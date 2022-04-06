《為什麼要學歷史》：歷史的遺忘會對於歐洲國家的未來和平招致真正的危害

文：馬格努斯・布萊希特肯（Magnus Brechtken）

冷戰結束之後

數十年來，冷戰創造出明確而不尋常的統治區域，大規模地促進了西歐的內部發展。而在西方國家之間的文明競爭之上，始終籠罩著蘇聯的威脅。其威脅促成內部妥協的意願，以及共同體抵禦外侮的意志。

在各陣營衝突的陰影下，這些國家的國際關係可以說是歷史裡的新興形式：遇到衝突時，它們在一個共同接受的權力平衡規則架構裡進行國際較勁和經濟競賽，而不是像過去幾個世紀以來人們習以為常的、以戰爭作為最終手段。從一九九○年以前數十年的歐洲政治可以看出，這種新形式不但可行，甚至在競爭式的繁榮發展方面孕育出新的潛能，而遠勝於戰爭的獲利，更別提戰爭必須付出的代價和後果了。

在歐洲蔓延的冷戰，無意間成為學習國際規則的實驗室。在該期間出現的流行用語「歷史之終結」，持續用一種當時看起來不切實際的方式來延續這種經驗，就算現在回頭審視，看起來仍舊十分天真。

但是就其核心上，以下分析確實有其道理：如果國家體制和社會知道如何在人們接受的法律、經濟和政治規則下維持國家能量以及對於權力之需求，知道如何把競爭野心文明化，並且知道如何把軍事力量限縮到捍衛自身生活方式的限度，它們便可以在全球體制競爭當中獲利。甚至到了冷戰之後亦是如此。即便如蘇聯這樣影響全球的主要意識形態強權已經下台了，世界上有許多政權依然代表著某些意識形態或宗教的秩序體系以及政治的真理主張。事實上，被放棄的只有世界革命，其他衝突仍舊存在。

儘管如此，冷戰的結束首先意味著在軍事、財務以及心理上偌大的解脫。現在，各國可以把軍隊縮編，減少軍備支出，而在歐洲中心爆發核武衝突的可能性也大幅降低。西德便把聯邦國防軍縮減至三十七萬名士兵，蘇聯則以一百二十億馬克的捐助為條件，撤除駐紮於德國境內的部隊。

我們必須理解冷戰參與方的態度在根本上的轉變，才能完全體會冷戰結束的轉捩點的好處。一九九○年以前，蘇聯是現狀強權國家，而德國則是修正型強權（Revisionsmacht）。蘇聯統治著它的霸權帝國，堅信歷史唯物主義的「法則」。其遵循的動機是：鞏固既有的成就，並且等待資本主義世界的崩解。另一方面，西德追求的是轉變：兩德分裂應該要結束，被蘇聯統治的國家的自決權應該被實現。這意味著，國家疆界和政治體制都需要修正。

隨著統一的實現，德國（有史以來第一次！）取得所有鄰國都承認的邊界的地位。在它的九個鄰國當中，沒有人主張自己佔有德國的任何土地，而德國國內本身也沒有任何重大的政治聲浪、對他們與鄰國的國界提出質疑；直到今天也是如此。

俄羅斯，身為蘇維埃聯盟的主要繼承國，在普亭的治理下採取與西德相反的道路，發展成一個修正型強權。不同於一九九○年以前一向仰賴外交與條約的西德，如今的俄羅斯仍然透過軍事手段，尋求邊界改變；最近的兩個例子是佔領克里米亞，以及武裝干預東烏克蘭。

早在一九九○年秋天，再度開戰的選項確實在外交政策中挑戰著統一後的德國。當年八月，由於伊拉克獨裁者薩達姆．海珊（Saddam Hussein）入侵科威特，迫使其他國家採取軍事手段介入，科威特因此得以於一九九二年二月奪回土地，收復主權。當時，德國不管在政治和軍事上都不想要出兵，而只是以一百七十億馬克資助該起軍事干預行動。

然而，在這次軍事行動結束後，以美國為首的軍隊並沒有妄自在伊拉克建立新政權。相反的，海珊持續掌權。這個結局在道德上看似有待商榷，但是就政治層面而言卻符合邏輯。當時出兵的聯軍看起來有辦法控制海珊的擴張意圖。同時，從中立分析的角度來說，海珊政權確實是個穩定的因素；這個論述對於格達費（Muammar al-Gaddafi）統治的利比亞以及哈菲茲．阿塞德（Hafiz al- Assad）統治的敘利亞（還有其他許多獨裁政權，不僅限於阿拉伯世界）也同樣成立。

如果不想要以軍事干預和佔領的殖民方式去支配其他國家（除非國家本身受到威脅，否則這個方式不會列入選項），那麼就只能在兩害相權取其輕的情況下做出選擇了：其一，接受可以穩定國內情勢的獨裁者，並讓他建立一個完全不符合整體人民利益的專制政權；或者是推翻這種統治者，但是根據該地區以前的社會和文化衝突，這種作法往往導致流血衝突，二○○三年的伊拉克經驗便是個歷史例證。

當前南斯拉夫爆發民族主義的政權衝突時，德國對於軍事參與的疑問再度浮上檯面。許多人趕在戰爭前夕逃亡到德國；塞爾維亞政府的戰事引起各方的道德譴責。一九九八年九月二十七日發生了一場離奇的歷史轉折。在柯爾執政十六年之後，施若德（Gerhard Schröder）和菲舍爾（Joschka Fischer）的社民黨和綠黨聯合執政，而這是德國自第二次世界大戰以來的軍事行動，尤有甚者，這次的對象是他們一九四五年以前曾經對戰的塞爾維亞。

此時，德國戰機大概已經出過五百趟任務了，目的並不是直接國防，而在於執行包含德國自身利益在內的國際聯盟政治目標。這次的參與表現出他們在外交政策上達到了新的成熟度和主權，而這對當時的德國社會來說仍舊是十分陌生的東西。對於戰爭部署的自我檢視過程——尤其在執政黨，例如一九九九年五月十三日的特別政黨會議（Sonderparteitag）——透露了德國在那幾十年間原本認為「軍事行動即外交政策手段」的態度已經有所轉變；當外交部長菲舍爾在會議上提出出兵請求時，反而遭人擲油漆彈。