與習近平通話近2小時，拜登不只談烏克蘭危機也表示「不支持台獨」

美國總統拜登與中國國家領導人習近平於週五（18日）進行線上對談，由於中國對俄羅斯入侵烏克蘭的立場模糊，似乎既不完全支持也不直接反對，外界期待這場對談能夠幫助解讀中國立場，特別是中國是否向俄羅斯進行軍事與經濟援助。

北京時間週五晚間9點，習近平與拜登的對話正式開始，通話持續了1小時50分鐘。這是拜習自去（2021）年11月第一次線上會議以來再度對話，談話內容涉及烏克蘭危機、中美競爭關係與台灣問題。

雙方首先就烏克蘭局勢交換意見。 美國白宮稍早發布新聞稿，說明拜習此次對談 重點是俄羅斯無端入侵烏克蘭，也稱拜登向習近平詳細說明了美國及其盟友對這場危機的立場，以及美國對俄羅斯入侵烏克蘭所做出的制裁。

拜登也說明了在俄羅斯對烏克蘭城市與平民百姓進行致命攻擊時，中國若向俄羅斯提供物質援助所產生的影響與後果。拜登強調，他支持以外交途徑來解決這場危機。

Biden Urges Xi Not to Aid Russiahttps://t.co/glkpwbuEF8 — Jim (@JimLHorn1) March 18, 2022

習近平則表示，烏克蘭局勢發展到這個地步，是中方不願看到的， 中國 願向烏克蘭和受影響的其他國家進一步提供人道主義援助，也表示各方應該共同支持俄烏對話談判，「談出結果、談出和平」， 美國和北約應與俄羅斯開展對話，解開烏克蘭危機的背後癥結，化解俄烏雙方的安全憂慮。

習近平說， 「一個巴掌拍不響」、「解鈴還須繫鈴人」，關鍵是當事方要展現政治意願， 當務之急是繼續對話談判，避免平民傷亡，防止出現人道主義危機，早日停火止戰。 長久之道在於大國相互尊重、摒棄冷戰思維、不搞陣營對抗，逐步構建均衡、有效、可持續的全球和地區安全架構。

Photo Credit：AP / 達志影像 準備搭乘火車逃離基輔的烏克蘭民眾。

習近平也呼籲拜登，作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，「我們不僅要引領中美關係沿著正確軌道向前發展，而且要承擔應盡的國際責任，為世界的和平與安寧作出努力」。

不過，美國在聯合國安全理事會25日提出決議案，譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並要求俄軍「立刻、完全、無條件撤出烏克蘭境內」，中國當時投了棄權票，該提案最後遭到具否決權的俄國否決。

《路透社》指出，本次對話中，習近平雖呼籲北約與俄羅斯對談，但仍未因入侵烏克蘭指責俄羅斯。

習近平：中美還沒有走出美國上一屆政府製造的困境

針對中美之間的競爭關係，白宮聲明指出，兩位領導人同意保持開放的溝通管道的重要性。另外拜登 重申，美國對台政策沒有改變， 並強調美國繼續反對任何單方面改變現狀。

不過根據《新華社》，拜登於對話中重申，美國不尋求與中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意與中國發生衝突。 美方願與中方坦誠對話，加強合作，堅持一個中國政策，有效管控好競爭和分歧，推動美中關係穩定發展。

習近平則說，拜登上述表態他 十分重視，也說：

「 中美關係還沒有走出美國上一屆政府製造的困境，反而遭遇了越來越多的挑戰， 特別是美國一些人向台獨勢力發出錯誤信號，這是十分危險的。台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。 希望美方予以足夠重視。 中美關係之所以出現目前的局面，直接原因是，美方一些人沒有落實我們兩人達成的重要共識，也沒有把總統先生的積極表態落到實處。 美方對中方的戰略意圖作出了誤讀誤判。」

習近平強調，中美過去和現在都有分歧，將來還會有分歧。 關鍵是管控好分歧。並稱「 一個穩定發展的中美關係，對雙方都是有利的」。

俄羅斯求援，中國決定牽連未來十年與西方關係

拜習會之前，英媒《金融時報》與美媒《路透社》引述美國官員，稱中國正在權衡是否向俄羅斯提供軍事或經濟援助，俄羅斯已提出請求，因為其軍隊在烏克蘭遭受重大損失。 美國官員不認為中國願向俄羅斯提供坦克或戰機等大型攻擊性武器，比較有可能發送食物、彈藥或監視設備等較小的物品。

如果中國願意援助俄羅斯，它可能會在未來幾十年內削弱其與西方的關係。

不過，中國駐美大使館發言人劉鵬宇日前被問及中國是否援助俄羅斯時，稱他 「從未聽說」俄羅斯提出這類要求。中國外交部發言人趙立堅則稱這些說法是來自美國的「假消息」。

《CNN》認為，中國國家領導人習近平將在今年秋天中國共產黨第20次全國代表大會上迎來第三個任期，在這樣重要的一年裡，習近平會特別注意美方實施二級制裁帶來的經濟風險。《CNN》援引中國官方數據， 去年歐盟與中國的貿易額超過8000億美元，美中貿易額超過7500億美元，而中國與俄羅斯的貿易額則略低於1500億美元。

白宮發出的新聞稿，拜登此次與習近平對談內容，與 美國國務卿布林肯會前陳述內容相去不遠。布林肯週四表示，拜登 將會明確告訴習近平，中國將對任何支持俄羅斯侵略的行為承擔責任，「我們將毫不猶豫地讓他付出代價。」

拜習對談前，中國最新航艦駛過台灣海峽

而在拜習對談之前，根據《路透社》消息，中國最新航艦山東號在18日早上10時30分左右，現蹤在金門西南方約30海浬處，有民航機的乘客拍到山東號的照片，山東號甲板上沒有飛機，向北航行穿過台灣海峽。

山東號駛過台灣海峽的時間點大約是拜登與習近平通話前12小時。消息人士以「挑釁」形容山東號航行與拜習通話時間點如此之接近。

EXCLUSIVE: China sailed its aircraft carrier Shandong through the sensitive Taiwan Strait, shadowed by a U.S. destroyer, just hours before the Chinese and U.S. presidents were due to talk https://t.co/eTki8T9MaS pic.twitter.com/X4h8DL6pNZ — Reuters (@Reuters) March 18, 2022

另一方面，消息人士稱，美軍「芮爾夫強生號」驅逐艦（USS Ralph Johnson，DDG-114）尾隨在山東號後。

台灣國防部證實了山東號通過，但沒有提供任何細節，只表示「完全掌握」了中國船隻和飛機在台灣海峽的活動。

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會答覆媒體詢問時表示，相關問題應洽詢中國國防部，山東艦自有例行訓練安排，不應把此事與美中領袖通話連結。

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