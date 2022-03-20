2022/03/20,
影劇

我個鼻唔見咗啊——評香港藝術節《鼻子》

我個鼻唔見咗啊——評香港藝術節《鼻子》
Photo Credit: Wilfried Hösl

我們想讓你知道的是

Shostakovich的經典作《鼻子》即使在歐美也不常被搬演，所以香港藝術節找來這個巴伐利亞國立歌劇院的製作，機會實屬難得。

今屆香港藝術節因疫情取消全部現場表演，只有網上演出讓觀眾免費觀賞，當中有三套歌劇節目，其中一套就是Shostakovich的經典作《鼻子》。雖說是經典，但這個作品即使在歐美也不常被搬演，所以香港藝術節找來這個巴伐利亞國立歌劇院的製作，機會實屬難得。

《鼻子》是改編自俄國作家Gogol的同名短篇小說，共分三部分，內容極其怪誕，主角Kovaljov為一名普通公務員，一天醒來發現自己的鼻子不見了，大為慌張，四出尋找，竟然在教堂見到「鼻子」，但「鼻子」已成為官階比他高的國務委員，更與女子調情。主角要求鼻子「返回原位」卻被拒絕。及後他希望登報尋鼻，同樣被拒絕，報社職員為安慰他而遞上一個鼻煙盒，著他聞一聞來放鬆，正是「崩口人忌崩口碗」。最後Kovaljov睡醒，發現鼻子完好無缺，心情大好並繼續跟女子調情。

荒誕的劇情背後不無諷刺，特別是針對以貌取人的風氣和社會階級，主角失去鼻子後羞於見人，不敢再找女人調情，歌詞中曾提及寧可失去腳趾，因為可藏在鞋子裡不被發現；當時俄羅斯等級觀念嚴重，共分十四等官階，不少人為求富貴努力向上爬，甚至不擇手段。

是次製作是俄羅斯指揮Vladimir Jurowski在2021年10月正式成為巴伐利亞國立歌劇院音樂總監的首個演出，由Kirill Serebrennikov任導演，但該同鄉因被指控挪用公款而遭軟禁在家，只能透過聯合導演和影像參與。

《鼻子》The_Nose_指揮_Conductor_尤洛夫斯基_Vladimir
Photo Credit: Wilfried Hösl
俄羅斯指揮Vladimir Jurowski。
《鼻子》_The_Nose_導演及服裝設計_Director_and_Costu
Photo Credit: Georgy Kardava
導演Kirill Serebrennikov。

這個製作相當大膽，因為將時空設於現代的一個「警察國家」，而且警察造型相當恐怖，不但肥腫難分，而且載上滿是鼻子的面罩。全程只用上冷色系藍色的燈光，加上冬天的設定，營造人間無情的冷寒氣氛。開幕不久就看見警察從面容正常的囚犯身上割下鼻子，對警察的諷刺非常明顯而強烈。主角都是一名警察，但當他發現鼻子不見後，便脫去面罩和臃腫戲服，回復成一位「正常人」，但偏偏在這狀態下他感到惶恐不安，急切要找回鼻子，喻意警察和有權勢的人只有靠醜陋的外型才能獲得安全感。

《鼻子》The_Nose_2_Credit_Wilfried_Hösl
Photo Credit: Wilfried Hösl

全劇最令人印象深刻的一幕，也是最現實的一幕：一群正常人正在示威，高舉用德文和俄文寫的「不」，然後他們逐一被捕上囚車，但他們不知從哪裡再次出現，然後又被捕，該幕原本的高潮是化成人的「鼻子」被行人毆打，變回正常的鼻，這版本則改成化成高官的「鼻子」（以正常外表示人）帶領一班載上鼻子面罩的群眾排山倒海的走出來，部分舉著寫了「是」的口號，明顯是一個親政權的示威，以抗衡反政權的聲音——導演的政治寓言不喻自明。

《鼻子》The_Nose_1_Credit_Wilfried_Hösl
Photo Credit: Wilfried Hösl

經過一番擾攘，主角終於夢醒，發現鼻子完好無缺，他亦回復最初醜陋的造型，開心地跟女人調情。本來劇情就是這樣完結，但Kirill Serebrennikov加入不少細節，引出弦外之音，例如在調情時，能透過窗戶看到樓上住客的活動，其中一戶竟然上吊自殺；當主角開門返家時，他停頓下來，若有所思，然後才進去，這個小舉動引人遐想；最後出現的小女孩拿著一個紅氣球，讓人聯想起Banksy的名作「Girl with Balloon」（就是那幅在拍賣行自毀的作品），Banksy以反專制見稱，跟導演的立場一致，但歌劇以氣球爆破結束，似乎身處專政國度的他對未來不甚樂觀。

《鼻子》The_Nose_4_Credit_Wilfried_Hösl
Photo Credit: Wilfried Hösl

（文中圖片由「香港藝術節」提供）

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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