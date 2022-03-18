我第一次和唯一一次到訪俄羅斯，是大二時代表大學辯論隊，到莫斯科外交學院（MGIMO）參與跨大學辯論比賽。

那時我在英國讀書，參加了辯論隊，那裡有位幹事是俄羅斯學生，與這個比賽有聯系。那時報名的人不多，因為英國人去俄羅斯需要簽證，手續繁複，但特區護照不用，所以我自告奮勇，跟這位負責的俄國學生說有興趣報名。就這樣我就參賽了。

那是十二月的寒冬，漫天冰雪，我從希斯路坐了三個多小時的飛機到達莫斯科。入境不算久，關員看來不太熟特區護照，問我是否來自「Gong Kong」（俄文沒H音，多發成G），我說是，接著等了約十分鐘，我便順利進入這全世界幅員最廣大的國家。賽會派了一位紅棕髮的漂亮女大學生來接我，名叫Marina，與昨天在俄羅斯電視新聞舉牌反戰的女員工同名。她用熟練的英文，和我一起坐火車到市中心。那時我還不大會看俄文字母，不斷的在火車和地鐵站上上落落，感到眼花瞭亂。接著，她與一位男生通電話，原來是我將要留宿的大學生。Marina不斷帶我轉車，最後在一個水洩不通的地鐵月台上把我交到這位男生手上，他叫Anton，也在MGIMO念書。這位約六呎高，中等身型的年輕男生，就和我一起搭車往他住的公寓。

我很有印象，他在地鐵上一見女性上車，便立即讓座，又叫我一起讓。我問為甚麼，他說是俄國禮儀。列車經過莫斯科的盧茲尼基體育場，就是2018世界盃決賽的主辦場地。在這段地鐵架空路段上，Anton叫我眺望這球場。我記得這是08年歐聯決賽曼聯對車路士的比賽場地，而俄羅斯國家隊也在07年於這裡戰勝英格蘭，間接令他們絕緣08年歐國盃。

地鐵終於駛到站，我們下車後一同坐小巴往他住處。小巴像香港的客貨車，但較為龐大，可以載十多人，有些像香港的那種。下車時要揚聲，並把車費經前面乘客傳到司機手上，不像香港的親自交到司機手，或上車時投幣。那是一座樓齡最少50年的蘇聯公寓，裡面牆身破舊，打開門，就進了這家約40平方米的住宅。Anton給我介紹裡面的間隔，還有我睡的沙發。那一夜，他的朋友、一位俄羅斯女大學生Yulia，還有他的室友Arsen，都與我談天和喝俄羅斯茶，互相傾談中俄文化之別。他們的英文都很好，後來Yulia去了北京留學，學得流利中文，現在居美，而Arsen在俄羅斯成為企業主管。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 克里姆林宮和紅場

第二天，Anton帶了我到克里姆林宮和紅場外遊覽，又到了幾家東正教堂。記得裡面都香薰刺鼻，就像進中式廟宇，香火鼎盛。狹小的空間裡有許多聖像，還記得我想拍照卻被告知不可攝影。然後Anton和我一起去買鞋，隱約記得鞋店甚有70年代香港公屋店舖的風格，但他最後選不到合適的鞋。那一晚，Yulia和一位法國朋友，與我一起出外喝酒，回來時還截了輛「黑的」，就是無牌的士。在街上一揚手，便有私家車駛至，她和司機議價，我們便上車。後座裡，他們以流利法文和英文對談，令我學到很多。

比賽的那天，Anton和Arsen帶我到莫斯科外交學院。這學院曾孕育無數外交官，包括現任俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、前俄羅斯駐聯合國代表丘爾金（Vitaly Churkin）、前斯洛伐克外交部長古比殊（Ján Kubiš），是俄羅斯精英大學。因為我是大學惟一代表（另一位是前面提到那位負責的俄羅斯同學，但他代表了另一隊），所以主辦單位為我找了一位荷蘭男生組合，參與兩人一組的英國議會式辯論。就是每場有八人共四組比賽，兩組分別是正方的主和結辯，另兩組是反方主和結辯，看哪組的立論最好而獲得一至四名的名次。

辯題我已沒大印象，但記得我們拿了不俗的分數，贏過第一和第二名，但未夠分晉級。比賽中，我認識了不少當地和白羅斯的學生。學院很有前蘇聯風格，課室和入口大堂都保留那年代的樸實和簡單。初賽的那晚，主辦方在市內一餐廳安排了自助晚餐和舞會，記得穿了大衣的我，不斷被侍應要求脫衣給他保管。後來我才知道這是俄羅斯禮儀，室內要脫大衣，否則代表覺得裡面太冷，要主人家開大暖氣。

兩天比賽很快結束，臨離開那夜，Anton和Arsen還接待了兩女一男立陶宛學生，都是來參賽。我們一起談天。臨睡前，Arsen用秀麗的俄文潦草字體，寫了去火車站的路徑給我們。第二天道別後，我便隨著這三位會俄文的立國學生一起去車站，我們在地鐵站道別，然後我繼續前往機場，結束俄國之旅。

到訪俄羅斯和在當地參與辯論大賽，是很難得的體驗。以後認識俄羅斯人，我總跟他們說當年的經驗，他們都很驚訝，因為去過俄國的外國人不多。幾天前在臉書看見Yulia呼籲大家反戰，我願她安好。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin