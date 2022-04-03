《轉動內心的聚光燈，照亮人生更多可能》：日本小孩竟然不怕蟑螂！有的孩子甚至說能看到牠覺得十分感動

文：蘇益賢

大腦神經網路使用說明書

要直接認識大腦思考時用到的神經網路，講解起來會有點硬。在諮商室裡，我發現用另一種「網路」，也就是我們常常上網的「網際網路」來比喻會更好理解。

你用過Google嗎？相信讀者不陌生，據調查，每秒有超過四萬人在上頭搜尋資料。這個已經融入我們日常生活中的「搜尋工具」，巧妙地呼應著我們的大腦思考在做的事。

一般情況下，Google是這樣使用的：

在生活中遇到問題 需要找出答案 打開搜尋引擎 把問題輸入到Google 按下搜尋按鈕

不用幾秒，搜尋引擎就幫忙找到非常多筆的資料。

舉例來說，某天下午三點多，你剛開完會，終於可以吃飯了。身處陌生的台北萬華區，你想知道萬華這一帶有什麼好吃的餐廳，而且是中午不休息的（步驟1、2）。於是，你打開Google，輸入「萬華、美食、下午有開」這幾個關鍵字，並按下搜尋（步驟3、4、5）。Google於是快速列出了數百個想給你參考的選項，協助你能快速解決這個問題。

大腦的思考過程和Google引擎有些地方非常像。我們把大腦思考的過程也列點出來比對一下：

在生活中遇到問題 需要找出答案 大腦接受到訊息 訊息在大腦中運作 按下搜尋按鈕（這步驟不用） 大腦提供你一些建議、想法

有看到Google和你大腦相似的地方嗎？生活中，每當我們遇到困難、煩惱等需要解決的問題時，大腦就會出動，透過思考來幫助我們解決問題。兩個網路都是為了「解決問題」而存在的。

（此處以Google對比大腦思考的過程，對於網頁、Google等技術、細節的說明，無法完全精確、到位描述，目的是為了讓讀者更易理解而精簡化，因此還請網路專家、相關工程師讀者包涵。）

借用剛剛「萬華、餐廳」的例子，我們繼續思考幾個有趣的問題。第一個是：Google是怎麼知道萬華有這些店家的呢？

答案是，Google無時無刻都在「爬（抓取）網頁」。每當有新的網站、網頁被建立後，Google就會去裡面走一圈，並且學習這個網頁裡面的資訊。而這個網頁被學習、被爬過之後，它就變成了Google背後知識資料庫的一部分。下回，有人問Google「萬華」的問題時，Google就能從自己建立的資料庫裡，挑選出與萬華有關的頁面，呈現出來。

這種過程跟大腦思考很像。當我問你：「九乘六是多少」時，你的大腦也正在透過「提取」，判斷這是「乘法」、「數學運算」，從「大腦資料庫」撈出答案，所以你可以成功答出「五十四」。

而大腦裡頭的「資料庫」是怎麼來的呢？是源自於我們在國小時曾經學過的乘法。我們曾經學過、體驗過的事物，都會變成「大腦資料庫」的一部分，變成我們未來遇到問題時，可以請益的資料庫。

不過，Google和大腦還是有地方不一樣的。相較之下，Google是更勤奮的學習者。你正在閱讀這本書的此刻，這本書的訊息也被放上了網路，Google也會爬到這本書的訊息，因此當你在Google上搜尋這本書的書名時，你也能找到這本書。

可是我們的大腦就沒有這麼勤奮了。大腦建立知識資料庫的主要時間點，約莫是在我們求學時期，特別是「童年」的階段。除了學習具體知識之外，大腦也一邊在學習「與自己有關」的知識。好比，我是誰？我是一個怎樣的人？我擅長什麼？我不擅長什麼？我是不是一個值得被愛的人？我應該要表現得很好，才值得被愛等等，這些與自我有關的描述、判斷或規則，幾乎都是在我們童年時期就建立起來的。

但這些判斷、與自己有關的知識，是誰帶給我們的呢？答案多半是我們的照顧者（通常是父母）。對小朋友來說，在接受父母教養的同時，小朋友就一邊在學習各種規則（如聽話才會有飯吃）與各種判斷（如男生力氣比較大）。孩童時期是我們這輩子學習力最驚人的時刻（大腦在孩童時期的發展也是最快速的，不意外吧！）。常有人用「如海綿般的吸水功力」來比喻孩子的學習力。這些小時候學到的知識、規則、邏輯與判斷，都會被我們直接帶到長大的世界，幫助長大的我們應對各種狀況。

剛剛說Google連「現在」都在學習、更新知識。反過來看，大腦其實很常停留在過去的資料庫，沒有隨著時間更新。長大後的我們在使用「大腦資料庫」裡頭的知識時，很少有機會發現：許多我們此刻仍正使用的知識、判斷與準則，其實都是我們「小時候」學到的。而「小時候」這段期間，正是我們這輩子最缺乏「判斷力」的時間。我們只知道學習、吸收，但無法判斷我們學到的東西到底是不是正確的。

很有可能，我們在小時候學到的知識並不精確、不完整，甚至時常偏頗這背後取決於每個人成長的環境、父母的教養風格，在小朋友成長階段時，提供了怎樣的資訊。在下一節，我會用北海道的孩子來進一步說明。

日本小孩竟然不怕「那個」

我曾看過一集日本節目，在外景現場，有一群孩子好奇觀察著一個透明培養箱裡頭的生物。他們喜孜孜看著這個在當地被戲稱為「都市傳說」的生物。有的孩子甚至好奇往盒子靠近，想聞聞牠的氣息。節目裡，孩子聞到味道後說：「唉呀，還真臭呢！」然後彼此哈哈大笑。

這個生物台灣也有，而且是許多人（包含我）心中的夢魘。牠有著咖啡色、閃亮色澤的外表，兩根長長而且一直左搖右晃的鬍鬚，有六隻腳。有的會飛（最可怕的那種），有的只用爬的。夏天特別容易看見牠，尤其是在半夜，你走到廚房，把燈打開的那一刻。你可能會在餐桌上、廚餘桶，又或是洗手槽上看到牠……