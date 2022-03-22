【關鍵專訪】《畫那顆頭，及其軀體的記事》藝術家許哲瑜：女體分屍、三肢坐骨連體男嬰的啟發

影像藝術家許哲瑜2016年以《麥克風試音─許哲瑜個展》獲第14屆台新藝術獎年度大獎後，這幾年在國外各大藝術獎項大有斬獲，包括「LOOP錄像藝術製作獎」、「Videonale波昂錄像藝術雙年展」大獎等。

近期他於尊彩畫廊舉辦《畫那顆頭，及其軀體的記事》個展，為2018年後他前往歐洲駐村創作至今在台的首次個展，集結這四年來的重要作品。

進入展場，遊走在為不同影像作品所打造的黑盒子隔間中，就像是掉進許哲瑜創作潛意識裡，穿越2017年《重新破裂》（Re-rupture）作品後的世界觀。一系列作品來自許哲瑜對於日常生活中不同新聞事件、私密對話的敘事交織，串聯起背後龐大的社會脈絡與視覺媒介生產，並且隱含著幽微的死亡驅力（death drive），其中可以視《穿顱透寫》（Lacuna，2018）這件作品為本次個展的開端。

與哥哥超展開聊天的創作開端

《穿顱透寫》中的主要敘事來自藝術家與自己哥哥、腳本陳琬尹三人私密對話的擷取，當中以兄弟倆在淡海老家的青少年記憶出發，聚焦哥哥當時沈迷於網路遊戲《天堂》，卻意外得知虛擬世界中玩家間的爭執變成現實的鬥毆，最後真有一位玩家在家裡附近的網咖被活活打死的新聞回憶。

從這個事件延伸，兄弟倆也想起兒時曾有女體被分屍，頭顱同樣被丟棄在淡海老家附近，卻因為屍體過於破碎已致無法辨識身份，警員必須透過腐爛的頭顱、相關證物資料以鉛筆素描繪當事人的肖像，後來這幅畫還曾刊登在報紙的尋人啟事。

這不禁想問：「為何來到當代還有這麼復古的辦案方式？」這也促使許哲瑜展開對於鑑識系統的探問，當然台灣警政單位是有購買更科學、新穎的系統，不過資料庫來自美國，對於亞洲人的身體與臉孔的數據沒那麼完備，產生出的技術階級落差，使得警方有時得靠較為傳統的方式辦案。

這樣類似人體再現系統的探討也曾出現許哲瑜早期作品中對於「壹傳媒動新聞」的關注，《穿顱透寫》延續著相關討論，找來動新聞後台的技術人員進行訪談，進而理解到新聞製造背後是有個樣板人物的檔案庫，固定的模組能套用在不同角色身上，透過建模、參數換算製造動新聞中的人物、場景。

Photo Credit: 尊彩畫廊提供 《穿顱透寫》，單頻道錄像。

媒體肖像裡的連體與殺手

從與哥哥超展開對話進一步探詢新聞事件背後的製造過程，以及後台技術在歷史與當代社會的相互參照，許哲瑜2019年創作的《副本人》（Single Copy）與新作《事件現場製造》（The Making of Crime Scenes，2022）同樣得到延續。

他將鏡頭聚焦在台灣新聞事件代表人物身上，期望與個案對象進行深入對話、建立信任，避開他們過去習慣在公開媒體發表的主流敘事，繞出原有事件的討論框架。

前者重訪台灣第一對分割成功的「三肢坐骨連體男嬰」——張忠仁、張忠義，透過弟弟張忠義口白搭配場景轉換，游移在他們曾經歷的社會背景中。

當年手術全程直播，醫院還曾找藝術家謝孝德，希望在手術前能為他們的連體進行翻模，但後來沒有成功，主因在當時的材料會對小孩皮膚產生副作用，以及對於動態捕捉的技術尚未成熟，但來到當代則能以醫療用3D掃描技術取代。《副本人》中藝術家為張忠義及其家庭進行了一個數位全家福的翻模，也為他創制了一則特殊的生命寓言。

Photo Credit: 尊彩畫廊提供 《副本人》

後者則以「媒體肖像」概念進行創作，許哲瑜邀請台灣政治史上最大命案「江南案」的殺手之一——吳敦現身說法，除了談這個新聞事件的幕後操作，也串聯起吳敦所參與的台灣電影事業。

《事件現場製造》中許哲瑜透過3D動畫重現命案發生的現場，也回到荒廢的台灣省電影製片廠，嘗試重拍吳敦當年大受歡迎的武俠電影，在影像中交集出一個表面為政治事件，背後卻牽扯著黑幫、僱用劊子手、間諜、電影從業人員間複雜的社會網絡。

Photo Credit: 尊彩畫廊提供 《事件現場製造》，單頻道錄像

物件化過程中的非人視角

展覽中另外兩件作品〈編號314〉（Rabbit 314，2020）與〈一隻綠頭鴨的不尋常死亡〉（The Unusual Death of a Mallard，2020）同樣取自家族的故事，許哲瑜祖母過去在家裡附近的家畜衛生試驗所工作三十幾年，早年對於動物管制沒那麼嚴格，許多人員會將實驗動物帶回家裡，也曾有員工將實驗動物賣給肉商的醜聞事件。

兩件作品以非人的角度思考製成標本或進行實驗的動物軀體，〈編號314〉特別邀請布袋戲操偶師，透過肢體操演進行一場標本動物的仿生行為；〈一隻綠頭鴨的不尋常死亡〉則沿用《副本人》3D掃描技術對於不同家禽進行動態捕捉，還原父親小時候與私人寵物／官方實驗動物互動的魔幻記憶。

Photo Credit: 尊彩畫廊提供 《編號314》，單頻道錄像

Photo Credit: 尊彩畫廊提供 《一隻綠頭鴨的不尋常死亡》，單頻道錄像

回到《畫那顆頭，及其軀體的記事》展名，可以看見本次許哲瑜個展中的每部作品都圍繞著不同事件中人物、動物之頭顱與身體，進行深究、解剖。

如同藝術家在訪問總結到的：「我在觀察一個對象時，我都希望將他們以物件或是雕塑的概念進行思考。製作標本、3D翻模都是軀體進行物件化的過程，如同忠仁、忠義那個曾經存在卻已脫離個體的第三隻腳，能夠外於當事人的敘事框架，以抽離、客觀、非人的視角進行討論。」

Photo Credit: 尊彩畫廊提供

展覽資訊

名稱：畫那顆頭，及其軀體的記事—許哲瑜個展

展期：2022.02.19-2022.03.31

地點：尊彩藝術中心（台北市內湖區瑞光路366號）

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