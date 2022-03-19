澤倫斯基呼籲俄羅斯舉行全面和平會談，但雙方仍就「安全保證」的問題有歧見

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）3月19日要求與俄羅斯舉行全面性和平會談，否則俄方將須花上好幾代的時間才能從這場戰爭造成的損失中復原。

《路透社》報導，澤倫斯基說，烏克蘭已提出維持和平的解決方法，希望盡快舉行有意義且真誠的和平與安全談判。

他在3月19日清晨釋出的影片中說：「我希望每個人聽到我現在說的話，尤其是在莫斯科。會面的時間到了，該來談了。」

他表示：「該是恢復烏克蘭領土完整與正義的時候了。否則，俄羅斯承受的損失要花上好幾代才能復原。」

烏俄雙方數週來都在舉行會談，但沒有突破的跡象。

澤倫斯基指控，俄軍蓄意不讓人道救援物資送至遭攻擊的城市。

他說：「這是刻意的伎倆…這是戰爭罪，他們將須為此負責，百分之百肯定。」

澤倫斯基還說，馬里烏波爾市（Mariupol）一座有數以百計民眾避難的劇院16日遭到攻擊，目前尚無罹難人數的資訊，但已有超過130人獲救。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

俄烏談判目前「卡關」的問題

《俄羅斯衛星通訊社》報導，針對目前的談判進度，俄方談判代表團團長梅丁思基（Vladimir Medinsky）3月18日表示「烏克蘭中立化和不加入北約，是談判的一個關鍵點，雙方就這一點已最大程度拉近了立場。」但在烏克蘭如果放棄加入北約，該如何得到安全保證的問題上，雙方立場還有些細微差別。

至於俄烏雙方究竟卡在哪些「細微差別」？

俄羅斯的說法

《路透社》3月16日報導，梅丁思基對俄羅斯《國家電視台》說：「烏克蘭提出了一個方案，成為一個奧地利或瑞典版本的中立、非軍事化國家，同時擁有自己的陸軍和海軍。」但梅丁思基的說法目前沒有得到烏克蘭官方的證實。《中央社》報導，參與談判的烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，烏克蘭的立場沒有改變「即停火、撤軍和堅實的安全保證。」。

而俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）則在3月17日，透過與土耳其土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的電話，釋放他最新的條件。

《BBC》訪問了旁聽這通電話的艾爾多安發言人卡林（Ibrahim Kalin），他表示俄羅斯的要求分為兩類。第一類總共有4項要求：烏克蘭保持中立、不應申請加入北約、去軍事化、保護俄語使用者，以及去納粹化。這部分卡林認為對烏克蘭「不會太難達成」。

困難的則是第二類要求，卡林沒有具體闡述，只是說它們涉及烏克蘭東部頓巴斯的地位，還有克里米亞的地位。

Ukraynalı mevkidaşım Dmytro Kuleba ile Antalya'dan sonra bu kez #Lviv'de görüştük.#Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi bir kez daha vurguladık.



Savaşın sona ermesi ve kalıcı ateşkesin sağlanması için çabalarımız devam edecek. pic.twitter.com/CatWWI4uvm — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 17, 2022

烏克蘭的說法

而烏克蘭對「安全保證」的需求，也同樣透過土耳其對外發聲。《中央社》報導，土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）3月17日與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會談後。卡夫索格魯對外表示，烏克蘭提出由聯合國安全理事會5個常任理事國、外加土耳其和德國，作為未來與俄羅斯協議的擔保國。卡夫索格魯還說：「我的理解是，俄羅斯聯邦對此不表反對，可能會接受這樣的提議。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：楊士範