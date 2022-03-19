【東南亞週報】印尼新首都努山達拉正式動工、泰緬第二座友誼大橋遭破壞、越南重開邊境

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第162期，為讀者挑選2022年3月12日至3月18日期間，有關印尼、馬來西亞、新加坡、緬甸、泰國與越南的六則東協區域大事。

印尼｜印新首都努山達拉 正式動工

印尼總統佐科威本週出席新首都努山達拉工程動工典禮，佐科威指出，整體工程預計將費時15至20年，為 印尼2045願景 （Vision of Indonesia 2045）重要的一環。

總統佐科威在2019年4月拍板，將首都從雅加達遷移至爪哇島外，新首都將設於東加里曼丹省，北佩納揚巴塞爾縣（North Penajam Paser）和庫塔卡塔內加拉縣（Kutai Kartanegara）的區域，而後在今年1月宣布，新首都將命名為努山達拉（Nusantara）。

原預計去年開始新都興建工程，2024年起陸續進行遷都，因新冠肺炎疫情而暫緩。本週，佐科威總統及各省省長前往努山達拉參加動工典禮，典禮上舉行了將來自全國34個省分的泥土和水混合的儀式，象徵全國團結一致。典禮結束後，佐科威與第一夫人並在努山達拉 露營一晚 。

新都努山達拉占地5萬6180公頃，將分階段施工。第一階段優先興建中央政府單位，包含總統府與公務人員宿舍。預計在 2023年底 ，6萬名公務員將從雅加達移居至此。佐科威指出，政府預計整體工程將花費 15至20年 。遷都工程也引發環保團體的隱憂，擔心將會破壞東加里曼丹的原始森林。此外，日本軟銀集團也在3月11日宣布對遷都計畫 撤資 ，集團並未對撤資原因多加透露，但表示未來會透過軟銀願景基金持續投資印尼的企業。

馬來西亞｜柔佛州選舉 國陣取得壓倒性勝利

國陣（Barisan Nasional）在3月12日的柔佛州選舉贏得40個議席，取得壓倒性勝利，成功以超過三分之二議席優勢重新執政該州。國陣是由巫統（UMNO）、馬華公會（MCA）和國大黨（MIC）組成的政黨聯盟。不過，此次選舉的投票率僅有54.92%，相比上屆選舉的74.5%，落差甚大。

原掌握27席的希盟（Pakatan Harapan），在此次選舉中僅贏得12席。該政黨聯盟中以行動黨（DAP）損失最少，原掌握的14席中僅丟失4席。公正黨（PKR）和誠信黨（AMANAH）在此次選舉中各贏得1席。值得一提的是，此選舉初次登場的大馬民主聯合陣線（MUDA），與希盟合作出戰部分選區，贏得1席。

另一方面，由馬哈迪（Mahathir Mohamad）領導的祖國鬥士黨（PEJUANG），在成立以來首次參選，卻無法在任何議席突圍而出。慕尤丁領導下的國盟（Perikatan Nasional）在選舉中競選所有56個議席，但僅贏得3席。

國陣在此次選舉中的勝利，超越了其原預計之結果。此為國陣在2021年11月的馬六甲州選舉之後，又一大勝利。國陣的盟友：砂拉越政黨聯盟（GPS），在2021年12月的砂拉越州選舉幾乎大獲全勝，亦可算為國陣的勝利。隨著國陣接連在州選舉中取得佳績，解散國會以促發全國大選的呼聲愈發強烈。

（國陣支持者在本次柔佛州選舉的拉票影片）

新加坡｜俄烏戰爭持續 星國外長：希望中國發揮對俄影響力

新加坡外交部長維文在出席第七屆彭博社東協商業峰會期間，於3月15日接受該媒體記者採訪表示，盼中國利用該國對俄羅斯的影響力幫助結束俄烏戰爭，「現在最重要的是中國採取的決定和行動」。

維文認為，俄國入侵烏克蘭也許是比1989年柏林圍牆倒塌更重要的時刻。他表示，中國對俄羅斯在政治、經濟及外交上擁有巨大影響力，希望北京能以中國特色的方式悄悄地、謹慎地但有效地對俄發揮影響力，「這是否是我一廂情願的想法，我們將在接下來的幾天和幾週內看到」。

對於新加坡為東南亞第一個對俄羅斯祭出制裁的國家，維文表示，俄國入侵烏克蘭是一個「惡劣的行為且是危險的先例」，此舉踐踏了領土完整、主權和獨立的概念，「我們覺得這是我們必須表明立場的時候，不是因為我們站在哪一方，而是這些原則對像新加坡這樣的小城邦國家來說至關重要」。

在訪談中，維文也提到，東協旨在成為一個開放、包容的組織，專注於貿易、經濟整合，並具包容性，同時也願意擴大與超級大國在內等所有夥伴國家的合作，東協對軍事聯盟不感興趣。

（新加坡外長維文3月15日接受彭博社採訪。）

緬甸｜聯合國報告指責緬甸軍方構成危害人類罪 籲國際社會作出回應

聯合國人權辦公室3月15日表示，自去年緬甸發生政變以來，至少有1600人被安全部隊及其附屬機構殺害，超過1萬2500人被拘留。聯合國在其人權報告中指出，緬甸軍方有系統地犯下侵犯人權的行為，其中許多行為構成戰爭罪和危害人類罪。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）15日表示，安全部隊公然無視人類生命，對人口稠密地區發動空襲並使用重型武器，故意針對平民，許多受害者被擊中頭部、被燒死、被任意逮捕、遭受酷刑或被用作人體盾牌。巴切萊特敦促國際社會採取「有意義的行動」。她表示：「緬甸人民遭受的違反國際法的行為如此駭人聽聞，其廣度和規模要求國際社會作出堅定、統一和堅決的回應。」

目前，國際社會斷緬甸軍政府的金援以加強施壓，例如，歐盟禁止境內企業和個人提供資金給緬甸石油和天然氣公司（MOGE），並凍結其在歐盟的資產；作為緬甸最大天然氣田亞達納（Yadana）的大股東法國道達爾（TotalEnergies）1月表示，6個月內會撤離緬甸；美國能源巨擘雪佛龍（Chevron）也考慮退出。



但相較之下，亞洲能源業者較不願放棄在緬甸的利益。於緬甸西海岸瑞（Shwe）天然氣田持股達51%的南韓浦項國際股份有限公司（Posco International）表示，停止該氣田的開發將影響對緬甸電廠的燃料供應，傷害到人民；泰國油氣探勘公司（PTT Exploration and Production）14日也宣布接手道達爾的亞達納氣田業務；緬甸還能透過管線出口天然氣至泰國和中國，兩國也都不考慮對出貨設下重大限制。亞洲能源業者持續在緬甸營運，引起外界憂心制裁力道被弱化。