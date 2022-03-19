莫斯科官方稱20萬人慶兼併克里米亞8週年，普亭：「這個國家已很久沒有看到這樣的團結了」

當俄羅斯轟炸烏克蘭境內多個城市時，俄羅斯首都莫斯科今（18）日正歡慶兼併克里米亞8週年，總統普亭罕見的現身盧日尼基體育場，在數萬名揮舞國旗的俄羅斯人面前發表演說，稱在烏克蘭進行的「特別軍事行動」是為結束該地區的種族滅絕。

週五，可容納8萬多人的盧日尼基體育場擠滿了支持者，這裡曾在2018年舉辦世界盃足球賽，如今擠滿了揮舞著俄羅斯國旗的愛國者。 官方聲稱有超過20萬人聚集在體育場，雖然無法證實這個數字，但不只體育場擠爆，場外也有大量人群。 許多人身穿帶有字母「Z」的上衣，該字母是俄軍避免砲擊自己人的識別符號，在俄羅斯入侵烏克蘭後，字母「Z」也成了俄羅斯愛國者支持俄烏戰爭的象徵。

Putin riempie lo stadio Lujniki per festeggiare l’anniversario dell’annessione della Crimea e la guerra all’Ucraina



Ormai è un pauroso Nazionalismo estremista russo, anni trenta, spontaneo o meno che sia

pic.twitter.com/PYX7CzUMto — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) March 18, 2022

俄羅斯最高領導人普亭在眾人高呼「俄羅斯、俄羅斯」的歡呼聲中現身舞台，這是在2月24日入侵烏克蘭以來首次公開露面。他身穿高領毛衣與義大利品牌諾悠翩雅（Loro Piana）的羽絨衣，據稱要價150萬盧布。

「這個國家已經很久沒有看到這樣的團結了」，普亭站在 體育場中央舞台上發表演說， 舞台 佈滿了 上面寫著「為了俄羅斯」、「為了一個沒有納粹主義的世界」等口號的布條，後者是俄羅斯出兵烏克蘭的主旋律—為了解救烏克蘭「去納粹化」。

Putin is holding his speech on a Moscow stadium on 8th anniversary of Crimea annexation. The slogans behind him are "For the world without Nazism" and "For Russia" (with Z sign). This "world" wording is very important. This means, Russia dreams on a war against the whole world. pic.twitter.com/5JAiRIvQu3 — Sergej Sumlenny (@sumlenny) March 18, 2022

普亭說，俄羅斯在2014年 做了正確的事情，「將克里米亞從隸屬另一個國家的屈辱狀態中拯救出來」。他接著 慷慨激昂地為俄羅斯在烏克蘭的軍事行動辯護，稱有必要保護烏克蘭東部頓巴斯地區的民眾免受所謂的「種族滅絕」：

「這真的是種族滅絕。 阻止這場滅絕，是特殊軍事行動的目標。」

普亭說， 在烏克蘭的行動是必要的，因為美國正在利用該國威脅俄羅斯。他也提到， 烏克蘭民眾歡迎俄羅斯部隊的進入。

Putin hailed the 8th anniversary of the annexation of Crimea from Ukraine, calling Russia's invasion of the country necessary to prevent "genocide."



Authorities said 200,000 people gathered for the rally in Moscow, but that figure could not be verified pic.twitter.com/wy4Uzl4FFN — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 18, 2022

「我們知道我們需要做什麼，如何去做以及付出什麼代價。我們絕對會完成我們所有的計劃。」普亭說。

普亭也稱讚 在烏克蘭展開「特殊軍事行動」的俄羅斯士兵，展示了俄羅斯的團結。還 特別引用了《聖經》中的一段話，「沒有比為朋友放棄靈魂更偉大的愛了」 。

不過，當普亭在舞台上講話時，俄羅斯電視台突然中斷普亭的演說，畫面切換到之前預錄的愛國歌曲片段，但後來又回復正常。克里姆林宮後來說這是技術故障的原因。

自1991年蘇聯解體、烏克蘭獨立以來，克里米亞成為烏克蘭的一部份，不過島上的俄羅斯民族不滿，2014年自行宣布獨立，並透過公投決定加入俄羅斯，雖然烏克蘭政府、美國、歐盟以及大部分國家並不承認此公投結果，但普亭在同年3月18日簽署了法令，承認克里米亞為主權國家。

