2022/03/19,
歐洲

【圖輯】中世紀屹立至今的羅馬尼亞修道院，在暴雪中對烏克蘭難民敞開雙臂

【圖輯】中世紀屹立至今的羅馬尼亞修道院，在暴雪中對烏克蘭難民敞開雙臂
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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在羅馬尼亞東北部，東正教教區在各修道院和教會的房屋中提供了數百張床位。他們還在靠近烏克蘭邊境的錫雷特（Siret），以及鄰近的火車站有常駐人員，包括講烏克蘭語或俄語的神父和修士，提供食物和幫助。

75歲的斯維特拉娜（Svetlana）和她的家人，來自烏克蘭中部的克利福洛（Krivoy Rog），他們到達羅馬尼亞東北部、白雪覆蓋的普特納修道院（Putna Monastery）時，已經趕了四天的路。

居住在偏遠的15世紀羅馬尼亞東正教修道院（Romanian Orthodox monastery）的神職人員們，向斯維特拉娜一家敞開大門，自從俄羅斯2月24日開始入侵烏克蘭以來，數以百萬計的人地逃離烏克蘭。至3月18日，超過50萬人進入羅馬尼亞。

斯維特拉娜和她的女兒安娜（Anna）、六歲的孫子馬克沁（Maksim）以及另外兩位親戚，一起離開了家鄉。安娜的丈夫和她的兩個兄弟姐妹留了下來，幫助進行救援。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

斯維特拉娜說：「很抱歉不得不與家人分開。現在我們感到恐懼和困惑，我們不知道下一步該做什麼。」

當斯維特拉娜哭泣時，神父索卡（Gherasim Soca）靜靜地擁抱並安慰她。村民們冒著暴風雪參加了一個儀式，修士們在這座大石頭教堂裡，用閃閃發光的聖像為烏克蘭人民祈禱。

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神父索卡安慰著斯維特拉娜｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

神父索卡說：「大多數人希望儘快到達他們的最終目的地，通常是更西部的某個地方，如果可以的話，他們會選擇在烏克蘭邊境城鎮附近過夜。」

「普特納有點偏遠，但對於那些不趕時間的人來說，這裡空間很足夠，每個避難的家庭都可以有自己的房間。我看到他們去教堂祈禱，得到安慰，這很有幫助。」

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神父米哈爾（Mikhail，左）為烏克蘭難民發放食物｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

超過50萬烏克蘭人逃往羅馬尼亞，那裡有數千名志願者、教堂、非政府組織和政府機構，提供食物、住所、衣服和交通工具。

在羅馬尼亞東北部，東正教教區在各修道院和教會的房屋中提供了數百張床位。他們還在靠近烏克蘭邊境的錫雷特（Siret），以及鄰近的火車站有常駐人員，包括講烏克蘭語或俄語的神父和修士，提供食物和幫助。

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神父們在邊境的接待帳棚，討論物資分配｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

教區發言人亞歷山大・弗拉維安・薩瓦（Alexandru Flavian Sava）神父說：「大部分烏克蘭人都去了在國外的親戚家。對他們來說，繼續前進比在如此靠近邊境的地區停留，更令他們安心。」

索卡神父說，到目前為止，大約有100人在普特納避難，其中大多數是婦女和兒童。

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神父在整理物資｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

其中一對夫婦帶著他們的孩子，從烏克蘭的伊凡－法蘭科夫（Ivano-Frankivsk）出發。這位父親用他的雙重羅馬尼亞護照離開，因為烏克蘭符合徵兵年齡的男子不允許離開。

「我們有一個小女兒，之所以選擇離開，是因為擔心我們和她的安全。」這位不願透露姓名的父親說，他們來普特納是為了休息，然後再往更西邊跑，因為曾經來過這裡。

「我們之所以害怕，是因為不知道最終的結果會怎樣。」

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不願具名、帶著女兒出桃的烏克蘭夫妻｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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