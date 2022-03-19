莫斯科官方稱20萬人慶兼併克里米亞8週年，普亭：「這個國家已很久沒有看到這樣的團結了」
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在俄羅斯歡慶兼併克里米亞的同時，俄軍週五在烏克蘭境內擴大轟炸範圍，烏克蘭總統澤倫斯基對西方領導人喊話，如果不給烏克蘭先進武器，將無法拯救烏克蘭成千上萬的人民，是這將是西方「道德上的敗壞」。
當俄羅斯轟炸烏克蘭境內多個城市時，俄羅斯首都莫斯科今（18）日正歡慶兼併克里米亞8週年，總統普亭罕見的現身盧日尼基體育場，在數萬名揮舞國旗的俄羅斯人面前發表演說，稱在烏克蘭進行的「特別軍事行動」是為結束該地區的種族滅絕。
週五，可容納8萬多人的盧日尼基體育場擠滿了支持者，這裡曾在2018年舉辦世界盃足球賽，如今擠滿了揮舞著俄羅斯國旗的愛國者。官方聲稱有超過20萬人聚集在體育場，雖然無法證實這個數字，但不只體育場擠爆，場外也有大量人群。許多人身穿帶有字母「Z」的上衣，該字母是俄軍避免砲擊自己人的識別符號，在俄羅斯入侵烏克蘭後，字母「Z」也成了俄羅斯愛國者支持俄烏戰爭的象徵。
俄羅斯最高領導人普亭在眾人高呼「俄羅斯、俄羅斯」的歡呼聲中現身舞台，這是在2月24日入侵烏克蘭以來首次公開露面。他身穿高領毛衣與義大利品牌諾悠翩雅（Loro Piana）的羽絨衣，據稱要價150萬盧布。
「這個國家已經很久沒有看到這樣的團結了」，普亭站在體育場中央舞台上發表演說，舞台佈滿了上面寫著「為了俄羅斯」、「為了一個沒有納粹主義的世界」等口號的布條，後者是俄羅斯出兵烏克蘭的主旋律—為了解救烏克蘭「去納粹化」。
普亭說，俄羅斯在2014年做了正確的事情，「將克里米亞從隸屬另一個國家的屈辱狀態中拯救出來」。他接著慷慨激昂地為俄羅斯在烏克蘭的軍事行動辯護，稱有必要保護烏克蘭東部頓巴斯地區的民眾免受所謂的「種族滅絕」：
「這真的是種族滅絕。阻止這場滅絕，是特殊軍事行動的目標。」
普亭說，在烏克蘭的行動是必要的，因為美國正在利用該國威脅俄羅斯。他也提到，烏克蘭民眾歡迎俄羅斯部隊的進入。
「我們知道我們需要做什麼，如何去做以及付出什麼代價。我們絕對會完成我們所有的計劃。」普亭說。
普亭也稱讚在烏克蘭展開「特殊軍事行動」的俄羅斯士兵，展示了俄羅斯的團結。還特別引用了《聖經》中的一段話，「沒有比為朋友放棄靈魂更偉大的愛了」。
不過，當普亭在舞台上講話時，俄羅斯電視台突然中斷普亭的演說，畫面切換到之前預錄的愛國歌曲片段，但後來又回復正常。克里姆林宮後來說這是技術故障的原因。
自1991年蘇聯解體、烏克蘭獨立以來，克里米亞成為烏克蘭的一部份，不過島上的俄羅斯民族不滿，2014年自行宣布獨立，並透過公投決定加入俄羅斯，雖然烏克蘭政府、美國、歐盟以及大部分國家並不承認此公投結果，但普亭在同年3月18日簽署了法令，承認克里米亞為主權國家。
雖然體育館擠滿人潮，不過不少公務員據說是被命令參加這場集會，如果他們不來，恐怕會失去他們的工作。《BBC》採訪現場的一些學生，他們說如果來參加集會可以休息一天。一些學生甚至不知道活動目的是為支持烏克蘭戰爭，更多的人則是不想被拍攝或回答問題。
自2月24日入侵烏克蘭以來，俄羅斯的異議份子處境變得更加危險，上千人因抗議戰爭時被拘留。普亭週三（16日）在電視發表演說，表示西方國家試圖分裂俄羅斯社會，利用不忠的俄羅斯人組成「第五縱隊」以製造社會動亂，要造成俄羅斯的毀滅。普亭說，俄羅斯將抵制這樣的行為，並透過「一種社會自然和必要的『自我淨化』，來強化我們的國家」。他稱俄羅斯人「永遠能夠把真正的愛國者跟人渣跟叛徒區別開來」。
烏克蘭總統澤倫斯基：我們需要更多武器
在俄羅斯歡慶兼併克里米亞的同時，俄軍週五在烏克蘭境內擴大轟炸範圍，襲擊了烏克蘭第二大城市哈爾科夫，當地一所學校遭到襲擊，造成1人死亡、11人受傷；烏克蘭東部城市克拉馬托爾斯克也遭到砲擊，據稱已造成2人死亡、6人受傷。
另外在利沃夫（Lviv），這座距離波蘭邊境不遠的西部城市，俄軍向機場附近發射6枚導彈，幾枚導彈擊中了一家飛機維修廠，目前沒有人員死亡。
而週三受到轟炸的馬里烏波爾劇院，搜救行動仍在進行，到週五為止已有130人獲救，但烏克蘭總統澤倫斯基表示，仍有數百人仍在廢墟中等待救援。
澤倫斯基也對西方領導人喊話，如果不給烏克蘭先進武器，將無法拯救烏克蘭成千上萬的人民，是這將是西方「道德上的敗壞」。
「我們沒有導彈防禦系統，沒有足夠的戰鬥機。」這位絕望的烏克蘭領導人表示，「俄羅斯的導彈不會被他們（指西方國家）想賣給我們的獵槍打敗。」
聯合國人權辦公室週五表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，至少有816人喪生，1333人受傷。
為哀弔死者，利沃夫市中心週五陳列了109輛空的嬰兒車，象徵俄羅斯入侵烏克蘭期間喪生的兒童人數。
新聞來源
- Moscow marks Crimea annexation with patriotic rally（AFP）
- Putin vows Russia will prevail in Ukraine but glitch hinders TV（Reuters）
- Putin praises Russian ‘unity’ at rally as glitch cuts state TV broadcast（The Guardian）
- Zelensky: 130 people have been rescued from bombed Mariupol theater, but hundreds still under the rubble （CNN）
延伸閱讀
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- 短短的十餘天烏克蘭戰事，已讓普亭的西進與南進計畫化為泡影
- 對美國提珍珠港、和德國談柏林圍牆，BBC稱烏克蘭總統澤倫斯基向全世界示範「大師級」的演說技巧
- 俄羅斯修憲公投亂象中通過，普亭可連任至2036年，俄國人真心支持他？
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責任編輯：黃筱歡
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