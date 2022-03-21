2022/03/21,
政治

國民黨近期立法表現有如失去準星的來福槍，還總是先往多數民眾的方向打

國民黨近期立法表現有如失去準星的來福槍，還總是先往多數民眾的方向打
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

曾經的泱泱大黨把自己弄成不敢見天日的遊擊隊，進不能擁抱主流民意，退不能領導在野勢力監督政府，猶如暴風兩中的失舵扁舟，連自己的民意代表都紛紛退黨跳船，也無怪乎其支持度直直落了。

文：陳至賢（自媒體工作者）

自2016年的那個農曆年前那場總統選舉過後，國民黨正式在野。除了丟掉中央執政權以外，連立法權也一併給丟了。

近期發布的政黨支持度調查，國民黨與民眾黨的支持度出現死亡交叉，國民黨的支持度退居第三。根據台灣民意基金會民調指出，國民黨支持度下滑到15%，遜於民眾黨的16.2%支持度。從長期趨勢來看，國民黨近期的高峰在2019年中後「韓流」的高潮約35%左右，隨後急殺至今多數時間內國民黨的支持度都不到兩成，已然成為網友戲稱的「10趴仔」。

究竟這段時間國民黨在政策宣示上出了哪些問題，使支持度低迷如此？

在2021年，台灣已壟罩在疫情下，百業蕭條，當時民進黨政府提出「五倍券」政策，國民黨即決定「杯葛議事」，透過癱瘓立法的手段強調其「現金」的主張較為正確。但細思其中，百姓使用上是否能區隔「五倍券」與「現金」的良莠尚有疑慮，但已直接背上延宕民生救急的黑鍋。

修憲委員會的表現上，國民黨也一如往常的「空洞」，直接缺席表達抗議，但此次民進黨修憲欲將18歲投票權與動物保護等議題入憲，其實是民眾重點關切的政策內容，但國民黨竟選擇缺席，更遑論「國體」、「兩岸路線」等罩門，國民黨直接選擇放棄立場，將詮釋權直接交付民進黨。

再像是日前國民黨籍立委蔣萬安與行政院長蘇貞昌於國會質詢台時發生爭執，因故雙方各執一詞，頗有可論辯的空間，而立院國民黨團卻開始揚言「杯葛」，在選民看來就像工廠兩位高階主管吵架，一方不試圖吵出個道理，倒是認為整間工廠就應該一起停工。

再舉一個近期的例子，目前《菸害防制法》修法亦如斯，行政院、民進黨籍立委、民眾黨團均提出修法版本，國民黨團原先卻只有其黨籍立委的版本，被逼急後又為了有別於政院版和民眾黨，直接忽視其黨籍立委的版本。

然而這個版本，有如急忙般的選了個加熱菸與電子煙「兩禁」的立場，但在記者提問時又說不清楚為何不是「三禁」？為何獨厚「紙菸」，凸顯出國民黨因為缺乏全盤論述和政策邏輯，進退失據下只好為反對而反對，以為自己得到特定團體支持，卻也忽略民意調查中有七成支持者支持開放加熱菸，只能一意孤行押注少數立場，把自己的路線越走越窄。

回顧這兩年來的立法表現，國民黨立法院黨團好像太久沒打仗，一把失去準星的來福槍，總是先往多數民眾的方向打，被罵以後就躲起來，不思考如何修正彈道，只想換個議題再開槍。

結果就是，曾經的泱泱大黨把自己弄成不敢見天日的遊擊隊，進不能擁抱主流民意，退不能領導在野勢力監督政府，猶如暴風兩中的失舵扁舟，連自己的民意代表都紛紛退黨跳船，也無怪乎其支持度直直落了。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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