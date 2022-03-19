參加《BBC》競答「橫掃」地理題，留英新加坡男生獲封「人體GPS」

文：王震宇

一名留學英國的新加坡男生，最近在英國社群媒體平台上成了新寵兒。

22歲的Maximilian Zeng（簡稱Max）與三名同學代表母校英國倫敦帝國學院（Imperial College），出戰英國《英國廣播公司》（BBC）競答節目《大學挑戰》（University Challenge）。

該高收視率的節目每集會邀請兩組來自不同學府的學生前去PK，由主持人發問各類題目供參賽者搶答。

在上個月播出的其中一集中，Max的亮眼表現為他圈了不少英國粉絲。因為當主持人提問與地理相關的題目時，他都能「秒殺」式快速搶答，為團隊爭取分數。

其中一個「圖片」環節，讓人對他的地理知識之豐富嘆為觀止。

當時，螢幕上出現一張無字的印度地圖，上面有一個地標圖釘，參賽者必須說出圖釘的所在位置。

正當觀眾與參賽者盯著這張地圖看得「霧煞煞」時，Max已經連續「秒答」了4題，如數家珍地說出地圖上的印度城市及首府的正確名稱。

驚人的腦力，加上「快狠準」的反應，連主持人都忍不住讚賞。 Max拿下分數後只是淡淡微笑，十分淡定。

節目影片放上網路後，底下絕大部分留言都在激贊這名「地理學霸」的精彩表現。被圈粉的英國網友都親切地稱他為「Zeng」。

這名正在帝國學院修讀生物化學的男生，為何對各國的地理位置如此熟稔？

6歲就能背地圖，「討厭」Google Map

一切要追溯至Max的童年時光。

他告訴新加坡媒體：

「3歲時，我有一個放在床邊的地球儀，當時就把上面的一切都背了下來。6歲時，我又收到一個約600頁的地圖集，我經常會花一整天盯著它看。」

這麼整天盯著盯著，6歲的他很快就能將所有的國家和首都倒背如流。

對地圖的熱愛還讓Max小時候一度收到學校發出的「禁令」——要求「沒收」他的地圖集，以免影響他在學業上的專注力，因為Max無論做什麼事，都會「分心」去看地圖，「加加減減」一天內都要花上4小時看地圖。

有趣的是，Max雖然對地圖極為狂熱，對「Google Map」卻不感興趣。

「我討厭Google地圖，我用的是（地圖共享平台）OpenStreetMap，會時不時登錄看一下，然後再登出。」

究竟地圖有什麼「魅力」，讓Max愛得一往情深、愛得死心塌地？

「我覺得就是一種『痴心喜愛』的感覺。我平時沒什麼社交，所以也沒太多興趣。我可以成天想著地圖。」

「痴戀」地圖多年，被校方選上參加《大學挑戰》節目時，Max就知道他對地圖的興趣絕對能派上用場。因為每一局都會有「無字圖片」環節，也一定會有與地圖相關的題目。

儘管對地理的「天分」與生俱來，Max卻沒有選擇在大學修讀地理，而是選修生物化學。因為他最感興趣的並不是地理，而是地理的文化層面。

他告訴媒體，主要的興趣其實是在語言學、人類學和語言的區域分佈等方面。他也表示，在課堂上修讀的如果不是純理科，包括科學、技術、工程類知識和數學等，他很快就會失去興趣。

（網友剪輯Max在《大學挑戰》的傑出表現）

憑「真實力」上場

《大學挑戰》自1962年就開播，是英國的長壽電視競答節目。題目涵蓋的範圍通常都需要參賽者對某方面「深究」，才有辦法作答。

Max在新加坡唸書時就讀於華僑中學。他說，新加坡教育制度教會他的，是「死記硬背只是教會你如何以單一答案回答問題」，而這或許有助於參賽，卻不是他所認同的。

反之，他把電視競答節目比喻為「初期的奧林匹克競賽」，當時參賽者都並非術業有專攻。

「我理想中的知識競賽，不是為了參賽而刻意去努力作足準備，而是憑藉自己的興趣和實力去作答。我上場時，憑的就是截至目前所累積的知識量。」

Max自認是個保守的參賽者。他說，除非自己「絕對知道答案」，否則他不會按下按鍵作答。

躋身網紅

Max的傑出表現一夜間虜獲了許多網友，尤其是英國網友的心。有網友驚訝地問道：

你是不是熟背所有地理知識，實在太了不起了！

有網友直接稱他為「『鄭』全球定位系統」（GPS Zeng）、「地理之神」，甚至揶揄說「傳言Google Map在新增地理位置前，都會先和Zeng確認」，相當搞笑。

不少新加坡網友在看了媒體報導後也深感與有榮焉，認為他「為國爭光」，當然也有人調侃說，Max是與眾不同的新加坡人，因為新加坡人雖然有機會經常出國，多數人的地理知識其實很一般。

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：楊士範