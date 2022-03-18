北美館展覽《掘光而行：洪瑞麟》：睽違35年再度見證「礦工畫家」，由台灣社會共享這份藝術遺產

睽違35年，台北市立美術館（以下稱北美館）再度舉辦台灣知名藝術家、有「礦工畫家」美譽的洪瑞麟（1912-1996）個展，名為《掘光而行：洪瑞麟》。而今年也適逢洪瑞麟110歲冥辰，北美館邀請藝術史學者暨客座策展人白雪蘭，以及館內策展人方美晶、高子衿共同策劃本展，試圖重現這名重量級畫家的獨特之光。

Photo Credit: 臺北市立美術館提供 由右至左：北美館館長王俊傑、客座策展人白雪蘭、策展人＿臺北市立美術館典藏管理組組長方美晶、策展人＿臺北市立美術館行銷推廣組組長高子衿。

「礦工畫家」洪瑞麟

根據《北美館》爬梳的資料指出，洪瑞麟1912年出生於台北大稻埕，從小藝術啟蒙來自擅於畫梅的父親洪祥海（字鶴汀），亦曾入日人稻垣藤兵衛創立的稻江義塾接受基礎教育，甚早接觸人道主義的薰陶，開啟對關懷農民、貧苦大眾的西洋畫家米勒、梵谷之關注，透過年僅12歲的臨摹之作〈米開朗基羅素描摹寫〉，顯現其早慧的繪畫天賦。

洪瑞麟師承石川欽一郎，並結識倪蔣懷、陳植棋等前輩。18歲立志成為藝術家，到了20歲洪瑞麟入學帝國美術學校（現武藏野美術大學）西洋畫科，接受不同藝術思潮的洗禮，並受官展體系之外的新興美術運動，與獨立美術團體如春陽會的在野精神影響，札根風土民情、勞動階級的謳歌，從作品〈日本貧民窟〉表現東京社會底層的生活樣貌，佐證他對普羅美術思潮的相映。

Photo Credit: 臺北市立美術館及家屬洪鈞雄提供。 洪瑞麟，《日本貧民窟》，1933，油彩、畫布，73×91.5公分，臺北市立美術館典藏。

著名的巨幅畫作〈山形市集〉呈現出洪瑞麟對於「天寒下蕭瑟的勞動者」感動之情懷，描繪在冰天雪地中，山形當地農民艱辛維生的情景。留日期間每年往返台、日之間，多次入選台灣美術展覽會與台灣總督府美術展，傳達出他對台灣土地的濃郁情感。

Photo Credit: 臺北市立美術館及家屬洪鈞雄提供。 洪瑞麟，《山形市集》，1937，油彩、畫布， 120×162公分，私人收藏。

1938年洪瑞麟回到台灣，為了擔負家計，也感謝倪蔣懷資助後期留日學費，受邀至其經營的瑞芳二坑（後稱懷山煤礦），在30餘年的工作生涯中，記錄礦工的生活點滴成為礦工日記。

洪瑞麟以一副筆墨勾勒礦坑中最真實的人性光輝，透過〈坑內工作〉、〈敬業勤勞的阿坤伯〉或經典的〈礦工頌〉等畫作，遒勁的筆觸速寫他的夥伴肢體勞動的美感，呈現「陽光照射不到」的生命尊嚴，顯露出勞動者樸實率真的精神。

洪瑞麟深刻體驗採礦工作的危險辛勞，為台灣1940年至1970年代的礦業黃金歲月，留下珍貴的紀錄篇章，因此他曾提到：「這一切都強迫我必須用最簡潔的筆觸，將他們駝了的背、長久勞動而畸形的關節，整個身體因用勁而誇張的線條，真實的速寫下來。」

Photo Credit: 臺北市立美術館及家屬洪鈞雄提供 洪瑞麟，《坑內工作（地底之光）》，1956，油彩、紙，32×23公分，私人收藏。

Photo Credit: 國史館及家屬洪鈞雄提供 洪瑞麟，《敬業勤勞的阿坤伯》，1959，墨、紙， 34×23公分，國史館典藏。

Photo Credit: 臺北市立美術館及家屬洪鈞雄提供 洪瑞麟，《礦工頌（坑內坑外）》，1965，油彩、畫布， 63×86公分，私人收藏。

除了礦工之外，原住民也是洪瑞麟創作中獨特的人物題材。早在1930至1970年他便曾至屏東探訪排灣族人、造訪蘭嶼雅美族（達悟族）藝術，並在東海岸原住民部落旅遊寫生，如〈蘭嶼原住民〉、〈原住民婦女〉。

