埃及發動「對植物的戰爭」：開羅人滿為患大興土木，綠地古蹟面臨浩劫

文：Yi-ching Kuai

幾個月前，舒克里・阿斯馬爾（Choucri Asmar）下定決心不放棄希望，帶領一群居民在他所在的開羅社區，進行了「保護樹木和平抗議」。

埃及政府計畫推動都市更新，讓歷史悠久的開羅改頭換面。清理一條長滿榕樹、相思樹和棕櫚樹的大道，即是都更計劃的一環。

阿斯馬爾說：「這就像一場對植物發動的戰爭。」

重建經濟大興土木，綠地古蹟浩劫

阿斯馬爾住在赫利奧波利斯（Heliopolis），赫利奧波利斯是開羅的老社區之一，一些開羅最重要的20世紀初期建築都在這裡。

阿斯馬爾和赫利奧波利斯的居民為尼赫魯街（Nehru Street）兩旁的樹木編號，並以埃及著名人物的名字命名。五天後，警方拆除了居民掛上去的標示，阿斯馬爾收到了安全官員的警告。目前這些樹暫且存活下來，但附近許多其他樹木都沒有倖存，被鋸成碎片用卡車拖走。

旁邊的公園甚至有一部分夷為平地，用來豎立一座紀念開羅公路和高速公路發展的石碑。附近一座可追溯至20世紀初的公共花園被拆除，為了建新街道和國有加油站。

阿斯馬爾說，在2019年8月至2020年1月期間，赫利奧波利斯估計失去了近40公頃的綠地：「從那時起我們就停止計算了，但失去了更多。」他描述了在曾經熟悉的街道上迷失方向的感覺。

人口密度世界最高，交通問題棘手

開羅約有2000萬人口，分佈在約648平方公里的土地上，從西部的吉薩金字塔跨過尼羅河，延伸到東部的新現代開發區，是世界上人口密度最高的城市之一。

40公頃，相當於73個足球場，而這還只是一個社區所失去的綠地。赫利奧波利斯的面積不超過首都的五分之一。

埃及在將在今（2022）年11月，在紅海度假勝地沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh）舉辦第27屆聯合國氣候大會（COP27）時，埃及的環境記錄也受到國際的矚目。

記者針對城市綠地喪失一事聯繫埃及環境部的官員，但並無獲得回應。其他官員表示，更好的道路將改善交通，並承諾新的開發計劃將包括大型公園，並儘可能多種植植被。

政府媒體宣布的一項計劃是在歷史中心建立一個公園，其中包括一個大型考古區。

開羅的大部分都市計畫和新高速公路，目的都在於服務郊區正在建設的新首都。這是總統阿卜杜勒・法塔赫・塞西（Abdel Fattah el-Sisi）的旗艦大型建設計劃，他說自己是在多年的政治動蕩之後重建經濟。

近年來，民間團體在開羅的不同地區如雨後春筍般湧現，試圖保護這座城市的特色。

2011年，赫利奧波利斯遺產計劃（Heliopolis Heritage Initiative）成立，阿斯馬爾是其中一員。

工程事前無環評，環境律師提訴訟

莎拉・里法特（Sarah Rifaat）的住所，距離梅薩哈廣場（Mesaha Square）只要步行5分鐘，是高樓林立的吉薩（Giza）一處罕見綠樹成蔭的地方。幾個月前，她被一段堆高機夷平廣場花園的影片嚇到了，她加入了一個WhatsApp群組，群組內居民對失去綠地表達擔憂。居民組織了請願活動，但夷平花園鋪路的工程仍持續。

她說：「有種與樹木的集體感情連結，是我以前從沒見過的。」

護樹人士取得了一些勝利，包括停止對市中心扎馬雷克（Zamalek）地區的公園「魚園」（Fish Garden）的商業重建。里法特也看到了城市官員發起的一些都市改善，但她表示難以究責決策者。

她說，開羅人正在努力適應一個瞬息萬變的城市，許多公共空間已被佔用或商業化。里法特認為，隨著埃及公民社會的空間不斷縮小，保護社區已成為抗議的最終形式。

在全市居民團體的支持下，環境律師艾哈邁德・埃爾塞迪（Ahmed Elseidi）正在埃及最高行政法院進行訴訟，希望能迫使政府重新種樹並保護開羅僅存的綠地。

他說，法律要求政府對像這樣撕裂許多舊街區的高速公路建設，必須徵詢民意、評估環境影響。他補充，法律保護綠地，將樹木指定為公共財產。

埃爾塞迪說，他提交的文件顯示，在包括赫利奧波利斯在內的任何道路施工計劃，事前都沒有進行環境研究。

開羅大學植物學教授雷姆・哈迪（Rim Hamdy）表示，某些種類的樹木可能會從城市街道上消失。吉薩街道上曾經有過35種澳洲尤加利樹，但有數十種已被砍伐。她說，就連附近農業部的苗圃也被夷平了。

19世紀的遺產成為城市特色，護樹運動顯露階級差異

許多樹種和公共花園是埃及19世紀統治者的遺產。他們在重建開羅時，種植了數千棵樹。他們引進的植物，包括紫色藍花楹和紅鳳仙花，都成為開羅街道的標誌。

哈迪計劃向當局請願，允許她修剪和保護一棵在她任教大學外的百年無花果樹。

在以綠樹成蔭的廣場和別墅而聞名的馬迪（Maadi）地區，樹木愛好者協會（Tree Lovers Association）是開羅最古老的社區團體。

協會成員薩米亞・澤頓（Samia Zeitoun）表示，政府已經回應了一些公眾對開發案的投訴。她點出開羅人滿為患的問題，城市人口每天都增長數千人。她說：「開羅喘不過氣，政府要打開氣管是個大挑戰。」

在埃及準備舉辦聯合國氣候大會之際，護樹人士表示，綠色空間有助於降低開羅的嚴重污染，並降低城市地區夏季炎熱的氣溫。