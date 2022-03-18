俄網軍資訊戰：社群網站流傳澤倫斯基deepfake造假影片，散布「烏克蘭人請投降」混淆視聽

編譯：梅緣緣

以「烏克蘭人請準備投降」混淆視聽 澤倫斯基今成deepfake造假對象

俄烏戰爭從線下的砲火猛攻，到線上資訊科技心理戰，近日又傳出烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的影片遭製成deepfake後在社群網站上流傳。還有駭客將該影片放在烏克蘭的新聞媒體官網上，試圖混淆民眾視聽。

據美國《全國公共廣播電台》（NPR）報導，遭舉報為deepfake的幾支影片中，澤倫斯基正試圖勸阻烏克蘭軍人停止防守並向俄軍棄械投降，其中一支假影片在社群網站推特（Twitter）上，甚至吸引了超過12萬次的點閱。

目前相關單位仍無法確定這段短短一分多鐘的影片的來源，烏克蘭政府機關對此也不斷提出警告，猜測俄羅斯就是散布這些假消息及影片的罪魁禍首，並指出俄方的操作應屬於其「資訊戰」的其中一部分。

Deepfake以假亂真 為俄烏戰爭再添變數

科技雜誌《連線》（Wired）報導，美國智庫《大西洋理事會》（Atlantic Council）指出，該造假影片不僅被放上Telegram，也被放在俄羅斯社群網站VKontakte（VK）上，供大量使用者觀看轉傳。烏克蘭電視台《Ukraine 24》對此也表示，其網站遭駭客入侵後，新聞輪播頁面被強制置入澤倫斯基假影片的片段畫面，並插入一則假新聞的導言，企圖偽裝成媒體報導的內容。

烏克蘭軍事情報機構這個月上傳了一支影片，講述有關國家贊助製作（state-sponsored）的deepfake影片，是如何被來向民眾散播假訊息，造成民眾的恐慌與困惑。雖然該支由烏克蘭軍情機構提供的影片中，澤倫斯基說話時的嘴形看不太出什麼端倪，但多數當地民眾只要多聽幾秒，就可以很快點出破綻。如澤倫斯基在影片中的口音除與現實不符外，也可以發現他在影片裡說話的樣子及聲音，近看似乎不太協調。

根據科技媒體《The Verge》報導，澤倫斯基針對自己遭人惡意製成deepfake影片一事，在Instagram上錄製影片說明。他澄清：「有關我呼籲大家投降的幼稚挑釁影片，我這邊明明就說是要俄羅斯聯邦軍隊投降回家。我們將誓守烏克蘭。」

未來的戰場不再只侷限於線下

《CNET》報導，針對這次的澤倫斯基假影片事件，臉書（Facebook）母公司Meta宣布將撤除該支影片。臉書安全政策主任葛列琦（Nathaniel Gleicher）表示，該影片被發現最初出現在一些惡意網站中，後續才逐漸在其他網路的社群中流傳。她也強調：「我們在檢視完該影片後，立刻就以其違反發表誤導性言論為由，將這支影片下架並通知其他相關平台多家注意。」

對於一般假資訊的因應方法，社群網站如臉書等不會全數將其從網站上移除，而是透過在錯誤的消息貼文上附上查核後的資訊及連結。只是針對這次的假影片，因其不可逆及內容傳遞散布速度過快等問題，經討論後決定將影片撤除。

當仰賴網路的使用者增加，日後的駭客攻擊與假消息的散布將更為容易，頻率也將愈來愈頻繁。對此，人權及科技團體《證人》（Witness）的計畫執行主任葛瑞格里（Sam Gregory），在接受《歐洲新聞台》（Euronews）訪問時表示：「這是我們第一次看到有deepfake被這麼大規模的使用。」

葛瑞格里也認為，目前deepfake相關內容在俄烏戰爭中，並不是一個主要的問題。這次澤倫斯基的假影片擴散效果不佳，除因其精細程度不高可輕易被識破外，烏克蘭官方迅速的澄清和說明，也是這支影片沒有造成大規模群眾混亂的原因。

不過，即便這次的假影片經迅速辨識後予以刪除，但《CNET》也同時警告，部分社群媒體用戶可能會重複張貼舊的影片至平台，營造影片是不久前錄製的假象，呼籲民眾在使用如臉書、推特及Instagram等平台時應多加注意。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：楊士範