雖然體育館擠滿人潮，不過不少公務員據說是被命令參加這場集會，如果他們不來，恐怕會失去他們的工作。《BBC》採訪現場的一些學生，他們說如果來參加集會可以休息 一天。一些學生甚至不知道活動目的是為支持烏克蘭戰爭， 更多的人則是 不想被拍攝或回答問題。

Under slogans of ‘Russia, Donbas, Crimea’ & ‘For a world without Nazism’ Russia’s Olympic champions have been wheeled out for anniversary rally for Crimea’s annexation. Some don’t look too happy. State employees reportedly were bussed in & told they’d be fired if they didn’t go. pic.twitter.com/dq4IoN2Kk1 — Emma Burrows (@EJ_Burrows) March 18, 2022

自2月24日入侵烏克蘭以來，俄羅斯的異議份子處境變得更加危險， 上千人因抗議戰爭時被拘留。 普亭週三（16日）在電視發表演說，表示西方國家試圖分裂俄羅斯社會，利用不忠的俄羅斯人組成「第五縱隊」以製造社會動亂，要造成俄羅斯的毀滅。普亭說，俄羅斯將抵制這樣的行為，並透過「一種社會自然和必要的『自我淨化』，來強化我們的國家」。他稱俄羅斯人「永遠能夠把真正的愛國者跟人渣跟叛徒區別開來」。

烏克蘭總統澤倫斯基：我們需要更多武器

在俄羅斯歡慶兼併克里米亞的同時，俄軍週五在烏克蘭境內擴大轟炸範圍，襲擊了烏克蘭第二大城市哈爾科夫，當地一所學校遭到襲擊，造成1人死亡、11人受傷；烏克蘭東部城市克拉馬托爾斯克也遭到砲擊，據稱已造成2人死亡、6人受傷。

另外在利沃夫（Lviv），這座距離波蘭邊境不遠的西部城市，俄軍向機場附近發射6枚導彈，幾枚導彈擊中了一家飛機維修廠，目前沒有人員死亡。

Russia launched missile strikes near an airport in Lviv on Friday, a strategic Ukrainian city not far from the Polish border that had until now largely been spared from the relentless bombardment witnessed across much of the country during the war https://t.co/RXIhXGVGBp — CNN International (@cnni) March 18, 2022

而週三受到轟炸的馬里烏波爾劇院，搜救行動仍在進行，到週五為止已有130人獲救，但烏克蘭總統澤倫斯基表示，仍有 數百人仍在廢墟中等待救援。

澤倫斯基也對西方領導人喊話，如果不給烏克蘭先進武器，將無法拯救烏克蘭成千上萬的人民，是這將是西方「道德上的敗壞」。

「我們沒有 導彈防禦系統，沒有足夠的戰鬥機。」這位絕望的烏克蘭領導人表示，「俄羅斯的導彈不會被他們（指西方國家）想賣給我們的獵槍打敗。」

聯合國人權辦公室週五表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，至少有816人喪生，1333人受傷。

為哀弔死者，利沃夫市中心週五陳列了109輛空的嬰兒車，象徵俄羅斯入侵烏克蘭期間喪生的兒童人數。

109 kids have been killed by Russians since the day one of full-scale Russian invasion of Ukraine.



Empty prams on Rynok Square in Lviv today symbolize their lives. This is a terrible price of war that Ukraine is paying today. pic.twitter.com/3qfU5VhhKG — Mary Kravchenko 🇺🇦 (@sea_inside3) March 18, 2022

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責任編輯：黃筱歡

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