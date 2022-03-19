2022/03/19,
訃聞

72歲資深演員顧寶明心肺衰竭逝世：橫跨舞台劇、電影、電視，曾獲兩座金鐘與一座金馬獎

72歲資深演員顧寶明心肺衰竭逝世：橫跨舞台劇、電影、電視，曾獲兩座金鐘與一座金馬獎
Photo Credit: 果陀劇場臉書粉絲頁貼文

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台灣資深藝人顧寶明因心肺衰竭逝世，享壽72歲。顧寶明演技備受肯定，曾以《他不重，他是我兄弟》獲得金鐘獎最佳男主角獎，《砲彈與菜刀》獲金鐘獎迷你劇集最佳男配角獎，又以《暗戀桃花源》拿下金馬獎最佳男配角獎。

3月19日，台灣資深藝人顧寶明因心肺衰竭逝世，享壽72歲。果陀劇場藝術總監梁志民在臉書發文「我們敬愛的顧寶明寶哥，在今天早上因心肺衰竭，告別了人生舞台。」果陀劇場也在臉書發文「我們敬愛的顧寶明寶哥，在今天清晨6點因腸胃道出血導致心肺衰竭，不敵病魔於7：30病故，告別了人生的舞台，享壽72歲。」

顧寶明的代表作品

《中央社》報導，顧寶明1950年生，從華視《綜藝一百》演出短劇走紅，演技備受肯定，80年代曾以《他不重，他是我兄弟》獲得第17屆金鐘獎最佳男主角，90年代再以《暗戀桃花源》拿下第29屆金馬獎最佳男配角獎。《Yahoo新聞》則報導，顧寶明曾以《砲彈與菜刀》獲金鐘獎迷你劇集最佳男配角獎。

《中時新聞網》報導，在舞台劇方面，顧寶明曾在表演工作坊演出《暗戀桃花源》再版、《暗戀桃花源》、《圓環物語》；屏風表演班《合法犯罪》、《半里長城》；蘭陵劇坊《今生今世》、《荷珠新配》。

《民視新聞網》報導，顧寶明在電視電影也有不少作品，2007年在偶像劇《公主小妹》飾演爺爺一角、和言承旭合作《籃球火》等偶像劇，電影和李連杰、劉德華、金城武合演《投名狀》、最後一部電影則是《消失的情人節》。

果陀劇場劇作接送情　上演橫跨40年悲歡離合
Photo Credit: 果陀劇場提供
果陀劇場推出真情劇作「接送情」，以兩岸大時代為背景，由演員顧寶明（右）、郎祖筠（左）分飾4名時代下的真情人物，上演橫跨40年的悲歡離合。 （果陀劇場提供） 中央社記者鄭景雯傳真　108年9月4日

演藝圈人士紛紛哀悼

《聯合新聞網》報導，顧寶明生前電影遺作為和陳玉勳合作的《消失的情人節》，在片中客串演出壁虎伯。陳玉勳在臉書悼念：「壁虎伯一路好走，本以為你會活到兩百歲，謝謝你為我的人生帶來許多歡笑，你是最棒的喜劇演員，那種喜劇細胞和功力無人可比，謝謝你。」

《聯合新聞網》報導，蔡康永一早看到顧寶明逝世消息，很是遺憾，「我們很常會錯過前輩演員的生命狀態，但只要能因此感受到他們帶來傑出表演，還是一件值得欣慰的事」。

果陀劇場藝術總監梁志民則在臉書貼文中提到：

2020年的3月21日，《接送情》在台中歌劇院演出，因為疫情的關係，不得不採取梅花座，整場坐不到一半觀眾，但是當他謝幕的時候，我感受到觀眾激動的掌聲，完全不遜於任何一場滿場的演出。

也許是天意，讓我錄下了寶哥的人生中，在他最愛的舞台上最後一場演出的謝幕身影，這應該是上帝給我、和喜愛寶哥的朋友們，最珍貴的恩賜。

新聞來源

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：楊士範


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