訊豐富、對世界好奇，而且熱切憧憬一個更好的世界。他問了一個誠懇的問題，但結結巴巴和充滿戒心的佩洛西無法接受，甚至不能表達一個有意義的理由替她的立場辯護。資本主義被視為理所當然，以致它的支持者甚至不知道如何為它辯解。佩洛西的回答——「就是這樣」——旨在結束問題，但適得其反。它暴露了虛弱又疲憊的意識形態，就像是拉開遮住《綠野仙蹤》（Wizard of Oz）的窗簾。

這段錄影呈現人民的想像力，它揭露年輕人願意做不同的思考，願意質疑舊的確定性，而且他們不孤單。儘管大多數人可能不會給自己戴上反資本主義的帽子，調查結果仍顯示絕大多數人懷疑資本主義經濟學的核心原則。二○一五年YouGov民調發現，英國有六十四％的人認為資本主義不公平，即使在美國也高達五十五％，德國是扎實的七十七％。二○二○年愛德曼全球信任度調查報告（Edelman Trust Barometer）顯示，全球逾半（五十六％）民眾同意「資本主義弊大於利」，法國的比例高達六十九％，印度是驚人的七十四％。除此之外，在所有主要資本主義經濟體，整整四分之三的人表示他們認為大公司很腐敗。

當「成長」一詞用來表述問題時，人民情緒變得甚至更強烈。二○一八年耶魯大學舉辦的民意調查發現，至少七十％美國人同意「環境保護比成長重要」。調查結果甚至在共和黨的州都成立，包括深南部。同意比例最低的州是奧克拉荷馬、阿肯色和西維吉尼亞，但即使在那裡，絕大多數選民（六十四％）也抱持這個立場。這個結果徹底推翻長久以來有關美國人對經濟態度的假設。

二○一九年，歐洲外交關係委員會問了十四個歐盟國家的人民一個問題，比上述問題更為強烈。他們將問題表述為：「你認為環境應被列為優先要務，即使這樣做會傷害經濟成長嗎？」人民想必會對這種取捨猶豫不決。然而在幾乎所有例子中，過半數人（介於五十五％和七十％之間）表示贊成。只有兩個國家例外，支持度略低於五十％。我們在西歐和北美洲以外的國家發現類似結果。一份檢視各項民調的科學評論發現，當人們必須在環保和成長之間做選擇時，「大多數民調和大多數國家，環保是優先選擇」。

在一些民調中，人們顯然願意更進一步。一項大型消費者調查研究發現，在全世界中等和高所得國家，平均約七十％的人認為過度消費使我們的地球和社會陷入危險，我們應該減少購買和擁有，而且這樣做無損我們的幸福或安康。這是驚人的結果。不論這些人的政治立場是什麼，他們表達的原則直接衝撞資本主義的核心邏輯。這個不尋常的故事過去幾乎完全被忽視。世界各地的人正在默默地渴望某個更好的東西。

有時科學證據會牴觸文明社會的主要世界觀，碰到這種情形時，我們必須做出選擇；要麼忽視科學，要麼改變自己的世界觀。當達爾文首度證明所有物種（包括人類）是共同祖先的後代，並經過漫長地質時間演化而成，在當時引起哄堂大笑。「人類從非人類演化而來，而非按照上帝形象創造出來」以及「生命在這個星球上的歷史遠比聖經似乎暗示的幾千年久遠」的概念，在當時完全無法被接受。有些人急切想要維持現狀，發明稀奇古怪的替代理論去解釋達爾文的證據，藉此否定他的結論。但真相揭曉，過不了多久，達爾文的研究已成為科學共識，並永遠改變我們對世界的看法。