Photo Credit: 臺北市立美術館及家屬洪鈞雄提供 洪瑞麟，《原住民婦女》，1972，水彩、紙，32 ×25公分。白省三收藏。

同時，洪瑞麟1964年受邀至國立藝術專科學校（今國立台灣藝術大學）教授素描、水彩、油畫，藉由東方水墨與毛筆，加上西方的粉彩，運用中西合璧的媒材描畫裸女。他曾說：「畫裸女的心情跟畫礦工不一樣，一邊是很激烈的，裸女則是比較寧靜、安靜的實體，是很大的對照。」

長年處在不見天日的地底，使洪瑞麟特別嚮往陽光，晚年他定居美國加州海邊小鎮，如願與終年明媚的陽光為伍，從作品〈彩霞滿天〉或數張親手繪製賀年卡可見他離開黝暗地底後的天光雲影，成為藝術家人生最後階段的創作主題。

Photo Credit: 臺北市立美術館及家屬洪鈞雄提供 洪瑞麟，《彩霞滿天》，1982，油彩、畫布，65×91公分。私人收藏。

展覽《掘光而行：洪瑞麟》

洪瑞麟作品一直是台灣美術史描繪勞動者生活面貌的代表象徵，在他逝世後，洪瑞麟的長子洪鈞雄將當年移民美國，由父親親自挑選的精彩家藏作品為捐贈基礎，另加上各系列代表作，於2020年捐贈北美館。

至於《掘光而行：洪瑞麟》展覽除以捐贈作品為核心，也結合館外作品，展出350餘件精彩原作及文獻，包括展露其早慧才華的大稻埕時期作品、留日受到普羅藝術影響之作品，以及創作中少見之完整描繪礦場情景的大型油畫與礦工日記速寫等，皆將於此次展覽展出，當中多數作品已逾35年未出現於台灣觀眾眼前。

北美館王俊傑館長表示：「這些鮮少曝光之作、罕見的留日素描，與重要的家人肖像等洪瑞麟一生的創作精華，回到藝術家思念的故鄉，由台灣社會共享這份藝術遺產。」

Photo Credit: 臺北市立美術館提供 王俊傑致詞

而遠在美國的洪鈞雄則在今日記者會，透過線上致意，表示相當感謝北美館團隊以及客座策展人白雪蘭，洪鈞雄進一步說：「我認為本展『掘光而行』的主題非常好，能夠真正代表我爸爸（洪瑞麟）一輩子的就是『追光』，從地底的光，一直到人生的光，最後到晚年海邊追尋日落，看絢爛晚霞的餘光，我爸爸一輩子畫的作品，就是平凡簡單的素描，描寫人物與創意，再加上浪漫的情懷。」

最後，洪鈞雄打趣地說：「爸爸經常畫不穿褲子的男人（礦工畫），以及不穿褲子的女人（裸女畫），我希望大家看展時，也能夠感受到爸爸『透視』的本領。」

Photo Credit: 臺北市立美術館提供 洪鈞雄跨海於線上表示致意。

而策展人白雪蘭接受《關鍵評論網》訪問時，也提到洪瑞麟「礦工畫」以及「裸女畫」的風格差異，「礦工是表現一種很陽剛的氣質，著重表現在肌肉、膝蓋、骨骼等，會特別強調力度的美；裸女則會是優雅與溫柔，洪瑞麟透過毛筆的粗細展現曲線的美，整體視覺相對圓潤，因此，『礦工畫』『裸女畫』兩者的線條表現就相當不一樣，各有可觀之處。」

除了「礦工畫」、「裸女畫」之外，洪瑞麟晚年移居至美國西岸洛杉磯，在雷東多海灘（Redondo Beach）也創作了數幅風景畫，與礦工、裸女等人物畫時的創作表現大相徑庭，與洪瑞麟早年大膽、奔放的色彩使用遙相呼應，似乎也折射出洪瑞麟對於繪畫之於自我個性的特質。