沙克爾頓爵士去世百年後，南極探險船「堅忍號」被發現完美保存在一萬呎深冰海裡

文：Yi-ching Kuai

一世紀以前極地探險家歐內斯特・沙克爾頓（Ernest Shackleton）帶領「堅忍號」進行的南極之旅，被譽為史上最史詩的探險。然而，南極的冰川吞沒了沙克爾頓的船，直到現在，研究人員在一萬呎深的冰水中，發現了保存完好的「堅忍號」殘骸。

一組海洋考古學家、工程師和其他科學家，使用破冰船和水下無人機，在南極半島附近的威德爾海（Weddell Sea）底部定位沉船。

福克蘭海事遺產信託基金（Falklands Maritime Heritage Trust）的探險隊「堅忍號22」於3月9日宣布了此一發現。

殘骸的照片和影片顯示，三桅木船完好如初，船尾仍然釘著貼金箔的「堅忍號」字樣，船的漆木舵仍然矗立，彷彿船長隨時可能回來掌舵。

「這是我迄今見過最好的木製沉船。」探險主任門森・邦德（Mensun Bound）說。邦德指出，沉船仍然直立，未沒入海床，「並且處於保存完好的狀態。」

未參與這次探險的海洋考古學家史蒂文・施萬克特（Steven Schwankert）說，這是在「世界上最具挑戰性的環境」中的「巨大發現」。

不敵冰層擠壓沉沒，堅忍號被冰寒深海完美保存

又深又暗，陽光無法穿透的一萬呎深水域，加上極寒的低溫和冰層，阻礙了過去的搜索行動，但也解釋了為什麼沉船保存狀況如此之好。

施萬克特說，威德爾海的底部是「對所有東西都非常不友善的環境——特別是細菌、蟎蟲和食木蠕蟲，不然的話牠們肯定會在木頭船骸上大嚼特嚼。」

堅忍號22探險隊於2月初從南非開普敦出發，乘坐一艘能夠突破一公尺厚冰層的破冰船。

探險團隊包括100多名研究人員和船員，他們部署了水下無人機，在堅忍號於1915年沉沒地區的海底搜索了兩週。

探險隊隊長約翰・希爾斯（John Shears）說：「我們發現堅忍號，創造了極地歷史，並成功完成了世界上最具挑戰性的沉船搜索。」

英國探險家沙克爾頓從未實現成為第一個通過南極點、首位穿越南極洲人類的野心。事實上，他從未踏足南極大陸。

樸茨茅斯大學（University of Portsmouth）的海洋考古學家安・科茨（Ann Coats）說：「雖然堅忍號是設計能夠抵抗浮冰的碰撞並突破浮冰，但堅忍號無法承受被厚重的海冰擠壓。」

沙克爾頓本人在日記中指出了這項努力困難重重。「終於在下午5點左右迎來結局，她（堅忍號）注定要完了，世上沒有任何出自人類雙手打造的船可以承受這種壓力。」

「世間最偉大的領導者」逆境決策拯救全員

根據沙克爾頓的日記，在船沉入冰冷的3000公尺深海水中消失以前，沙克爾頓的船員將食物和其他補給品裝入三艘救生艇逃生，並在浮冰上安營紮寨，用雪橇犬運送補給品。

沙克爾頓和船長弗蘭克・沃斯利（Frank Worsley），隨後乘坐一艘7公尺長的船，穿越1287公里的危險冰冷水域，前往偏遠的捕鯨社區南喬治亞島（island of South Georgia）尋求幫助。成功的求援之行被認為是英勇的壯舉。雖然沙克爾頓的探險沒有成功，但他在悲劇迫在眉睫時所展現出的果敢決斷，至今仍被視為在困境中領導的典範。

南極洲冰架和洋流變暖研究任務回國的哥德堡大學（University of Gothenburg）極地研究員安娜・瓦林（Anna Wahlin）說：「沙克爾頓非常擅長事前策劃和臨場反應——我有一種感覺，假如今天的極地探險者遇上與他當時同樣的經歷，大概無法存活。」

她說，在南極洲「所有東西不是灰就是白」，不過幾週時間，探險者就「開始懷念土壤的味道、在森林裡行走、聽鳥兒鳴叫、看到綠色的東西。」

南極條約保護古蹟，「堅忍號」將不被打擾

在沙克爾頓於1922年去世一個世紀後，尋找堅忍號的探險開始了。陪同研究人員的英國歷史學家和廣播員丹・斯諾（Dan Snow）在推特上說，沉船的發現發生在「沙克爾頓下葬的100年後」。

根據已經有60年歷史、旨在保護南極地區環境的《南極條約》，這艘船會作為歷史古蹟受到保護。

研究人員拍攝了殘骸，但沒有打撈任何東西，也沒有任何接觸。他們希望用雷射光掃描，創建可以在巡迴展覽和永久博物館展覽中展示的船骸3D模型。

探險隊的邦德在部落格中寫到：「我們想，沙克爾頓會以我們為驕傲。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航