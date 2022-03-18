「犯後未見悔意」，長榮大學馬來西亞籍女學生命案主嫌一審宣判死刑

2020年震驚社會的長榮大學馬來西亞鍾姓女學生凶殺案，經由一年多的審理，於今（18）日上午，由一審橋頭地方法院依性侵未遂、性侵殺人、強盜殺人、遺棄屍體等罪判處梁姓嫌犯死刑，終身褫奪公權，全案仍可上訴。

受害人鍾姓女同學於前年10月晚間，步行經過台鐵沙崙縣高架橋便道欲返回學校宿舍時，遇梁姓嫌犯用繩索勒住頸部強拉上車，而後遭到性侵並且被殺害，最後遺體被發現棄屍在高雄阿蓮大崗山地區。

《Yahoo新聞》報導，橋頭地院刑一庭長楊智守在宣判後召開記者會說明，此案量處死刑依據有5大理由，分別為「梁嫌預謀且有計劃犯罪」、「犯罪手段殘忍」、「犯後未見悔意」、「再犯機率高」、「社會危害程度大」。

審理期間，梁育誌曾經聲稱自己符合犯罪後自首要件。針對這點檢方做出反駁，《自由時報》報導，依據偵查報告指梁是先被警方鎖定可疑車牌號碼，前往梁住處附近埋伏，發現梁在住處附近徘徊數分鐘，遂上前詢問。梁一度向警方謊稱女大生早已離去，還試圖誤導警方偵辦方向，經警多次詢問，才承認殺害棄屍於大崗山邊坡附近，自首說法不成立。

然而，梁姓嫌犯委任律師李奇芳對於檢方控告梁嫌當時具有殺人直接故意持有異議。李奇芳向《中時新聞網》表示，被告梁嫌為了滿足性需求，當時以手掌強力壓悶女大生口鼻、用繩索強力勒頸的行徑，只是為了避免馬籍女大生逃跑，且他與被害女大學生素未相識，也無深仇大恨，客觀上無殺人之直接故意，不應判死，會待收到法院判決後，再研議上訴。

根據《聯合新聞網》，梁育誌在關押期間僅寫過一次悔過信，透過監獄由高雄市政府轉交給法院，經外交部及駐外單位管道，把信送到鍾女家屬手中；信件內容雖表明歉意，但未提出具體補償作法，也未獲家屬接受，此後梁便無任何表示歉意的舉動。

女大生家屬委託律師林瑞成在《鏡新聞》報導中表示，家屬對刑期的意見就是求處極刑，如今一審判決，對家屬而言，也是還以死者及家屬一個公道，已先初步將結果告知家屬，可能會感到欣慰。

此外，梁姓嫌犯的母親日前在《聯合新聞網》的電訪中表示，兒子在獄中狀況普通，會尊重法院判決，案發至今無論是被害家屬，及兒子遭判死，都會感到難過，在這段時間兒子在獄中的情況，則不願多談。

判決出爐過後，《中央社》報導黃偉哲在今天的媒體聯訪時表示，長榮女大生案發生已1年多，他希望法治得到彰顯，家屬心靈得到撫慰，社會公平正義得到伸張，即使事情過了一段時間，他還是覺得很難諒解、很難原諒，他尊重司法判處凶嫌死刑。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範