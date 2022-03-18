俄烏戰爭惡化中東北非糧食供給：主食烙餅大漲五成，手掌大小要價台幣282元

受到俄烏戰爭影響，許多中東北非國家，本來就相當嚴峻的通貨膨脹，更加失控。其中，仰賴俄烏兩地農產出口的埃及（Egypt）、敘利亞（Syria）和黎巴嫩（Lebanon）等國成為重災區，當地重要農產物料正逐漸從貨架上消失，例如：黎巴嫩手掌大小的主食烙餅，要價1.5萬黎巴嫩鎊（約新台幣282元），而當地擔任超商店員月薪僅55美元（新台幣1540元）。

聯合國糧農組織：俄烏戰爭惡化全球糧食供給

烏克蘭境內天然資源豐富，不僅擁有佔全球3成之肥沃黑土，催生農產品大量出口，包括葵花油、大麥、小麥、玉米、大豆及甜菜根等；俄羅斯則輸出，煤、肥料及化學品、原木和小麥等。

根據烏克蘭是全球第5大的小麥出口國，佔國際市場10%，加上俄國出口量，兩國供應全球至少3分之1的需求，而2國也供應全球75%的葵花籽油。再加上，歐美各國對俄制裁加強，糧食出口也可能被迫中斷。

其實，俄烏衝突爆發前，全球小麥供應已經出現短缺。國際穀物理事會（IGC）的數據顯示，2021年年底，在全球主要小麥出口地歐盟、俄羅斯、美國、加拿大、烏克蘭等的小麥期末庫存預計為5700萬噸，創下9年來的最低點。

聯合國糧農組織（UNFAO）警告，戰爭讓主要糧食供給惡化，日前就因為疫情和氣候變化，大量短少的糧食變得惡劣，全球將被拖入嚴重的糧食危機中。

而糧食指數再創歷史新高，UNFAO編製的2月食品價格指數來到140.7點，年增24.1%。多國食品價格出現上漲，各地政府紛紛調整各項稅務措施，防止物價攀升。

不過，對於中東北非國家而言，受創更深且廣。《華盛頓郵報》報導稱，埃及、敘利亞和黎巴嫩的麵包、其他食品，價格止不住，各大通路食品遭搶購。為了緩解糧食危機，埃及甚至禁止出口麵粉和小麥。

中東北非國家面臨嚴峻糧食危機

埃及長久以來都是全球最大的小麥進口國，在進口6成的小麥中，俄烏兩國佔比又高達80%。近年，受到疫情影響，該國觀光業受創，再加上供應鏈導致的通貨膨脹，已經讓埃及不堪負荷。

根據UNFAO上周發布的一份報告，埃及超過70%的人口，已經無法獲得健康飲食。當地政府緊急向國際貨幣基金組織（IMF）要求援助，包含各類信用貸款等。

另一方面，黎巴嫩的情況也相當危急，自從2020年貝魯特港口爆炸後，該國始終缺乏儲存糧食的倉庫，為緩解燃眉之急，近幾個月來，黎巴嫩一直使用磨當作儲存設施，也迫使糧食儲備不足1個月。

當地食品業者告訴中國媒體《央視網》，當地手掌大小主食烙餅售價從1萬黎巴嫩鎊（台幣188元），大幅調高到1.5萬黎巴嫩鎊（台幣282元），未來1公斤麵粉價格會從1至2千黎巴嫩鎊，漲到4萬黎巴嫩鎊。而當地擔任超商店員月薪僅55美元（新台幣1540元）。

Photo Credit: AP / 達志影像 常見於中東北非一帶的主食烙餅，因為俄烏戰爭導致供給短缺

至於，連年承受戰火、乾旱的敘利亞也飽受衝擊。該國從俄烏進口的向日葵和其他植物油已經從市場消失。當地店家拉娜·索瓦（Rana Sawwa）告訴《華盛頓郵報》，葵花油甚至已成為黑市上的熱門商品。

由於國際局勢紛擾，農委會告訴《關鍵評論網》，台灣糧食不會有問題，除了各類穀物外、魚肉等糧食，皆存有超過6個月以上，再加上自俄烏進口農作物少，且分散單一進口，不會陷入短缺窘境，另外稻米部分，公糧米庫存達80公噸，兩千多個糧倉中可產製白米。

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核稿編輯：翁世航